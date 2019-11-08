Происшествия
Газета.RuВ аэропорту Хабаровска загорелся двигатель самолета
При подготовке к вылету в аэропорту в Хабаровске загорелся двигатель самолета Embraer-190, который должен был утром в пятницу, 8 ноября, лететь в Магадан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
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"При подготовке к вылету по маршруту Хабаровск-Магадан у воздушного судна авиакомпании "Икар" во время запуска двигателей произошло возгорание одного из них", - сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.Российская газета20:04
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