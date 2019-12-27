Происшествия
РБКВ аэропорту Шереметьево пассажирский SSJ100 выкатился на грунт
Источник ТАСС сообщал, что самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По данным агентства, на борту находились 74 пассажира и пять членов экипажа. В начале октября Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутавиа» выкатился за пределы ВПП.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 01:32, Ашберн
Политика
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
Общество
Роспотребнадзор дал советы, как встретить Новый год без вреда здоровью
Роспотребнадзор дал рекомендации, как встретить Новый год, не навредив своему здоровью.
Общество
Росстат сделал прогноз по убыли населения на 16 лет
«Средний вариант прогноза предполагает, что общая численность населения составит в начале 2020 года 146,741 млн человек и снизится к началу 2036 года до 142,993 млн человек », — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Экономика
Частные инвесторы оценили рынок
Индивидуальные инвесторы совершили прорыв на российском фондовом рынке: в 2019 г. их стало вдвое больше – свыше 3,5 млн человек.
Политика
Депутат Рады заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выразил мнение, что Кубань стала «ближе» к Украине после строительства Крымского моста.
Общество
Росконтроль посоветовал шампанское
Происшествия
14 человек отравились на банкете в Якутии
Эпидемиологическое расследование по факту отравления 14 человек во время банкета начало управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).
Общество
В Госдуме предложили внести в наследие ЮНЕСКО новогодние традиции РФ
Депутат Госдумы Виктор Зубарев направил письмо гендиректору ЮНЕСКО Одрэ Азуле с предложением внести российские традиции празднования Нового года в список нематериального культурного наследия человечества.
Армия и оружие
Ракета «Рокот» со спутниками стартовала с Плесецка
Ракета-носитель "Рокот" с космическим аппаратом связи "Гонец-М" и военным спутником были запущены с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили РИА "Новости" в Минобороны России.
Армия и оружие
Сирийская армия атаковала позиции боевиков на севере провинции Латакия
Политика
Минфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски
Минфин США планирует рассекретить материалы, на основании которых были введены санкции против бизнесмена Олега Дерипаски в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда округа Колумбия.
Общество
Москва потратит на празднование Нового года почти 1 млрд рублей
Празднование Нового года обойдется Москве в 914 млн рублей.
Единоборства
Федор Емельяненко пока не принял решение о завершении карьеры
Российский боец смешанных стилей Федор Емельяненко заявил, что пока не решил, завершит ли он карьеру после трех предстоящих поединков.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Космос
Специалист рассказал, какую дозу радиации получают космонавты
Специалист отмечает, что космонавты, находящиеся на орбите МКС, от радиации защищены магнитным полем нашей планеты, поэтому, когда случается сильнейшая солнечная вспышка, вопрос об экстренной посадке не ставится.
Политика
Глава МИД Эстонии прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik
Ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Москва примет ответные меры, в случае если эстонские власти продолжат свои действия в отношении журналистов Sputnik Эстония.
Здоровье
Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
Прежде всего, Брюн рассказал об одном из самых популярных препаратов – ацетилсалициловой кислоте ("Аспирин").
Экономика
США «распечатали кубышку, чтобы наказать русских». Не получилось
Результат получился не очень приятным: общение журналистов с экспертами из финансовой сферы и инвесторами выявило определенное расхождение между ожиданиями и реальностью, которые могут привести к довольно забавным сюрпризам — в следующем году или чуть позже.
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать колбасу к новогоднему столу
Эксперты Роскачества составили рекомендации по выбору варено-копченых и сырокопченых колбас.
Технологии
Платёжное приложение Mir Pay хотят предустанавливать на гаджеты в РФ
Разработанный в России аналог Google Pay и Apple Pay могут сделать обязательным к предпродажной установке на реализуемых на территории России гаджетах.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Гаджеты
DRAMeXchange: видеокарты в 2020 году могут подорожать из-за роста цен на видеопамять
Аналитики утверждают, что в первом квартале наступающего 2020 года можно ожидать «резкого роста цен» на микросхемы оперативной памяти DRAM для графических процессоров, а также подорожания оперативной памяти для серверов.
Общество
Роструд напомнил о порядке работы в начале 2020 года
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая в новом году будут двухдневными, напомнили 26 декабря в Роструде.
Общество
Китай установил основные элементы навигационной системы Beidou
Китай полностью завершил установку основных элементов глобальной навигационной системы Beidou, заявил в пятницу глава Управления спутниковыми навигационными системами Китая Жань Чэньци.
Кино
Продюсер и режиссер рассказали «РГ» о фильме «Союз Спасения»
Происшествия
Генпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестер Хачатурян
Происшествия
В Кузбассе осудят мужчину, вырубившего 700 елей
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в Кемеровской области задержан мужчина, который вырубил 700 новогодних елок, не имея на это разрешения.
Энергетика
Нефть приближается к $68 за баррель
Нефть Brent находится вблизи новых максимумов и вплотную приблизилась к $68 за баррель в ходе торговой сессии 26 декабря.