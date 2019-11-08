Происшествия
РБКВ аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Самолет авиакомпании «Икар» готовился вылететь из Хабаровска в Магадан, однако во время запуска двигателей один из них загорелся. Службы аэропорта локализовали пожар. На борту самолета находились 18 пассажиров и пять членов экипажа.
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с чего всё началось
"При подготовке к вылету по маршруту Хабаровск-Магадан у воздушного судна авиакомпании "Икар" во время запуска двигателей произошло возгорание одного из них", - сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.Российская газета20:04
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«Мегафон» ведет переговоры по продаже «Первой башенной компании» (ПБК), которой принадлежат все 16,5 тыс. вышек сотовой связи оператора.
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