Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ американской Атланте продолжаются протесты

Протесты вспыхнули с новой силой в американской Атланте, штат Джорджия. Они начались у ресторана быстрого питания Wendy's, рядом с которым 12 июня вечером белый полицейский смертельно ранил при задержании афроамериканца Рэйшарда Брукса. Первоначально акции были мирными.
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Власти Джорджии выберут наказание для полицейского стрелявшего в Брукса

Российская газета19:03

Новым центром протестов против насилия полиции в США стала Атланта

Вести.Ru09:29

В США заявили, что в гибели афроамериканцев в Атланте и Миннеаполисе есть различия

ТАСС19:34

Глава полиции Атланты ушла в отставку после смерти чернокожего

ИА Красная Весна16:41

Почему в США не прекращаются протесты против расизма и полицейского насилия

RT на русском14:25

Очередное убийство чернокожего белым полицейским в США грозит стране новой волной протестов

Коммерсантъ14:54

В Атланте около 36 человек задержали на фоне протестов

РИА Новости04:51
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Андрей Воробьев рассказал о сложившейся в Подмосковье ситуации с коронавирусом

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 14 июня освятил главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот».
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РИА Новости 17:38
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Эксперты обратили внимание на рост экспорта из России в первом квартале 2020 года: «Вывоз мяса и мясопродуктов продолжил расти почти двузначными темпами».
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В Германии опасаются санкций США против «Северного потока-2»

В ФРГ опасаются санкций американцев против «Северного потока-2».
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Политика

Болтон готовит бомбу для Трампа

Вести.Ru вчера в 15:11
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Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от помощи

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с "Пятым каналом" заявил, что решение семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова не идти на контакт и не принимать извинения можно объяснить "чьим-то грязным пиаром".
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Общество

ПФР призвал поторопиться с подачей заявления на новую выплату

В ПФР сообщили СМИ, что они продолжают принимать заявления на новую денежную компенсацию, но просят граждан России не откладывать в долгий ящик подачу заявки.
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Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
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Политика

Путин прокомментировал события в США

Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
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Происшествия

Мосгорсуд огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану

Мосгорсуд в понедельник огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, в суде будут заслушаны лишь вводная и резолютивная части приговора, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 19:29
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Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

BFM.ru 06:44
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Наука

Найдена еще одна угроза коронавируса для организма

Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
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Футбол

Бонуччи о Роналду, не забившем пенальти: даже великие могут ошибаться

Футболист туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи поддержал партнера по команде Криштиану Роналду, который не забил пенальти в ответном полуфинальном матче Кубка Италии с "Миланом".
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Российских водителей с 1 июля ждёт ряд нововведений

С 1 июля вступят в силу ряд поправок в законодательство РФ.
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Экономика

Счетная палата выявила нарушения при реставрации зданий Росрыболовства

Всего, констатирует Счетная палата, Росрыболовство допустило нарушения на 250,5 млн руб. Многие из них — в сфере закупок: например, ведомство ограничивало конкуренцию, необоснованно формировало цены контракта, не соблюдало условия закупок и порядок приемки выполненных работ.
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Армия и оружие

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Атомную подлодку "Князь Владимир" приняли в состав ВМФ РФ в честь Дня России, 12 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.
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Происшествия

На Камчатке пропали пассажиры попавшего в шторм катера

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Как рассказал изданию заместитель председателя банка Алексей Мирошниченко, за счет «зеленых облигаций» ВЭБ рассчитывает привлечь около ₽300 млрд, которые пойдут на помощь российским компаниям.
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Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс

Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
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В России создадут средства борьбы с гиперзвуковым оружием

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