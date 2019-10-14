В аэропорту Барселоны произошли столкновения сотрудников полиции с демонстрантами. Об этом сообщает Associated Press. Уточняется, что полицейские использовали дубинки, чтобы разогнать протестующую в аэропорту толпу.

В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов

Шоу-бизнес Канье Уэст раскритиковал платье Ким Кардашьян за сексуальность Музыкант Музыкант Канье Уэст раскритиковал платье своей жены Ким Кардашьян, передает Sky News.

Футбол Неймар пропустит четыре недели из-за травмы Ожидается, что Неймар пропустит не менее четырёх недель из-за повреждения.

Гаджеты Представлен 5G-смартфон Xiaomi Redmi K30 В пятницу, 14 октября, компания Xiaomi провела презентацию обещанного Redmi K30 с поддержкой высокоскоростной сети передачи мобильных данных 5G.

Политика Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство в Сейме (нижняя палата парламента).

Автоспорт Сочинская медсестра очаровала японского гонщика «Формулы-2» Пилот «Формулы-2», выступающий за команду ART Grand Prix, Нобухару Мацусита восхитился внешностью российской медсестры.

Политика Путин подарил принцу Саудовской Аравии изделие из бивня мамонта Российский президент Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду изделие из бивня мамонта, найденного в Якутии.

Здоровье Более половины россиян старше 30 лет страдают ожирением Как выяснилось, более половины россиян старше 30 лет страдают от ожирения.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Происшествия Заболевания сибирской язвой зафиксировали в Дагестане В Дагестане три человека госпитализированы с подозрением на заражение сибирской язвой, передает РИА "Новости".

Происшествия В Ростове автобус с людьми протаранил остановку В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.

Футбол Удальцов вернулся на должность начальника команды московского «Динамо» Александр Удальцов вернулся на должность начальника команды московского "Динамо", сообщается на сайте футбольного клуба.

Здоровье Какой вид орехов самый вредный, выяснили специалисты Специалисты выяснили, что самым вредным видом орехов является арахис. Он очень часто бывает заражен анатоксином, сообщает "Пишет Омск".

Спорт Биатлонист Александр Логинов стал отцом В семье российского биатлониста Александра Логинова родилась дочь, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Политика Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.

Политика Как американский конгрессмен поздравил ВМС США с днём основания Американский конгрессмен Брайан Маст в своём Twitter поздравил ВМС США с днём их основания.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.

Происшествия Вылетевший в Лондон Airbus «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево Самолет Airbus A321 «Аэрофлота», вылетевший 14 октября из Шереметьево в Лондон (рейс SU2582), вернулся обратно в Москву, сообщили РБК в авиакомпании.

Космос Нобелевский лауреат по физике верит в существование инопланетной жизни Профессор Кембриджского университета Дидье Кело, который стал лауреатом Нобелевской премии по физике, рассказал о попытках человечества отыскать инопланетную жизнь.

Экономика Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.

Авто Honda оснастила конкурента Hyundai Solaris новой «турботройкой» Бюджетный седан, одноклассниками которого являются Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Kia Rio, продают в странах Юго-Восточной Азии и Южной Америки, Индии и Китае, а также в Японии.