Происшествия

РБКРБКВ аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель

Самолет авиакомпании «Икар» готовился вылететь из Хабаровска в Магадан, однако во время запуска двигателей один из них загорелся. Службы аэропорта локализовали пожар. На борту самолета находились 18 пассажиров и пять членов экипажа.
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«Сегодня около 7:45 (0:45 мск) при подготовке к вылету по маршруту Хабаровск—Магадан воздушного судна Embraer-190 (ООО "Авиакомпания «Икар»") во время запуска двигателей произошло возгорание одного из них»,— говорится в сообщении
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