Общество
RT на русскомВ аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов
В аэропорту Барселоны произошли столкновения сотрудников полиции с демонстрантами. Об этом сообщает Associated Press. Уточняется, что полицейские использовали дубинки, чтобы разогнать протестующую в аэропорту толпу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 19:51, Вашингтон
Происшествия
Читинец зарезал жену на глазах у детей
Политика
Трамп ввел санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
Футбол
Сборная Украины обыграла португальцев и отобралась на ЕВРО-2020
Сборная Украины по футболу обыграла команду Португалии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 и вышла в финальную часть турнира.
Шоу-бизнес
Бойфренд Равшаны Курковой рассекретил их роман
Актриса Равшана Куркова всегда старалась держать личную жизнь подальше от посторонних глаз.
Политика
Пристайко рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
Футбол
Тедеско назначен главным тренером московского «Спартака»
Немецкий специалист Доменико Тедеско назначен главным тренером московского "Спартака", об этом объявили на пресс-конференции футбольного клуба.
Общество
В Госдуме обсудили угрозу даркнета для российской молодежи
Председатель слушаний, депутат Борис Чернышов напомнил, что два года назад в России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров – средств, которые помогают скрыть IP-адрес пользователя, однако на практике такие бразуеры "не придерживаются исполнения законов".
Общество
Журналисту Соловьеву попросили не давать итальянское гражданство
На сайте Change.org появилась петиция, призывающая власти муниципалитета итальянской провинции Комо не давать итальянское гражданство российскому телеведущему Владимиру Соловьеву, который владеет недвижимостью на Аппенинском полуострове.
Армия и оружие
Сирийская армия начала переброску на курдские территории
Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на два источника из числа должностных лиц Соединенных Штатов, из-за военной операции Турции на севере Сирии США упустили около 50 обладающих ценной информацией боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) из тюрем, которые находились под охраной курдских формирований в составе коалиции СДС.
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Киберспорт
HellRaisers снялись с третьей карты против VP на Parimatch League
HellRaisers снялись с матча против Virtus.pro на третьей карте на Parimatch League.
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
В населённом пункте Новонежино Приморского края произошло частичное обрушение пятиэтажного дома из-за взрыва боеприпаса.
Музыка
Шнуров раскрыл планы после роспуска «Ленинграда»
Шнуров говорил, что группа полностью реализовала себя, а возможности развиваться за рубежом он не видит, напоминает деловая газета «Взгляд».
Общество
Новую антитабачную концепцию внесли на согласование в правительство
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что новый проект антитабачной концепции внесён на рассмотрение в правительство РФ 10 октября.
Шоу-бизнес
Наргиз со скандалом уволила звукорежиссера
Экономика
«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла введение квот Россией на транзитные поставки угля из Казахстана на Украину барьером в рамках функционирования внутреннего рынка.
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в серии изнасилований в Томской области
Суд города Стрежевого Томской области заключил под стражу 60-летнего мужчину, который, по версии следствия, на протяжении 15 лет насиловал женщин и детей в городе, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по региону.
Наука
У мужчин из больших семей лучше качество спермы
Оказалось, сперма лучше у тех мужчин, в роду которых были большие семьи.
Политика
США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в сессии ГА ООН
Соединенные Штаты отказали в выдаче виз 18 российским дипломатам, планировавшим принять участие в сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Армия и оружие
Минобороны опровергло заявления об авиаударах по больницам в Сирии
Официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков опроверг заявление американской газеты The New York Times об ударах Воздушно-космических сил РФ по сирийской больнице.
Шоу-бизнес
Цискаридзе узнал о предполагаемом внебрачном сыне
19-летний Тимур Акперов Заур оглы объявил себя сыном знаменитого артиста балета. Весть уже передали Николаю Цискаридзе.
Политика
Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе
Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.