Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей

Вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 30 миллионами рублей возле одного из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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Три выстрела в спину: налет на перевозчика денег в аэропорту Кольцово попал на видео

Вести.Ru04:47

Камера сняла, как бандиты обстреляли мужчину и отняли у него 30 млн

РЕН ТВ04:07

Кража ₽30 млн возле аэропорта Кольцово попала на камеры. Возбуждено уголовное дело

Znak.com02:24

Полиция открыла дело после хищения 30 млн руб. возле аэропорта Кольцово

РБК03:21

Несколько раз выстрелили и забрали 30 миллионов: ограбление около Кольцово попало на видео

Екатеринбург Онлайн02:57

Неизвестные украли 30 млн рублей у мужчины в районе аэропорта Екатеринбурга

ТАССвчера в 15:15

У аэропорта Кольцово вооруженные грабители отняли у мужчины 30 млн рублей. Пострадавший в больнице

66.ruвчера в 13:03
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Политика

В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
RT на русском 04:03
Общество

Запуск «Северного потока-2» перенесли

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Lenta.ru вчера в 05:49
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
RT на русском 04:11
Транспорт

На Московском центральном диаметре произошел сбой в движении поездов

Комсомольская правда 02:08
Общество

ФСБ задержала членов террористической организации

Российская газета 04:30
Политика

В Кремле признали ошибочность новых правил медосмотра водителей

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября Минздрав отложил на полгода новый порядок медицинского осмотра для водителей, который должен был вступить в силу.
REGNUM 05:05
Политика

Захарова пошутила о пропаже сантехники с украинских кораблей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на пропажу унитазов с украинских кораблей, которые РФ вернула Украине.
URA.Ru вчера в 13:20
Экономика

«Вертолеты России» упустили контракты с Индией и Индонезией

Российский холдинг «Вертолеты России» не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках вертолетов Ми-171 и Ми-172.
Lenta.ru 00:56
Политика

Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" на бездействие президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости 04:36
Общество

Victoria’s Secret отменила свое ежегодное шоу

Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году, сообщает журнал Fortune.
Коммерсантъ вчера в 21:36
Происшествия

Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
REGNUM 01:48
Политика

Песков: расследование ЧП под Северодвинском не может быть публичным

Расследование обстоятельств инцидента, произошедшего в августе на полигоне под Северодвинском, может носить исключительно закрытый характер, так как речь идет об испытании нового вооружения.
ТАСС 04:46
Общество

Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море

«По информации, полученной из Глобальной сети мониторинга окружающей среды, в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с радиационным инцидентом», — заявили в ведомстве.
RT на русском 03:09
Хоккей

Канадский журнал назвал Панарина самым ценным хоккеистом «Рейнджерс»

Самым ценным хоккеистом команды «Рейнджерс» признан россиянин Артемий Панарин, который забил 11 голов и сделал 14 голевых пасов в 19 играх за свой клуб.
ProstoProSport 03:49
Гаджеты

Названы способы использования старых смартфонов

Astera вчера в 11:18
Происшествия

В Москве аспирант МГУ выпал из окна общежития и погиб

Lenta.ru 05:20
Экономика

Российский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»

Индекс РТС 21 ноября остался в плюсе благодаря «Газпрому» (GAZP, +2,6%), который разместил пакет казначейских акций.
News.ru 03:38
Общество

Греф прокомментировал утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф считает произошедшую в сентябре утечку данных 5 тыс. клиентов банка "суровым уроком".
Накануне.Ru вчера в 16:41
Авто

Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Коммерсантъ 01:36
Шоу-бизнес

Саша Черно и Иосиф Оганесян из «Дома-2» ждут ребенка

Участники скандального шоу Саша Черно и Иосиф Оганесян объявили о том, что у них будет малыш.
Uznayvse.ru вчера в 17:16
Политика

CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»

Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.
Газета.Ru вчера в 23:22
Происшествия

В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы

РБК вчера в 23:34
Армия и оружие

Военная прокуратура насчитала более 100 случаев избиений солдат за год

«Практика показывает, что поддержание управляемости подразделений на кулаках со стороны этой категории командиров еще не изжито, и в текущем году пострадало более 100 подчиненных», — сказал заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец в Совете Федерации.
Медиазона 05:27
Футбол

«Спартак» сыграет дома с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

В РФС прошла жеребьевка по определению хозяев полей в матчах четвертьфиналаКубка России по футболу сезона-2019/20.
Metaratings 04:38
Хоккей

Евгений Перов: «В игре против „Сибири“ нам не хватило дисциплины»

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» анонсировал изменения в составе команды.
Спорт-Экспресс 05:10
Происшествия

Экс-директора «Водоканала» отправили под домашний арест

Бывший директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгений Целиков отправлен под домашний арест.
Gazeta.SPb 05:31
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась

Ранее президент России Владимир Путин назвал «чушью» планы Минздрава ввести новый порядок медосмотра для водителей.
РБК вчера в 12:06
Общество

Тиньков обвинил Сбербанк в краже идей

Миллиардер Олег Тиньков опубликовал сообщение в Instagram, в котором обвинил Сбербанк в копировании идей «Тинькофф банка».
Ведомости 03:18
Экономика

Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам

Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.
Lenta.ru вчера в 18:01
Игры

Valve показала трейлер Half-Life: Alyx

Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей.
The GEEK вчера в 13:59
Как работают Яндекс.Новости?
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