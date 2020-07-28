Происшествия
RT на русскомВ аэропорт Южно-Сахалинска поступило ложное сообщение о минировании
Поступившее сообщение об угрозе взрыва аэропорта Южно-Сахалинска оказалось ложным. Об этом сообщила пресс-секретарь предприятия Марина Суетинова.
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Культура
Алибасов рассказал о неработающей из-за выпитого «Крота» памяти
Peterburg2.ru вчера в 16:55
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Происшествия
В Забайкалье проверят видео с закурившим от свечи в храме подростком
РБК вчера в 06:29
Общество
Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля
RT на русском вчера в 13:22
Общество
Названы самые популярные у россиян пароли
Основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян назвал самые популярные в России и мире пароли, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru вчера в 23:45
Общество
Во Вьетнаме из-за коронавируса отменили все рейсы в город Дананг
В Минздраве считают, что вирус проник в центральный регион Вьетнама, где расположен город Дананг, из-за въезда в страну нелегальных мигрантов либо из-за мутации вируса в одной из больниц города, где лечат зараженных коронавирусом.
Коммерсантъ 00:13
Армия и оружие
Бессрочное перемирие в Донбассе нарушено в первый же день
Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на командующего объединенными силами Украины Владимира Кравченко, сегодня вступили в силу дополнительные меры по обеспечению перемирия.
Цензуры.Нет вчера в 07:35
Финансы
Крупные банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов
Крупнейшие российские банки продолжают терять валютных вкладчиков даже после пика кризиса и пандемии, следует из отчетности кредитных организаций на 1 июля.
РБК 01:00
Шоу-бизнес
Илон Маск вызвал Джонни Деппа на бой из-за Эмбер Хёрд
Маск же ранее отрицал связь с Делевинь и говорил, что роман с Хёрд у него начался уже после того, как она развелась с Деппом.
НТВ вчера в 11:59
Космос
Грибок из Чернобыля защищает астрономов от космического излучения
Ученые из Университета Джонса Хопкинса и Стэнфордского университета отметили, что тонкий образец гриба Cryptococcus neoformans способен блокировать и поглощать два процента космических лучей, попадающих на него.
Экология Регионов 26 июля в 11:27
Общество
Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам
Одиннадцатиклассник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров получил по тем предметам единого государственного экзамена максимальное количество баллов – 100.
Общественная служба новостей вчера в 05:25
Происшествия
Уралец получил полтора года ограничения свободы за убийство девушки
Суд признал его виновным в убийстве по части 1 статьи 107 УК РФ и ограничил ему свободу на полтора года.
Российская газета вчера в 07:12
Спорт
Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Георгий Родченков призвал отстранить сборную России от Олимпийских игр 2021 года в Токио.
МК-Спорт вчера в 05:39
Общество
В Кузбассе выявлены десятки новых носителей коронавируса
Всего в Кузбассе официально зарегистрировано 3329 пациентов с коронавирусом, 1979 человек выздоровели, 21 пациент скончался.
REGNUM вчера в 00:46
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости вчера в 09:28
Шоу-бизнес
50-летний Григорьев-Апполонов закрутил роман с 19-летней девушкой
Популярный российский исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов начал встречаться с девушкой на 30 лет младше его.
Территория новостей вчера в 02:42
Общество
Мультсериал «Маша и Медведь» вошел в пятерку любимых детских шоу в мире
На базе полученных ответов мультсериал "Маша и Медведь" вошел в топ-5 самых любимых развлекательных брендов в мире (для аудитории девочек 0-6 лет), в Латинской Америке (мальчики/девочки 0-6 лет) и в Европе (мальчики/девочки 0-6 лет).
РИА Новости 00:25
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Здоровье
Власти Казахстана не исключили смягчения карантинных мер с 3 августа
Как сообщил глава Минздрава республики Алексей Цой, некоторые ограничительные меры могут смягчить с 3 августа.
RT на русском 00:40
Здоровье
На Сахалине провели уникальные операции шести новорожденным
Уникальные урологические операции провели на Сахалине шести новорожденным малышам.
Российская газета вчера в 22:35
Футбол
«Манчестер Юнайтед» одолел «Лестер» и занял третье место в АПЛ
«Лестер» примет участие только в Лиге Европы, а большая четвёрка – «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» отправляется в Лигу чемпионов.
Евро-футбол.ру 26 июля в 13:00
Политика
Посол России в ФРГ рассказал о реакции властей страны на санкции США
Власти Германии единодушно отвергают возможные санкции США, угрожающие завершению строительства «Северного потока – 2». Об этом 27 июля заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
Известия вчера в 09:56
Общество
Житель Флориды купил Lamborghini на деньги из антикризисного фонда
РИА Новости вчера в 22:21
Общество
Россия стала 20-й в рейтинге доступности бензина в Европе
Меньше всего топлива смогут приобрести жители Украины: на среднемесячную зарплату в этой стране возможно купить лишь 395 литров бензина.
Телеканал 360° вчера в 01:23
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости вчера в 12:16
Общество
В Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию собак
Обязательную регистрацию предлагают ввести только для собак, кошек и других питомцев она не коснется, уточнил Шеин.
РИА Новости вчера в 20:10
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Политика
Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки
Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
РБК вчера в 23:00