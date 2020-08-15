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Молодежная газета (Уфа)
Молодежная газета (Уфа)

В акции протеста против разработки Куштау участвовали иногородние

Продукция «Соды» занимает 80% всего рынка и нельзя вступать в конфронтацию разработке шихана, ведь это будущее не только предприятия, города, Башкирии и в целом России.В источнике
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Стерлитамакский рабочий

В Башкирии приезжие экоактивисты выгнаны с Куштау

Стерлитамакский рабочийвчера в 09:59
Молодежная газета (Уфа)

В акции протеста против разработки Куштау участвовали иногородние

Молодежная газета (Уфа)вчера в 09:29
ProUfu.ru

Сотрудникам БСК обещают оплатить участие во «флешмобе» за разработку Куштау

ProUfu.ru14 августа в 13:31
Общественная электронная газета

Сотрудник БСК о Куштау: «Сама гора останется»

Общественная электронная газетавчера в 05:59
Башинформ

Рабочие БСК выразили недоверие представителям КПРФ, поддержавшим экстремистов

Башинформвчера в 12:03
РБК Уфа

У шихана Куштау в Башкирии проходит флешмоб в поддержку БСК

РБК Уфавчера в 03:57
Bash.News

«Мы за рабочие места»: в Башкирии прошел флешмоб в поддержку БСК

Bash.Newsвчера в 13:00

Были протестированы возможности космической связи Starlink

Тесты на скорость закачки показали результаты от 5 Мбит до 18МБит / с. Те же тесты, проведенные за минувшие 2недели, показали задержки или частоту от 31 м / с до 94 м / с. Отмечается, что это не всестороннее исследование скорости и задержки Starlink, поэтому пока неизвестно, чего ожидать пользователям после полного развертывание спутников и коммерциализации услуги.
Evo-rus.comвчера в 15:23
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Тер Штеген впервые высказался после 8 пропущенных мячей от «Баварии»

Вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в «Твиттере» впервые обратился к болельщикам после сенсационного разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» со счётом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Чемпионат20:27

Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
РБКвчера в 16:11
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Салон нового Mercedes-Benz S-Класса полностью раскрыт до премьеры

Демонстрационный прототип нового Mercedes-Benz S-Класса отличился длинной колёсной базой, богатым оснащением и конфигурацией салона с раздельными мультиконтурными креслами второго ряда, высокой консолью между сиденьями и пятью сенсорными экранами в салоне.
Motorвчера в 11:18

Перекрыт канал, по которому за границей оказалось 17 миллиардов рублей

Перекрыт канал, по которому за границей оказалось 17 миллиардов рублей МВД перекрыло крупный канал нелегального вывода из России денежных средств через товарные биржи Казахстана.
Коммерсантъ14 августа в 13:53
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Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что бывший украинский президент Пётр Порошенко планирует осуществление госдарственного переворота в стране в День независимости 24 августа.
RT на русском20:41
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