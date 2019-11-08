Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ аэропорту Хабаровска загорелся двигатель самолета

При подготовке к вылету в аэропорту в Хабаровске загорелся двигатель самолета Embraer-190, который должен был утром в пятницу, 8 ноября, лететь в Магадан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Читать в источнике
Комментировать22
с чего всё началось
"При подготовке к вылету по маршруту Хабаровск-Магадан у воздушного судна авиакомпании "Икар" во время запуска двигателей произошло возгорание одного из них", - сообщает
 Дальневосточная транспортная прокуратура.
Российская газета20:04

Подробнее о событии

У самолета Embraer-190 загорелся двигатель в Хабаровском аэропорту

Губерния22:16

В аэропорту Хабаровска загорелся готовящийся к вылету самолет

SakhaNews19:32

Пассажиры самолета, у которого в Хабаровске загорелся двигатель, вылетели в Магадан

ТАСС20:33

В аэропорту Хабаровска у самолёта загорелся двигатель

RT на русском19:52

В аэропорту Хабаровска загорелся первый «Эмбрайер-190»

Хабаровский край сегодня19:45

Пассажиры самолета, с которым произошло ЧП в Хабаровске, вылетели в Магадан

РИА Новости22:21

Росавиация выяснит причины возгорания двигателя самолета в Хабаровске

РЕН ТВ18:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 23:33, Вашингтон
Технологии

Четверть операторов перешли на «дельты» Роскомнадзора

Как следует из отчета Роскомнадзора, более 900 крупных и магистральных операторов связи (26% от всех российских операторов) перешли на новый механизм получения выгрузки из Единого реестра запрещенной информации.
ComNews.ru 01:30
Политика

Макрон назвал сценарии развития России

У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.
РИА Новости 16:53
Политика

Экс-депутат Рады предрек Украине энергетический коллапс

Остановка транзита российского газа в Европу через территорию Украины угрожает последней энергетическим коллапсом.
ТК Звезда 21:38
Происшествия

В Екатеринбурге подрались подростки, одна девушка погибла

В Екатеринбурге вечером 5 ноября между двумя группами молодых людей (с каждой стороны по три человека) произошел конфликт, в результате которого тяжкое телесное повреждение получила 15-летняя девушка.
Коммерсантъ Екатеринбург 12:06
Футбол

«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы

Футболисты "Краснодара" на своем поле одержали победу над турецким "Трабзонспором" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
РИА Новости 14:50
Политика

Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза

Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК 22:38
Общество

В Будапеште произошли беспорядки с участием фанатов ЦСКА

Венгерская полиция задержала нескольких россиян после столкновений болельщиков и местных жителей перед матчем "Ференцварош" - ЦСКА, сообщили в посольстве России.
РИА Новости 14:48
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Происшествия

Стая бродячих собак напала на ребёнка в Красноярске

REGNUM 19:09
Экономика

Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»

В марте РБК со ссылкой на источники сообщало, что структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко.
ПРАЙМ 11:15
Происшествия

Начальника пожарной части в Хакасии обвиняют в поджогах домов

REGNUM 05:02
Здоровье

Первые пациенты получили кардиологические лекарства по новой программе

Пациенты столичных поликлиник начали бесплатно получать новые кардиологические лекарства, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 05 ноября в 23:26
Политика

Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против нее традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
РБК 19:23
Общество

Синоптик пообещал аномально теплую зиму с ледяными дождями и туманом

Тишковец добавил, что в текущем году осень очень теплая, и сам год по средней температуре на Земле «тянет на рекорд».
РБК 19:18
Политика

Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения

Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.
РИА Новости 07:26
Происшествия

Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

Lenta.ru вчера в 08:35
Шоу-бизнес

Артур Ваха женится на актрисе младше его на четверть века

Телепрограмма 06:54
Кино

Фильм «Джокер» выдвинут на «Оскар» в 16 номинациях

Сенсационный фильм Тодда Филиппса "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли выдвинут на премию Американской киноакадемии в шестнадцати номинациях.
Российская газета 05 ноября в 05:31
Общество

Гороскоп на 8 ноября: у Дев есть шанс найти вторую половинку

Проведите трансформацию своей рабочей деятельности, а внутри семьи старайтесь найти компромиссы, которые устроили бы всех.
Primpress.ru 21:09
Общество

Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур

Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия 19:30
Общество

Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть

Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия 20:40
Футбол

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в Лиге Европы

Киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" в матче группового раунда футбольной Лиги Европы.
РИА Новости 15:00
Происшествия

Пять человек погибли из-за землетрясения в Иране

РБК 22:13
Происшествия

В Хакасии экс-полицейский записал обращение к Путину о крышевании наркобизнеса силовиками. Его отправили в СИЗО

Дождь 11:30
Технологии

«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера

«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК 09:44
Футбол

Сергей Семак: «Кокорин мог бы играть уже сейчас»

Публикация от Семак Сергей (@ sergey_bogdanovich_semak) 18 Авг 2019 в 4:35 PDT Стадион "Зенита" дисквалифицирован условно, Семак — реально Судьи, Дзюба, Денисов — "Зенит" любят не все — некоторые считают, что клубу позволено больше, чем остальным.
Спорт-Экспресс 16:30
Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде болезней

Хурму стоит употреблять страдающим анемией, с проблемами желудочно-кишечного тракта, с язвенной болезнью, с болезнями сердечно-сосудистой системы.
ToDay News Ufa вчера в 10:03
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной

В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Woman.ru 05 ноября в 01:03
Армия и оружие

Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия 15:58
Общество

Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян

Росстат подсчитал долю граждан, которые вели в течение 2019 года здоровый образ жизни (ЗОЖ), — их совокупная доля по всей России составила 12%.
РБК 22:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное