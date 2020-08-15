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Молодежная газета (Уфа)
Молодежная газета (Уфа)

В акции протеста против разработки Куштау участвовали иногородние

Продукция «Соды» занимает 80% всего рынка и нельзя вступать в конфронтацию разработке шихана, ведь это будущее не только предприятия, города, Башкирии и в целом России.В источнике
С чего всё началось
МедиаКорСеть

Лагерь экоактивистов на Куштау разрушен

Сегодня утром, 15 августа, ситуация у шихана Куштау, где экоактивисты разбили лагерь в поддержку ее сохранения от промышленной разработки, вновь обострилась. Здесь произошла стычка между экоактивистами, живущими в лагере и рабочими БСК в сопровождении людей в камуфляжной форме.
МедиаКорСетьвчера в 05:46
Подробнее о событии
Общественная электронная газета

Участники флешмоба в поддержку БСК объяснили свою позицию

Общественная электронная газета01:34
Стерлитамакский рабочий

В Башкирии запланировано проведение второго флешмоба, чтобы поддержать БСК

Стерлитамакский рабочий02:21
РБК Уфа

У шихана Куштау в Башкирии проходит флешмоб в поддержку БСК

РБК Уфавчера в 03:57
Молодежная газета (Уфа)

В акции протеста против разработки Куштау участвовали иногородние

Молодежная газета (Уфа)вчера в 09:29
Bash.News

«Мы за рабочие места»: в Башкирии прошел флешмоб в поддержку БСК

Bash.Newsвчера в 13:00
МедиаКорСеть

Лагерь экоактивистов на Куштау разрушен

МедиаКорСетьвчера в 05:46
Башинформ

В поддержку БСК планируется второй флешмоб с участием 15 000 человек

Башинформ01:18

96 случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе

Новые случаи инфицирования зафиксированы в Кемерове (41), Новокузнецке (27), Междуреченске (12), Прокопьевске (9), Гурьевском МО (2), Кемеровском МО (2), Новокузнецком МР (1), Таштагольском МР (1), Яшкинском МО (1). На 14 августа в Кузбассе у 4 926 человек подтверждено заражения коронавирусом.
Kursk.com14 августа в 01:39
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Жену Преснякова-младшего раскритиковали за отдых в Турции

Беременная супруга Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская опубликовала фото из Турции на своей странице в Instagram, после чего подверглась критике подписчиков за то, что отправилась на курорт во время пандемии коронавируса.
РИА Новости23:40
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Были протестированы возможности космической связи Starlink

Тесты на скорость закачки показали результаты от 5 Мбит до 18МБит / с. Те же тесты, проведенные за минувшие 2недели, показали задержки или частоту от 31 м / с до 94 м / с. Отмечается, что это не всестороннее исследование скорости и задержки Starlink, поэтому пока неизвестно, чего ожидать пользователям после полного развертывание спутников и коммерциализации услуги.
Evo-rus.comвчера в 15:23
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