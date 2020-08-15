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Молодежная газета (Уфа)
Молодежная газета (Уфа)

В акции протеста против разработки Куштау участвовали иногородние

Продукция «Соды» занимает 80% всего рынка и нельзя вступать в конфронтацию разработке шихана, ведь это будущее не только предприятия, города, Башкирии и в целом России.В источнике
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Общественная электронная газета

Сотрудник БСК о Куштау: «Сама гора останется»

Общественная электронная газетавчера в 05:59
Молодежная газета (Уфа)

В акции протеста против разработки Куштау участвовали иногородние

Молодежная газета (Уфа)вчера в 09:29
Bash.News

«Мы за рабочие места»: в Башкирии прошел флешмоб в поддержку БСК

Bash.Newsвчера в 13:00
Стерлитамакский рабочий

В Башкирии приезжие экоактивисты выгнаны с Куштау

Стерлитамакский рабочийвчера в 09:59
Башинформ

Рабочие БСК выразили недоверие представителям КПРФ, поддержавшим экстремистов

Башинформвчера в 12:03
РБК Уфа

У шихана Куштау в Башкирии проходит флешмоб в поддержку БСК

РБК Уфавчера в 03:57
ProUfu.ru

Сотрудникам БСК обещают оплатить участие во «флешмобе» за разработку Куштау

ProUfu.ru14 августа в 13:31

За сутки в Алтайском крае от коронавируса умерли 6 человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 89 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели — 134 пациента, скончались 6 носителей коронавируса, при этом во всей шести летальных исходах COVID-19 не стал причиной смерти.
Kursk.comвчера в 04:56
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Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Лукашенко отметил, что у него состоялся обстоятельный разговор с российским президентом о ситуации в Белоруссии и добавил, что был удивлен тем, что Путин прекрасно был осведомлен о происходящем в республике.
Известия20:25
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В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей

Ранее в Instagram жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и размахивает им. РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудники полиции установили личности родителей, ими оказались 35-летний уроженец Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода.
РБКвчера в 15:21
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Лукашенко отказался от помощи других стран для урегулирования ситуации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 15 августа, заявил, что в республике есть созданное по конституции «нормальное правительство», а потому зарубежные посредники в урегулировании ситуации стране не нужны.
Известиявчера в 10:11
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МВД пригрозило водителям уголовной ответственностью за нелегальный техосмотр

Российских водителей будут привлекать к уголовной ответственности за сознательное обращение к организациям, которые проводят техосмотр автомобилей без необходимой аккредитации, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Коммерсантъ19:51
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В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ru14 августа в 09:08
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Карпин после поражения «Ростова» назвал «Зенит» лучшей командой России

Валерий Карпин рассказал о том, как поблагодарил за игру свою футбольную команду «Ростов», которая дома уступила петербургской команде «Зенит» со счетом 0:2. Слова главного тренера футбольной команды с юга приводят РИА Новости.
Невские Новости17:55

Нурмагомедов заявил, что после боя с Гэтжи готов биться с Макгрегором

Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве заявил, что после проведения титульного поединка с американцем Джастином Гэтжи готов снова встретиться с ирландцем Конором Макгрегором.
РИА Новости14 августа в 06:00
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