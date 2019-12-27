Источник ТАСС сообщал, что самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По данным агентства, на борту находились 74 пассажира и пять членов экипажа. В начале октября Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутавиа» выкатился за пределы ВПП.

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