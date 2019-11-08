Происшествия
RT на русскомВ аэропорту Хабаровска у самолёта загорелся двигатель
В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель у готовившегося к вылету самолёта Embraer 190, пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Отмечается, что возгорание произошло при запуске двигателя.
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Экономика
Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 2,8% в январе-октябре
За первые 10 месяцев 2019 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 2,8% в годовом исчислении — до $89,829 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Главного таможенного управления КНР.
Футбол
Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Здоровье
Минздрав уточнил критерии рождения детей
Поправка Минздрава касается первого критерия, так как ранее срок беременности и вес перечислялись отдельно, из-за чего возникали ошибки при регистрации детей с экстремально низким весом.
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
Политика
Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС
Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
Армия и оружие
Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Хоккей
Овечкин оформил дубль в матче «Вашингтон» – «Флорида»
Дубль в составе победителей оформил россиянин Александр Овечкин. Также на счету капитана "Вашингтона" одна голевая передача.
Транспорт
Началась продажа билетов на поезда в Крым
Ранее сообщалось, что продажа билетов на поезда в Крым начнётся 8 ноября.
Гаджеты
В России стартовали продажи смартфона Sony Xperia 5
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Общество
В Госдуме предложили убрать импортные продукты из школьного питания
Депутаты Госдумы предложили исключить из школьных обедов импортные продукты и заменить их на отечественные.
Политика
Экс-депутат Рады заявил о возможном энергетическом коллапсе на Украине
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что Украину ждет энергетический коллапс, если Россия прекратит транзит газа.
Гаджеты
Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов
Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.
Политика
ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма
Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
Общество
Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве
Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.
Происшествия
Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде болезней
Специалист диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какими полезными свойствами для организма человека обладает хурма и кому стоит воздержаться от её употребления, сообщает издание "Вечерняя Москва".
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Политика
«Газпром» не отдаст Украине 22 миллиарда долларов
Сюда входят 2,6 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража, штраф Антимонопольного комитета почти в 7 млрд долл. и новый иск на 11,8 млрд (компания запросила пересмотр «Газпромом» тарифа на транзит в период с 13 марта 2018 по 1 января 2020 года, а при неисполнении этого условия украинская сторона будет требовать компенсации в размере 11,8 млрд долл.).
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Политика
Торгпред Украины обвинил Польшу в «экономическом геноциде»
Заместитель министра развития экономики Украины и торговый представитель страны Тарас Качка назвал позицию Польши относительно минимальных квот на автоперевозки для Украины "экономическим геноцидом".
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
Авто
Названы самые красивые и уродливые автомобили
Эксперты составили рейтинг самых красивых и самых уродливых автомобилей. Рассматривались машины, выпущенные за последние 10 лет.
Общество
Названы пять повышающих риск смерти факторов
Стали известны пять факторов, которые повышают риск смерти человека.
Общество
Франция решила пригласить РФ участвовать в восстановлении Нотр-Дама
Франция заявила о намерении прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), где в апреле 2019 года произошел разрушительный пожар.
Армия и оружие
США признали бессилие систем обороны перед новым российским оружием
"Огромные стаи российских беспилотников будет просто не остановить", - признает Кайл Мизоками.