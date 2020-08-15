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Молодежная газета (Уфа)
Молодежная газета (Уфа)

В акции протеста против разработки Куштау участвовали иногородние

Продукция «Соды» занимает 80% всего рынка и нельзя вступать в конфронтацию разработке шихана, ведь это будущее не только предприятия, города, Башкирии и в целом России.В источнике
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Стерлитамакский рабочий

В Башкирии приезжие экоактивисты выгнаны с Куштау

Стерлитамакский рабочийвчера в 09:59
Молодежная газета (Уфа)

В акции протеста против разработки Куштау участвовали иногородние

Молодежная газета (Уфа)вчера в 09:29
РБК Уфа

У шихана Куштау в Башкирии проходит флешмоб в поддержку БСК

РБК Уфавчера в 03:57
Общественная электронная газета

Сотрудник БСК о Куштау: «Сама гора останется»

Общественная электронная газетавчера в 05:59
Башинформ

Рабочие БСК выразили недоверие представителям КПРФ, поддержавшим экстремистов

Башинформвчера в 12:03
Bash.News

«Мы за рабочие места»: в Башкирии прошел флешмоб в поддержку БСК

Bash.Newsвчера в 13:00
ProUfu.ru

Сотрудникам БСК обещают оплатить участие во «флешмобе» за разработку Куштау

ProUfu.ru14 августа в 13:31

Врач прокомментировал быструю выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал быструю выписку актера Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт.
Врач прокомментировал быструю выписку Ефремова
РИА Новостивчера в 09:13
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Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
РИА Новостивчера в 16:33
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В Оренбургской области прошли крупнейшие военные учения года

В течение четырех дней на полигонах Сибири и Поволжья - в Тыве, Новосибирской, Кемеровской и Оренбургской областях – прошли самые крупные военные учения этого года, - сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
АиФ Оренбургвчера в 03:13
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Владельцы смартфонов Huawei и Honor останутся без обновлений системы

В мае прошлого года американским компаниям было запрещено экспортировать технологии для Huawei, но, по условиям временной лицензии, поставщики ПО всё ещё могли в течение 90 дней снабжать обновлениями мобильные устройства китайского производителя.
Piter.tvвчера в 15:42
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Трамп заявил о намерении рассмотреть возможность помилования Сноудена

Бедминстер, 16 августа 2020, 03:39 — REGNUM Заявление о намерении серьёзно изучить возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена сделал президент США Дональд Трамп 16 августа в ходе пресс-конференции в Бедминстере в американском штате Нью-Джерси.
REGNUM20:39
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В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей

Ранее в Instagram жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и размахивает им. РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудники полиции установили личности родителей, ими оказались 35-летний уроженец Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода.
РБКвчера в 15:21
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