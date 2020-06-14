Один из самолетов должен был совершать рейс из Санкт-Петербурга в Калининград, маршрут другого - Санкт-Петербург - Иркутск. В настоящее время аэропорт Пулково работает в штатном режиме.

В аэропорту Пулково столкнулись два самолета

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