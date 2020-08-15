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Молодежная газета (Уфа)
Молодежная газета (Уфа)

В акции протеста против разработки Куштау участвовали иногородние

Продукция «Соды» занимает 80% всего рынка и нельзя вступать в конфронтацию разработке шихана, ведь это будущее не только предприятия, города, Башкирии и в целом России.В источнике
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Башинформ

Рабочие БСК выразили недоверие представителям КПРФ, поддержавшим экстремистов

Башинформвчера в 12:03
Молодежная газета (Уфа)

В акции протеста против разработки Куштау участвовали иногородние

Молодежная газета (Уфа)вчера в 09:29
Bash.News

«Мы за рабочие места»: в Башкирии прошел флешмоб в поддержку БСК

Bash.Newsвчера в 13:00
МедиаКорСеть

Лагерь экоактивистов на Куштау разрушен

МедиаКорСетьвчера в 05:46
Стерлитамакский рабочий

В Башкирии приезжие экоактивисты выгнаны с Куштау

Стерлитамакский рабочийвчера в 09:59
РБК Уфа

У шихана Куштау в Башкирии проходит флешмоб в поддержку БСК

РБК Уфавчера в 03:57
ProUfu.ru

Сотрудникам БСК обещают оплатить участие во «флешмобе» за разработку Куштау

ProUfu.ru14 августа в 13:31

Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
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NI рассказал о российском фокусе со старыми бомбардировщиками

Американское издание The National Interest обратило внимание на недавнее сообщение о модернизации российских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22, которые получили новое оружие и оборудование, превратившись тем самым в современные крылатые машины, которые способны выполнять самые сложные боевые задачи.
Военное деловчера в 10:57
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