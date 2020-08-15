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Молодежная газета (Уфа)
Молодежная газета (Уфа)

В акции протеста против разработки Куштау участвовали иногородние

Продукция «Соды» занимает 80% всего рынка и нельзя вступать в конфронтацию разработке шихана, ведь это будущее не только предприятия, города, Башкирии и в целом России.В источнике
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Башинформ

Директор БСК: «Те, кто бросается под „КамАЗы“, просто хотят расшатать Башкирию»

Башинформ00:16
Стерлитамакский рабочий

В Башкирии приезжие экоактивисты выгнаны с Куштау

Стерлитамакский рабочийвчера в 09:59
РБК Уфа

У шихана Куштау в Башкирии проходит флешмоб в поддержку БСК

РБК Уфавчера в 03:57
Bash.News

«Мы за рабочие места»: в Башкирии прошел флешмоб в поддержку БСК

Bash.Newsвчера в 13:00
Общественная электронная газета

Сотрудник БСК о Куштау: «Сама гора останется»

Общественная электронная газетавчера в 05:59
Молодежная газета (Уфа)

В акции протеста против разработки Куштау участвовали иногородние

Молодежная газета (Уфа)вчера в 09:29
ProUfu.ru

Сотрудникам БСК обещают оплатить участие во «флешмобе» за разработку Куштау

ProUfu.ru14 августа в 13:31

Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию
РБКвчера в 16:11
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У здания государственной телекомпании в Минске началась акция протеста

Акция протеста проходит в Минске у здания государственной Белтелерадиокомпании, куда в субботу для общения с коллективом приехали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 11:20
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Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко занимается подготовкой госпереворота в стране, который намечен на День независимости, 24 августа.
Известия00:51
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Кризис в Белоруссии: что происходит сейчас? (The National Interest, США) (The National Interest)

Традиционный подход Лукашенко заключался в том, чтобы сохранять его позиции, гарантируя нейтралитет Белоруссии и некоторую степень взаимодействия с Европой и одновременно с этим требуя от России льгот, которые позволяли ему покупать лояльность населения его страны.
ИноСМИ00:30

Врач прокомментировал быструю выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал быструю выписку актера Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт.
РИА Новостивчера в 09:13
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В ФРГ назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch рассказал, почему Европе невыгодно закупать у США сжиженный природный газ, который в Вашингтоне рекомендуют в качестве альтернативы российскому газу.
RT на русском00:05
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В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей

Ранее в Instagram жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и размахивает им. РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудники полиции установили личности родителей, ими оказались 35-летний уроженец Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода.
РБКвчера в 15:21
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Трамп заявил о намерении рассмотреть возможность помилования Сноудена

Бедминстер, 16 августа 2020, 03:39 — REGNUM Заявление о намерении серьёзно изучить возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена сделал президент США Дональд Трамп 16 августа в ходе пресс-конференции в Бедминстере в американском штате Нью-Джерси.
REGNUM20:39
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