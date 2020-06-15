Происшествия
BFM.ruВ американской Атланте продолжаются протесты
Протесты вспыхнули с новой силой в американской Атланте, штат Джорджия. Они начались у ресторана быстрого питания Wendy's, рядом с которым 12 июня вечером белый полицейский смертельно ранил при задержании афроамериканца Рэйшарда Брукса. Первоначально акции были мирными.
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Здоровье
Андрей Воробьев рассказал о сложившейся в Подмосковье ситуации с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о сложившейся в регионе ситуации с коронавирусом.
Телеканал 360° 18:52
Религия
Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 14 июня освятил главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот».
Известия 14:23
Политика
Маски-шоу, массовый психоз, протертые колени - обзор главных событий в Хакасии с 8 по 14 июня
Минувшая неделя ознаменовалась для жителей Хакасии, пожалуй, историческим событием.
ИА Хакасия 19:00
Экономика
Эксперты назвали основной драйвер роста экспорта мяса из России
Эксперты обратили внимание на рост экспорта из России в первом квартале 2020 года: «Вывоз мяса и мясопродуктов продолжил расти почти двузначными темпами».
ИА Красная Весна 16:11
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
Космос
Галактики находятся ближе друг к другу, чем считалось ранее
Сотрудники Американской национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO) выяснили, что другие галактики находятся ближе к нам, чем считалось ранее.
Афиша Daily 12 июня в 09:20
Политика
В Германии опасаются санкций США против «Северного потока-2»
В ФРГ опасаются санкций американцев против «Северного потока-2».
Evo-rus.com 12 июня в 14:29
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Вести.Ru вчера в 15:11
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от помощи
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с "Пятым каналом" заявил, что решение семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова не идти на контакт и не принимать извинения можно объяснить "чьим-то грязным пиаром".
РИА Новости 18:49
Общество
ПФР призвал поторопиться с подачей заявления на новую выплату
В ПФР сообщили СМИ, что они продолжают принимать заявления на новую денежную компенсацию, но просят граждан России не откладывать в долгий ящик подачу заявки.
Evo-rus.com вчера в 05:58
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
Политика
Путин прокомментировал события в США
Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
Происшествия
Мосгорсуд огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану
Мосгорсуд в понедельник огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, в суде будут заслушаны лишь вводная и резолютивная части приговора, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 19:29
Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru 12:10
Футбол
Бонуччи о Роналду, не забившем пенальти: даже великие могут ошибаться
Футболист туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи поддержал партнера по команде Криштиану Роналду, который не забил пенальти в ответном полуфинальном матче Кубка Италии с "Миланом".
РИА Новости 12 июня в 17:42
Авто
Российских водителей с 1 июля ждёт ряд нововведений
С 1 июля вступят в силу ряд поправок в законодательство РФ.
SpeedMe 12 июня в 06:33
Экономика
Счетная палата выявила нарушения при реставрации зданий Росрыболовства
Всего, констатирует Счетная палата, Росрыболовство допустило нарушения на 250,5 млн руб. Многие из них — в сфере закупок: например, ведомство ограничивало конкуренцию, необоснованно формировало цены контракта, не соблюдало условия закупок и порядок приемки выполненных работ.
РБК 17:00
Общество
Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 12 июня в 04:41
Армия и оружие
Атомная подлодка «Князь Владимир» вошла в состав ВМФ
Атомную подлодку "Князь Владимир" приняли в состав ВМФ РФ в честь Дня России, 12 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Экономика сегодня 12 июня в 04:58
Происшествия
На Камчатке пропали пассажиры попавшего в шторм катера
Коммерсантъ вчера в 23:46
Политика
Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне
Газета.Ru 14:18
Шоу-бизнес
Влад Лисовец рассказал о последней трагической встрече с Жанной Фриске
Экономика сегодня 12:42
Общество
В Новочеркасске ко Дню России повесили баннеры с ошибкой в ее названии
Эскиз в компании доработали, не согласовав с администрацией города. В итоге на остановках Новочеркасска появились необычные баннеры.
RuNews24.ru вчера в 09:35
Экономика
Bloomberg сообщил о планах ВЭБ разместить «зеленые облигации»
Как рассказал изданию заместитель председателя банка Алексей Мирошниченко, за счет «зеленых облигаций» ВЭБ рассчитывает привлечь около ₽300 млрд, которые пойдут на помощь российским компаниям.
РБК 18:39
Кино
Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс
Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
Evo-rus.com вчера в 07:15
Политика
В России создадут средства борьбы с гиперзвуковым оружием
В январе этого года Путин в послании Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия.
Интерфакс 06:27