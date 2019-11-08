с чего всё началось

Самолет авиакомпании «Икар» готовился вылететь из Хабаровска в Магадан, однако во время запуска двигателей один из них загорелся. Службы аэропорта локализовали пожар. На борту самолета находились 18 пассажиров и пять членов экипажа.

В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель

Происшествия В Нижнем Новгороде таксиста заподозрили в избиении пассажира до смерти По данным РЕН ТВ, конфликт произошел из-за того, что пассажир не заплатил за поездку, после чего таксист вызвал на помощь коллег.

Происшествия В Бишкеке в кафе произошли три взрыва В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.

Общество Умер друг тигра Амура козел Тимур Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.

Шоу-бизнес Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги Анастасии Заворотнюк выставили счет на 24 тыс. рублей за долги. Уведомление поступило от московской налоговой.

Армия и оружие Украина рассказала о готовности к разведению сил в районе Петровского ИА «Ореанда-Новости» Командующим операций объединённых сил Украины Владимиром Кравченко было заявлено о подтверждении Киевом готовности в пятницу к разведению сил, расположенных возле посёлка Петровское.

Общество Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.

Происшествия В Шереметьево сел самолет с неисправным крылом В столичном аэропорту Шереметьево сел самолет с неисправностью крыла.

Гаджеты Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.

Фигурное катание В Китае стартует четвертый этап Гран-при по фигурному катанию Нешуточная борьба за победу развернется и в парном турнире: Алисе Ефимовой и Александру Коровину вполне по силам побороться за место в тройке.

Авто Названы самые продаваемые кроссоверы и внедорожники России в октябре Корейская Hyundai Creta с результатом 6806 проданных экземпляров вновь стала самым продаваемым кроссовером (SUV) в России.

Экономика Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта «Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).

Общество Росгвардия представила новую эмблему с обнаженными клинками и скрепами Одна из эмблем описана как золотистое изображение круглого щита с окантовкой и скрепами, расположенного поверх скрещенных по диагонали мечей клинками вверх и лаврового венка .

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.

Происшествия Умер один из пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске Умер один из шести пострадавших в результате пожара на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске.

Транспорт Начинается продажа билетов на поезда в Крым Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.

Здоровье Роспотребнадзор предложит россиянам бесплатную диагностику диабета Для прохождения диагностики следует пройти тест на сайте одного из подразделений ведомства – Центра молекулярной диагностики ЦНИИ, в результате чего специалисты оценят риск развития диабета 2 типа.

Технологии МТС представила устройство для наблюдения за подчиненными Датчики МТС – одно из решений для комплексной цифровизации предприятий, говорит PR-директор компании «Цифра» Ксения Боровикова, существенный эффект они дают, когда интегрированы с интернетом вещей на предприятии: можно анализировать, почему его действия приводят к тому или иному результату.

Общество Минюст не успел выполнить поручение Медведева по пересмотру актов СССР Министерство юстиции РФ не успевает до 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева по подготовке постановления правительства об отмене советских правовых актов.

Политика Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии отказался признать сына Воеводиной Утверждается, что мужчина не желает признавать свое отцовство, отмечая, что его экс-избранница могла родить мальчика «от любого азиатского мужчины», передает Daily Mail.

Армия и оружие Россия и Турция начали третье совместное патрулирование в Сирии «В рамках соглашения, достигнутого с Российской Федерацией в Сочи 22 октября 2019 года, в регионе между Камышлы и Эль-Маликия к востоку от Евфрата началось третье наземное патрулирование с участием военных подразделений Турции и России при участии беспилотников», — сказано в сообщении.

Общество Мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота Обо всем рассказал Михаил Галин в Facebook, которого не пустили в самолет с пухлым котом.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.