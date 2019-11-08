Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ аэропорту Хабаровска у самолёта загорелся двигатель

В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель у готовившегося к вылету самолёта Embraer 190, пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Отмечается, что возгорание произошло при запуске двигателя.
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В аэропорту Хабаровска загорелся первый «Эмбрайер-190»

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У самолета Embraer-190 загорелся двигатель в Хабаровском аэропорту

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РЕН ТВвчера в 18:51
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Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 2,8% в январе-октябре

За первые 10 месяцев 2019 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 2,8% в годовом исчислении — до $89,829 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Главного таможенного управления КНР.
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Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
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Началась продажа билетов на поезда в Крым

Ранее сообщалось, что продажа билетов на поезда в Крым начнётся 8 ноября.
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Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что Украину ждет энергетический коллапс, если Россия прекратит транзит газа.
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Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.
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Сюда входят 2,6 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража, штраф Антимонопольного комитета почти в 7 млрд долл. и новый иск на 11,8 млрд (компания запросила пересмотр «Газпромом» тарифа на транзит в период с 13 марта 2018 по 1 января 2020 года, а при неисполнении этого условия украинская сторона будет требовать компенсации в размере 11,8 млрд долл.).
Независимая газета 06 ноября в 12:33
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Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

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Эксперты составили рейтинг самых красивых и самых уродливых автомобилей. Рассматривались машины, выпущенные за последние 10 лет.
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Стали известны пять факторов, которые повышают риск смерти человека.
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Франция заявила о намерении прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), где в апреле 2019 года произошел разрушительный пожар.
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США признали бессилие систем обороны перед новым российским оружием

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«Краснодар» одержал вторую победу над «Трабзонспором» в Лиге Европы

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Пять человек погибли от отравления угарным газом в Саратовской области

ТАСС 00:15
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