Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ аэропорт Южно-Сахалинска поступило ложное сообщение о минировании

Поступившее сообщение об угрозе взрыва аэропорта Южно-Сахалинска оказалось ложным. Об этом сообщила пресс-секретарь предприятия Марина Суетинова.
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Сообщение о «минировании» аэропорта в Южно-Сахалинске оказалось ложным

РИА Новостивчера в 20:41

Аэропорт Южно-Сахалинска эвакуирован из-за сообщения о минировании

Интерфаксвчера в 19:54

Угроза взрыва в аэропорту Южно-Сахалинска не подтвердилась

Газета.Ruвчера в 21:00

В Южно-Сахалинске эвакуировали «заминированный» аэропорт

РБКвчера в 20:17

Специалисты не обнаружили взрывных устройств в аэропорту Южно-Сахалинска

ТАССвчера в 20:37

Все самолеты «заминировали» в аэропорту Южно-Сахалинска

АСТВвчера в 19:26

Аэропорт Южно-Сахалинска оцеплен полицией из-за сообщения о минировании

Сахалин.Инфовчера в 19:11
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Культура

Алибасов рассказал о неработающей из-за выпитого «Крота» памяти

Peterburg2.ru вчера в 16:55
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
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Происшествия

В Забайкалье проверят видео с закурившим от свечи в храме подростком

РБК вчера в 06:29
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Экономика

Акции «Лензолота» подскочили более чем на 30% на фоне ралли в золоте

РБК вчера в 07:02
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Общество

Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля

RT на русском вчера в 13:22
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Общество

Названы самые популярные у россиян пароли

Основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян назвал самые популярные в России и мире пароли, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru вчера в 23:45
Общество

Во Вьетнаме из-за коронавируса отменили все рейсы в город Дананг

В Минздраве считают, что вирус проник в центральный регион Вьетнама, где расположен город Дананг, из-за въезда в страну нелегальных мигрантов либо из-за мутации вируса в одной из больниц города, где лечат зараженных коронавирусом.
Коммерсантъ 00:13
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Армия и оружие

Бессрочное перемирие в Донбассе нарушено в первый же день

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на командующего объединенными силами Украины Владимира Кравченко, сегодня вступили в силу дополнительные меры по обеспечению перемирия.
Цензуры.Нет вчера в 07:35
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Финансы

Крупные банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов

Крупнейшие российские банки продолжают терять валютных вкладчиков даже после пика кризиса и пандемии, следует из отчетности кредитных организаций на 1 июля.
РБК 01:00
Общество

Дегтярев сообщил о людях с ножами и топором на митинге в Хабаровске

РБК вчера в 23:40
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Шоу-бизнес

Илон Маск вызвал Джонни Деппа на бой из-за Эмбер Хёрд

Маск же ранее отрицал связь с Делевинь и говорил, что роман с Хёрд у него начался уже после того, как она развелась с Деппом.
НТВ вчера в 11:59
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Космос

Грибок из Чернобыля защищает астрономов от космического излучения

Ученые из Университета Джонса Хопкинса и Стэнфордского университета отметили, что тонкий образец гриба Cryptococcus neoformans способен блокировать и поглощать два процента космических лучей, попадающих на него.
Экология Регионов 26 июля в 11:27
1
Общество

Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам

Одиннадцатиклассник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров получил по тем предметам единого государственного экзамена максимальное количество баллов – 100.
Общественная служба новостей вчера в 05:25
Происшествия

Уралец получил полтора года ограничения свободы за убийство девушки

Суд признал его виновным в убийстве по части 1 статьи 107 УК РФ и ограничил ему свободу на полтора года.
Российская газета вчера в 07:12
82
Спорт

Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Георгий Родченков призвал отстранить сборную России от Олимпийских игр 2021 года в Токио.
МК-Спорт вчера в 05:39
2
Общество

В Кузбассе выявлены десятки новых носителей коронавируса

Всего в Кузбассе официально зарегистрировано 3329 пациентов с коронавирусом, 1979 человек выздоровели, 21 пациент скончался.
REGNUM вчера в 00:46
46
Шоу-бизнес

Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак

Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости вчера в 09:28
23
Шоу-бизнес

50-летний Григорьев-Апполонов закрутил роман с 19-летней девушкой

Популярный российский исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов начал встречаться с девушкой на 30 лет младше его.
Территория новостей вчера в 02:42
81
Общество

Мультсериал «Маша и Медведь» вошел в пятерку любимых детских шоу в мире

На базе полученных ответов мультсериал "Маша и Медведь" вошел в топ-5 самых любимых развлекательных брендов в мире (для аудитории девочек 0-6 лет), в Латинской Америке (мальчики/девочки 0-6 лет) и в Европе (мальчики/девочки 0-6 лет).
РИА Новости 00:25
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Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
1K
Здоровье

Власти Казахстана не исключили смягчения карантинных мер с 3 августа

Как сообщил глава Минздрава республики Алексей Цой, некоторые ограничительные меры могут смягчить с 3 августа.
RT на русском 00:40
Здоровье

На Сахалине провели уникальные операции шести новорожденным

Уникальные урологические операции провели на Сахалине шести новорожденным малышам.
Российская газета вчера в 22:35
Футбол

«Манчестер Юнайтед» одолел «Лестер» и занял третье место в АПЛ

«Лестер» примет участие только в Лиге Европы, а большая четвёрка – «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» отправляется в Лигу чемпионов.
Евро-футбол.ру 26 июля в 13:00
Политика

Посол России в ФРГ рассказал о реакции властей страны на санкции США

Власти Германии единодушно отвергают возможные санкции США, угрожающие завершению строительства «Северного потока – 2». Об этом 27 июля заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
Известия вчера в 09:56
1
Общество

Житель Флориды купил Lamborghini на деньги из антикризисного фонда

РИА Новости вчера в 22:21
2
Общество

Россия стала 20-й в рейтинге доступности бензина в Европе

Меньше всего топлива смогут приобрести жители Украины: на среднемесячную зарплату в этой стране возможно купить лишь 395 литров бензина.
Телеканал 360° вчера в 01:23
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Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости вчера в 12:16
19
Общество

В Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию собак

Обязательную регистрацию предлагают ввести только для собак, кошек и других питомцев она не коснется, уточнил Шеин.
РИА Новости вчера в 20:10
19
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
1,3K
Политика

Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки

Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
РБК вчера в 23:00
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