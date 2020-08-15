В акции протеста против разработки Куштау участвовали иногородние
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Продукция «Соды» занимает 80% всего рынка и нельзя вступать в конфронтацию разработке шихана, ведь это будущее не только предприятия, города, Башкирии и в целом России.В источнике
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В акции протеста против разработки Куштау участвовали иногородние
Молодежная газета (Уфа)вчера в 09:29
Сотрудникам БСК обещают оплатить участие во «флешмобе» за разработку Куштау
ProUfu.ru14 августа в 13:31