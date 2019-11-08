с чего всё началось

Самолет авиакомпании «Икар» готовился вылететь из Хабаровска в Магадан, однако во время запуска двигателей один из них загорелся. Службы аэропорта локализовали пожар. На борту самолета находились 18 пассажиров и пять членов экипажа.

В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель

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