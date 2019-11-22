Вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 30 миллионами рублей возле одного из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей

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