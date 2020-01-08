По данным Управления ЧС Исламской Республики Иран, в результате катастрофы погибли 147 граждан Ирана и 32 иностранца. Самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в Иране почти сразу после вылета из аэропорта Тегерана. В Киеве исключили версию теракта.

В Киеве уточнили число погибших в крушении самолета в Иране украинцев

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