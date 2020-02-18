Происшествия
REGNUMВ аэропорту «Внуково» совершил экстренную посадку самолёт SSJ-100
Самолёт Sukhoi Superjet-100 совершил экстренную посадку в аэропорту «Внуково». Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
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Авто
Обновленный Dacia Sandero Stepway замечен на тестах
Происшествия
«Корабль-призрак» появился у берегов Ирландии
В Ирландии к побережью графства Корк прибило 77-метровый «корабль-призрак».
Общество
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
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Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи
Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса на территории материкового Китая достигло 74,1 тысячи человек, из них 2004 пациента скончались.
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Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что уходит с Первого канала.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
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На лайнере Diamond Princess сняли карантин из-за коронавируса
На круизном лайнере Diamond Princess по прошествии 14 дней сняли карантин, который был введен из-за вспышки коронавируса нового типа.
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Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Шоу-бизнес
Якубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.
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Хакеры за пять дней могут взломать российский банк
Выяснилось, что хакеры способны из интернета проникнуть в локальную сеть семи из восьми банков.
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Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Политика
Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений
Киев выполняет только два из 13 пунктов Минских соглашений.
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Лондон призвал Москву прекратить гумконвои в Донбасс
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Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
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ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Политика
ТАСС анонсировало интервью Владимира Путина
Президент России Владимир Владимирович Путин дал интервью информагентству.
Космос
В НАСА сообщили, к каким планетам отправят следующие миссии
В следующем году один или два проекта из четырех будут выбраны для реализации в виде космической миссии.
Общество
В России изменят схему распределения частот под 5G
Аукционы на частоты для сетей 5G, запланированные в 2020 году, могут быть отменены.
Шоу-бизнес
Певица Бритни Спирс травмировала ногу
Американская певица и танцовщица Бритни Спирс травмировала ногу.
Здоровье
Россиян предупреждают о глазном гриппе, от которого нет лекарств
Немецкие врачи обеспокоены тем, что в Германии люди часто заражаются глазным гриппом. Данная болезнь также оказывается серьезной и опасной.
Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки Меган Маркл и принца Гарри после «Мегзита»
Пользователи Сети обратили внимание, что и Меган Маркл, и принц Гарри выглядели очень радостными и расслабленными.
Футбол
Мануэл Фернандеш отсудил у «Локомотива» 11 млн рублей
Решение суда было вынесено в пользу португальца и обязало «Локомотив» выплатить Фернандешу 11 млн рублей плюс 5% инфляции, а также около € 5000 в качестве судебных издержек.
Кино
В сети появилось новое видео со съемок четвертой «Матрицы»
Автор YouTube-канала «Is It Worth It» опубликовал видео с возможных съемок новой части всеми любимой франшизы «Матрица».
Общество
Спрогнозирована реакция Китая на запрет его гражданам въезжать в Россию
Власти Китая отреагируют на временный запрет его гражданам въезжать в Россию сдержанно, но с сожалением.
Финансы
Bloomberg: правительство России увеличивает расходы на социальные выплаты
Обновленный кабинет президента России Владимира Путина увеличивает расходы на социальные выплаты на 4 трлн рублей, сообщает 18 февраля агентство Bloomberg L.P. В измененном бюджетном плане произошло увеличение расходов федерального бюджета России к 2022 году до 22,4 трлн руб. ($350 млрд).
Происшествия
Четыре человека пострадали в ночном ДТП в Барнауле
Столкнулись два легковых автомобиля Серьезное ДТП произошло в ночь на 19 февраля в Барнауле.