Происшествия
РБКВ аэропорту Екатеринбурга грабители отобрали у курьера 30 млн руб
Вечером 21 ноября в районе екатеринбургского аэропорта Кольцово произошло вооруженное нападение на мужчину, у которого злоумышленники отняли 30 млн руб. Об этом сообщает Ura.ru.
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Несколько раз выстрелили и забрали 30 миллионов: ограбление около Кольцово попало на видео
Екатеринбург Онлайн02:57
В Екатеринбурге криминальное трио ограбило мужчину на 30 миллионов рублей
КП - Екатеринбургвчера в 15:40
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Общество
Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась
Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.
Финансы
Курс доллара снизился почти на 18 копеек, евро – на 15 копеек
Официальный курс евро установлен в размере 70,6997 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 15,27 копейки.
Общество
В Генпрокуратуре назвали ошибкой Минздрава новые правила медосмотра
Первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что Минздрав, вводя новые правила медосвидетельствования водителей, совершил ошибку.
Кино
В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете
В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
Политика
Тверской суд зарегистрировал иск ФБК к Путину
Тверской суд Москвы зарегистрировал иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к президенту Владимиру Путину.
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем
Финансы
Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики.
Кино
Джон Фавро показал 50-летнего малыша Йоду
Все же создатель ленты Джон Фавро порадовал поклонников франшизы оригинальным концепт-артом малыша, которому всего на всего 50-лет.
Спорт
Союз биатлонистов России изменил состав сборной на Кубок мира
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило списки национальных команд на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU (второй дивизион мирового биатлона).
Общество
Минздрав сообщил, когда начнутся тесты на наркотики и алкоголь
На сайте Минздрава опубликован приказ, в котором говорится о том, что тестирование на наркотики и злоупотребление алкоголем перед получением водительских прав начнется с 1 июля 2020 года.
Политика
Захарова пошутила о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге для журналистов отреагировала на сообщения о том, что с возвращенных Киеву кораблей пропала сантехника.
Армия и оружие
Российская армия получит танки Т-90М в 2020 году
Российская армия получит в 2020 году модернизированные танки Т-90М.
Армия и оружие
МИД заявил об отсутствии данных о ликвидации аль-Багдади у военных РФ
Достоверной информации о результатах спецоперации США по ликвидации главаря ИГ (ИГИЛ, террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади у российских военных нет.
Происшествия
Аспирант МГУ выпал из окна общежития
Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Происшествия
На Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве и расчленении женщины
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, тело которой было обнаружено в поселке Бачатский Кемеровской области.
Происшествия
Во Внуково у самолета при посадке возникли проблемы с шасси
Происшествия
Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве
В Подмосковье по обвинению в крупном мошенничестве задержана глава Чехова Марина Кононова.
Экономика
В России начали продавать лекарства в кредит
Кредит выдают на срок от трех месяцев до года. Эффективность проекта обещают оценить в начале 2020 года после завершения пилота.
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Футбол
Дмитрий Черышев: возвращение Коноплянки на Украину было предсказуемым
Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев поделился воспоминаниями о работе с полузащитником Евгением Коноплянкой, ныне выступающим за «Шахтёр».
Армия и оружие
Турецкие военные поймали в Сирии организатора теракта в России
В Сирии пойман боевик террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который является организатором терактов в России и Германии.
Происшествия
В Ленобласти обнаружено почти 90 тонн наркотиков
На "производственной площадке" обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Общество
Роспотребнадзор следит за ситуацией с радиацией в Южно-Китайском море
В Роспотребнадзоре добавили, что ситуация остаётся на контроле службы.
Здоровье
В Крыму растёт число случаев бешенства
Всего же за 2019 год в Крыму зафиксировано 37 случаев бешенства, в Севастополе – 1. Число случаев заболевания бешенством неуклонно растёт.
Общество
ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти
ФСБ пресекла деятельность девяти сторонников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, готовивших почву для свержения власти и создания так называемого "всемирного халифата", сообщает ЦОС ФСБ.
Экономика
Российский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»
Индекс РТС 21 ноября остался в плюсе благодаря «Газпрому» (GAZP, +2.6%), который разместил пакет казначейских акций.
Общество
В Новороссийске объявлен режим ЧС из-за урагана
Режим чрезвычайной ситуации из-за урагана объявили в Новороссийске.
Политика
Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»
Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
Авто
Представлен роскошнейший внедорожник Mercedes-Maybach GLS
Компания Mercedes представила свой самый роскошный внедорожник.
Происшествия
За ночную стрельбу в Ленобласти задержан машинист электрички
Прибывшие по тревоге сотрудники полиции задержали 39-летнего машиниста электропоезда, проживающего по адресу, который указали заявители, и доставили его в отдел полиции.