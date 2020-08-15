В акции протеста против разработки Куштау участвовали иногородние
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Продукция «Соды» занимает 80% всего рынка и нельзя вступать в конфронтацию разработке шихана, ведь это будущее не только предприятия, города, Башкирии и в целом России.В источнике
С чего всё началось
Лагерь экоактивистов на Куштау разрушен
Сегодня утром, 15 августа, ситуация у шихана Куштау, где экоактивисты разбили лагерь в поддержку ее сохранения от промышленной разработки, вновь обострилась. Здесь произошла стычка между экоактивистами, живущими в лагере и рабочими БСК в сопровождении людей в камуфляжной форме.
МедиаКорСетьвчера в 05:46
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В Башкирии запланировано проведение второго флешмоба, чтобы поддержать БСК
Стерлитамакский рабочий02:21
В акции протеста против разработки Куштау участвовали иногородние
Молодежная газета (Уфа)вчера в 09:29