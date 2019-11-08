Происшествия
РБКВ аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Самолет авиакомпании «Икар» готовился вылететь из Хабаровска в Магадан, однако во время запуска двигателей один из них загорелся. Службы аэропорта локализовали пожар. На борту самолета находились 18 пассажиров и пять членов экипажа.
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с чего всё началось
«Сегодня около 7:45 (0:45 мск) при подготовке к вылету по маршруту Хабаровск—Магадан воздушного судна Embraer-190 (ООО "Авиакомпания «Икар»") во время запуска двигателей произошло возгорание одного из них»,— говорится в сообщении.Коммерсантъвчера в 19:57
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