Происшествия
РБКВ аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Самолет авиакомпании «Икар» готовился вылететь из Хабаровска в Магадан, однако во время запуска двигателей один из них загорелся. Службы аэропорта локализовали пожар. На борту самолета находились 18 пассажиров и пять членов экипажа.
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с чего всё началось
"При подготовке к вылету по маршруту Хабаровск-Магадан у воздушного судна авиакомпании "Икар" во время запуска двигателей произошло возгорание одного из них", - сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.Российская газетавчера в 20:04
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РИА Новости вчера в 21:31
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Евразия Daily 02:20
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Полицейский план предполагает, что к 15 декабря МВД, Минтранс, ФТС, РСА определят и утвердят перечень сведений о владельцах машин с иностранными номерами (включая данные полисов ОСАГО и «гринкарт»), необходимых для эффективной работы ГИБДД.
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Известия вчера в 19:30
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Друг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Александр Протасовицкий вышел на свободу.
Lenta.ru 02:24
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Lenta.ru 06 ноября в 08:35
Шоу-бизнес
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На странице Анастасии Заворотнюк опубликована совместная фотография актрисы с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
ТК Звезда вчера в 08:52
Общество
Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала
Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.
Известия вчера в 17:47
Общество
Росстат назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян
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Газета.Ru 01:58
Футбол
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«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче четвёртого группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:1.
REGNUM 00:09
Армия и оружие
Замсекретаря СНБО: Ракетным ударом Россия собирается поставить Украину на колени
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Гаджеты
Huawei выпустит смартфон Y9s с экраном без рамок и 48-Мп камерой
3DNews 06 ноября в 02:57
Общество
Москвичам предсказали «вишневую» зиму
Температура предстоящей зимой в Москве будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы «вишневыми».
Lenta.ru 02:30
Спорт
Колобков заявил об отсутствии изменений в переданной WADA базе данных
23 сентября эксперты WADA нашли следы манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 год, которая была ранее им передана для изучения.
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Армия и оружие
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Аналитики Североатлантического альянса выпустили доклад о программе «Расширенное передовое присутствие НАТО», которая должна способствовать эффективному реагированию на «российскую агрессию» в Восточной Европе.
RT на русском 00:14
Политика
Китай не захотел вести переговоры с РФ и США по разоружению
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Здоровье
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Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть
В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.
Газета.Ru вчера в 22:47
Происшествия
Девушка-подросток скончалась после драки в Екатеринбурге
Несовершеннолетняя девушка погибла в Екатеринбурге в результате драки между двумя группами молодых людей.
Известия 02:21
Общество
Россия поможет Франции восстановить Нотр-Дам
Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, что Франция пригласит Россию принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама) после пожара.
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