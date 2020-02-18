Происшествия

REGNUMREGNUMВ аэропорту «Внуково» совершил экстренную посадку самолёт SSJ-100

Самолёт Sukhoi Superjet-100 совершил экстренную посадку в аэропорту «Внуково». Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
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