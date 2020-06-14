Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ аэропорту Пулково столкнулись два самолета

Один из самолетов должен был совершать рейс из Санкт-Петербурга в Калининград, маршрут другого - Санкт-Петербург - Иркутск. В настоящее время аэропорт Пулково работает в штатном режиме.
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В Пулково на взлётной полосе столкнулись два самолёта

78.ru06:51

В Пулково столкнулись два самолета

Петербургский дневник07:05

В Пулково на взлетной полосе столкнулись два самолета

Фонтанка.Ру07:01

Два самолета столкнулись на полосе в аэропорту Пулково

Интерфакс06:52

В «Пулково» столкнулись два самолета

Телеканал Санкт-Петербург07:07

В аэропорту Пулково по касательной столкнулись два самолета

ТАСС06:39

В «Пулково» два самолета задели друг друга

Мегаполис онлайн07:19
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
1,6K
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
3,3K
Происшествия

В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки.
Известия вчера в 11:42
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельной аварии

Российский актер Михаил Ефремов, который подозревается в смертельном ДТП, совершенном на Смоленской площади в Москве в понедельник, 8 июня, записал видеообращение.
Невские Новости 12 июня в 17:37
7,5K
Шоу-бизнес

Норкин показал фото «летящей» покойной жены

На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 вчера в 12:43
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Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
1K
Общество

Собчак лишилась контракта с Mixit из-за скандала с изнасилованием

Слово и Дело 07:36
Общество

Куйвашев запретил ветеранам приходить на парад Победы в Екатеринбурге

Глава региона отметил, что каждый день в регионе фиксируется более 200 случаев заражения коронавирусом.
ТагилСити.ру 01:43
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Общество

Глава Новочеркасска объяснил ошибку на баннерах ко Дню России

Исполняющий обязанности главы администрации Новочеркасска Юрий Лысенко признал ошибки на рекламных плакатах ко Дню России.
BFM.ru 04:49
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Футбол

Кокорин рассказал о переговорах с «Марселем» и «Ромой»

Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года, сыграл 93 матча во всех турнирах, забил 34 гола и отметился десятью результативными передачами.
Metaratings 12 июня в 17:17
Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

RT на русском 06:26
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Футбол

Информацию о трансферах «Зенита» назвали играми агентов

Информация о трансферах петербургского "Зенита" является играми агентов, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:35
Здоровье

Мурашко назвал маски важной мерой профилактики коронавируса

Соблюдение масочного режима является важным фактором профилактики коронавирусной инфекции в период, когда во многих регионах России начали снимать часть ограничений.
Piter.tv вчера в 11:44
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Политика

Путин прокомментировал события в США

Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
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Армия и оружие

Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки

Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника».
RT на русском 05:12
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Космос

Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink

Компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту 58 микроспутников Starlink с помощью ракеты-носителя Falcon-9.
Деловое.ТВ вчера в 10:33
272
Политика

Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано.
Коммерсантъ 07:12
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Религия

Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
Российская газета 05:20
1,1K
Авто

2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер

Выяснилось, что кондиционер крадет у двигателя до 2,5 кВт мощности.
ToDay News Ufa вчера в 02:26
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Армия и оружие

Атомная подлодка «Князь Владимир» поступила на вооружение в ВМФ России

«В День России, 12 июня, на предприятии „Севмаш“ в Северодвинске состоялась торжественная церемония приема в состав Военно-морского флота новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта (РПКСН) „Борей-А“ (955А) „Князь Владимир“», — сообщили в военном ведомстве.
Телеканал 360° 12 июня в 05:47
1,5K
Политика

В Германии опасаются санкций США против «Северного потока-2»

В ФРГ опасаются санкций американцев против «Северного потока-2».
Evo-rus.com 12 июня в 14:29
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Футбол

Сборная России запустила флешмоб в честь ЧМ-2018

Матч ТВ 05:21
Политика

Полиция разгоняет акцию оппозиции в Армении

Полиция начала операцию по разгону акции у здания Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:18
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Экономика

Эксперт рассказал о правилах успешного получения кредита

О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм».
Известия 03:05
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Гаджеты

Новое поколение графики AMD Radeon удостоится нового логотипа

Конечная часть видеоролика с демонстрацией игрового процесса Godfall содержала баннер с логотипом AMD Radeon в новом начертании.
3DNews 06:41
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Здоровье

Минздрав Украины назвал регионы, в которых карантин ослаблять не будут

С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина.
Украина.ру 06:50
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Политика

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия вчера в 12:47
1,5K
Происшествия

Российский полицейский расстрелял напавших на него хулиганов

Российский полицейский расстрелял троих хулиганов, которые на него напали. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Lenta.ru 06:51
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Общество

В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности

Российская газета 05:19
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Игры

Создатели «Ведьмака» готовят новую игру про оборотня Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest

Компанией Walkabout Games и разработчиками Different Tales был представлен тизер новой компьютерной игры Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest.
ВладТайм 06:12
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