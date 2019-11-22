Вечером 21 ноября в районе екатеринбургского аэропорта Кольцово произошло вооруженное нападение на мужчину, у которого злоумышленники отняли 30 млн руб. Об этом сообщает Ura.ru.

В аэропорту Екатеринбурга грабители отобрали у курьера 30 млн руб

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