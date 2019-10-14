Общество
RT на русскомВ аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов
В аэропорту Барселоны произошли столкновения сотрудников полиции с демонстрантами. Об этом сообщает Associated Press. Уточняется, что полицейские использовали дубинки, чтобы разогнать протестующую в аэропорту толпу.
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Политика
Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Газета.Ru 07:05
Армия и оружие
Главы генштабов России и США провели телефонные переговоры
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил по телефону с американским коллегой генералом Марком Милли вопросы, которые «представляют взаимный интерес», заявили в российском Минобороны.
Взгляд.ру 11:06
Происшествия
Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой
Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.
Росбалт вчера в 06:23
Политика
Bloomberg: США вскоре могут ввести санкции против Турции
Американские власти могут ввести ограничения против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии уже в понедельник.
RT на русском 13:15
Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
Двойной багажник получил Lada Largus. Его объем 0,8 куб. м, а цена - 55 тыс. рублей.
Aobe.ru 13:41
Политика
Минобороны предложило отмечать День Русской Америки
Министерство обороны России выступило с идеей установления в России нового памятного дня — Дня Русской Америки.
РБК 11:14
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
Российский актер Федор Добронравов, исполняющий одну из главных ролей в "Сватах", прокомментировал уход Николая Добрынина из сериала.
Piter.tv 01:33
Армия и оружие
Сирийская правительственная армия вошла в Манбидж
РИА Новости 13:42
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несогласованных акций протеста Константину Котову, приговоренному Тверским районным судом к четырем годам колонии по статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»).
Ведомости 10:18
Гаджеты
Сервис GeForce Now запустили на Android
Приложение для смартфонов пока находится на стадии бета-тестирования, но благодаря ему пользователи смогут играть в популярные игры, даже не запуская компьютер.
Astera 07:51
Политика
Конгрессмен поздравил ВМС США открыткой с фото крейсера «Пётр Великий»
Военное обозрение вчера в 23:24
Общество
Россиян предупреждают об изменении транспортного налога
ФНС уведомила автовладельцев о необходимости заплатить транспортный налог за 2018 год.
Автоновости дня 12 октября в 08:48
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Как отмечается, в ходе оперативно-следственной проверки в машине девушки обнаружили кровь, которую пытались замыть.
Газета.Ru 06:41
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru 12:35
Экономика
Смольный одобрил проект бюджета с расходами на 701 млрд
В администрации Петербурга одобрили проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов с расходами на сумму 701,4 млрд рублей.
Питерские заметки 09:09
Шоу-бизнес
Южнокорейская звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Умерла экс-участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли.
Piter.tv 10:27
Политика
Украина назвала условия для проведения встречи в «нормандском формате»
Сегодня, 14 октября, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча в «нормандском формате» в Париже может пройти в середине ноября, но только в том случае, если на Донбассе будет поддерживаться режим прекращения огня, который упорно игнорирует сама «независимая».
Новостной фронт 11:41
Авто
В США выставили на торги сгоревший дотла Ferrari
В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.
Автоновости дня 02:54
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Политика
Зеленский назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой терапией
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Донецкую область и посещения штаба Операции объединенных сил (ООС) назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой терапией.
РБК 12:18
Футбол
«Спартак» представил Тедеско и его тренерский штаб
«Спартак» на своем официальном сайте представил нового главного тренера Доменико Тедеско и его тренерский штаб.
Спорт-Экспресс 12:16
Происшествия
В Обнинске нелегал из США напал на полицейского
В отношении американца возбуждено уголовное дело. 68-летний гражданин США проживал в Обнинске в квартире у своей знакомой.
Российская газета 09:15
Общество
В Петербурге сменился глава комитета по благоустройству
Российская газета 13:32
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском вчера в 02:05