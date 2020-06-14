Происшествия
Российская газетаВ аэропорту Пулково столкнулись два самолета
Один из самолетов должен был совершать рейс из Санкт-Петербурга в Калининград, маршрут другого - Санкт-Петербург - Иркутск. В настоящее время аэропорт Пулково работает в штатном режиме.
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Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Происшествия
В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки
Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки.
Известия вчера в 11:42
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельной аварии
Российский актер Михаил Ефремов, который подозревается в смертельном ДТП, совершенном на Смоленской площади в Москве в понедельник, 8 июня, записал видеообращение.
Невские Новости 12 июня в 17:37
Шоу-бизнес
Норкин показал фото «летящей» покойной жены
На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 вчера в 12:43
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Общество
Куйвашев запретил ветеранам приходить на парад Победы в Екатеринбурге
Глава региона отметил, что каждый день в регионе фиксируется более 200 случаев заражения коронавирусом.
ТагилСити.ру 01:43
Общество
Глава Новочеркасска объяснил ошибку на баннерах ко Дню России
Исполняющий обязанности главы администрации Новочеркасска Юрий Лысенко признал ошибки на рекламных плакатах ко Дню России.
BFM.ru 04:49
Футбол
Кокорин рассказал о переговорах с «Марселем» и «Ромой»
Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года, сыграл 93 матча во всех турнирах, забил 34 гола и отметился десятью результативными передачами.
Metaratings 12 июня в 17:17
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
RT на русском 06:26
Футбол
Информацию о трансферах «Зенита» назвали играми агентов
Информация о трансферах петербургского "Зенита" является играми агентов, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:35
Здоровье
Мурашко назвал маски важной мерой профилактики коронавируса
Соблюдение масочного режима является важным фактором профилактики коронавирусной инфекции в период, когда во многих регионах России начали снимать часть ограничений.
Piter.tv вчера в 11:44
Политика
Путин прокомментировал события в США
Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
Армия и оружие
Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки
Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника».
RT на русском 05:12
Космос
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink
Компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту 58 микроспутников Starlink с помощью ракеты-носителя Falcon-9.
Деловое.ТВ вчера в 10:33
Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен
Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано.
Коммерсантъ 07:12
Религия
Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
Российская газета 05:20
Авто
2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер
Выяснилось, что кондиционер крадет у двигателя до 2,5 кВт мощности.
ToDay News Ufa вчера в 02:26
Армия и оружие
Атомная подлодка «Князь Владимир» поступила на вооружение в ВМФ России
«В День России, 12 июня, на предприятии „Севмаш“ в Северодвинске состоялась торжественная церемония приема в состав Военно-морского флота новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта (РПКСН) „Борей-А“ (955А) „Князь Владимир“», — сообщили в военном ведомстве.
Телеканал 360° 12 июня в 05:47
Политика
В Германии опасаются санкций США против «Северного потока-2»
В ФРГ опасаются санкций американцев против «Северного потока-2».
Evo-rus.com 12 июня в 14:29
Политика
Полиция разгоняет акцию оппозиции в Армении
Полиция начала операцию по разгону акции у здания Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:18
Экономика
Эксперт рассказал о правилах успешного получения кредита
О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм».
Известия 03:05
Гаджеты
Новое поколение графики AMD Radeon удостоится нового логотипа
Конечная часть видеоролика с демонстрацией игрового процесса Godfall содержала баннер с логотипом AMD Radeon в новом начертании.
3DNews 06:41
Здоровье
Минздрав Украины назвал регионы, в которых карантин ослаблять не будут
С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина.
Украина.ру 06:50
Политика
Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия вчера в 12:47
Происшествия
Российский полицейский расстрелял напавших на него хулиганов
Российский полицейский расстрелял троих хулиганов, которые на него напали. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Lenta.ru 06:51
Общество
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
Российская газета 05:19
Игры
Создатели «Ведьмака» готовят новую игру про оборотня Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest
Компанией Walkabout Games и разработчиками Different Tales был представлен тизер новой компьютерной игры Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest.
ВладТайм 06:12