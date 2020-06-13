с чего всё началось

Протесты вспыхнули с новой силой в американской Атланте, штат Джорджия. Они начались у ресторана быстрого питания Wendy's, рядом с которым 12 июня вечером белый полицейский смертельно ранил при задержании афроамериканца Рэйшарда Брукса. Первоначально акции были мирными.

Общество Депутаты хотят ограничить оценку рисков опасного строительства В свою очередь, бизнес заявляет, что проекты опасных объектов все равно будут проходить проверку на соответствие экологическим требованиям Главгосэкспертизой при Минстрое, а отмена ГЭЭ существенно ускорит процесс согласования и сроки сдачи строек.

Происшествия Пассажиры перевернувшегося на Камчатке катера пропали без вести Все четыре пассажира судна пропали без вести. Сам катер нашли в 40 километрах от берега. В поисках задействован спасательный буксир. 33

Экономика Между разведением и ловлей рыбы просят убрать границы Между разведением и ловлей рыбы просят убрать границы Дальневосточные рыбодобытчики недовольны ограничениями на использование участков, они просят разрешить разводить рыбу и там, где идет промысел.

Шоу-бизнес Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Наталья экспериментирует с образами. Наталья Подольская поделилась экспериментами с внешностью. 8

Шоу-бизнес Ксения Собчак публично оскорбила Тимати Скандал между рэпером Тимати и телеведущей Ксенией Собчак разгорается нешуточный.

Происшествия Молодые россияне занялись сексом посреди площади в Москве и попали на видео На кадрах видно, как голые девушка и молодой человек лежат посреди площади и целуются, а вокруг них собрались прохожие, которые смеются и снимают их на камеры своих телефонов. 84

Киберспорт BIG выиграла DreamHack Masters Spring 2020 Состав киберспортивной организации BIG по CS: GO обыграл G2 Esports (3:2) в гранд-финале DreamHack Masters Spring 2020 для Европы.

Здоровье Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) назвал места с повышенным риском заражения коронавирусом. 25

Общество В Бельгии потребовали заменить статую короля Леопольда II памятником Алдервейрелду Статую футболиста хотят водрузить на место памятника королю Леопольду II, которая долгое время стояла в Антверпене.

Общество В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса. 376

Политика Олег Царев: ЛНР и США работают в унисон Бывший глава парламента Новороссии, экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев в своем микроблоге Twitter с сарказмом прокомментировал блокировку постов в соцсетях со стороны властей США и ЛНР.

Происшествия На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе. 1,7K

Космос 6 планет, которые человечество может колонизировать уже в ближайшем будущем Марс Красная Планета обычно первая, которая приходит на ум, когда мы слышим о космической колонизации.

Общество Правительство делает новый подход к открытию данных о состоянии окружающей среды Правительство делает новый подход к открытию данных о состоянии окружающей среды Вице-премьер Виктория Абрамченко вернула на доработку в Минприроды проект концепции создания комплексной информационной системы мониторинга окружающей среды, призванной сделать экологическую информацию полной и открытой для всех заинтересованных лиц.

Политика Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира. 2,9K