Происшествия
BFM.ruВ американской Атланте продолжаются протесты
Протесты вспыхнули с новой силой в американской Атланте, штат Джорджия. Они начались у ресторана быстрого питания Wendy's, рядом с которым 12 июня вечером белый полицейский смертельно ранил при задержании афроамериканца Рэйшарда Брукса. Первоначально акции были мирными.
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с чего всё началось
В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца сотрудником полиции при задержании, сообщает газета Washington Post в субботу, 13 июня.Известиявчера в 18:55
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Общество
Депутаты хотят ограничить оценку рисков опасного строительства
В свою очередь, бизнес заявляет, что проекты опасных объектов все равно будут проходить проверку на соответствие экологическим требованиям Главгосэкспертизой при Минстрое, а отмена ГЭЭ существенно ускорит процесс согласования и сроки сдачи строек.
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Происшествия
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Lenta.ru вчера в 20:29
Экономика
Между разведением и ловлей рыбы просят убрать границы
Между разведением и ловлей рыбы просят убрать границы Дальневосточные рыбодобытчики недовольны ограничениями на использование участков, они просят разрешить разводить рыбу и там, где идет промысел.
Коммерсантъ 18:00
Шоу-бизнес
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере
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Экспресс газета 02:00
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости 12 июня в 21:10
Шоу-бизнес
Ксения Собчак публично оскорбила Тимати
Скандал между рэпером Тимати и телеведущей Ксенией Собчак разгорается нешуточный.
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Молодые россияне занялись сексом посреди площади в Москве и попали на видео
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Киберспорт
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Матч ТВ 14:44
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
Здоровье
Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) назвал места с повышенным риском заражения коронавирусом.
Lenta.ru 13:53
Космос
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Деловое.ТВ вчера в 10:33
Общество
В Бельгии потребовали заменить статую короля Леопольда II памятником Алдервейрелду
Статую футболиста хотят водрузить на место памятника королю Леопольду II, которая долгое время стояла в Антверпене.
Чемпионат 17:13
Армия и оружие
Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети
Evo-rus.com вчера в 14:11
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 10:30
Политика
Владимир Путин прокомментировал протесты в США
Piter.tv 09:40
Футбол
«Реал» одержал победу над «Эйбаром»
Soccer.ru 15:24
Политика
Олег Царев: ЛНР и США работают в унисон
Бывший глава парламента Новороссии, экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев в своем микроблоге Twitter с сарказмом прокомментировал блокировку постов в соцсетях со стороны властей США и ЛНР.
ИА Новороссия 13:50
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 12 июня в 04:21
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Марс Красная Планета обычно первая, которая приходит на ум, когда мы слышим о космической колонизации.
V-kosmose.com 12 июня в 05:30
Общество
Правительство делает новый подход к открытию данных о состоянии окружающей среды
Правительство делает новый подход к открытию данных о состоянии окружающей среды Вице-премьер Виктория Абрамченко вернула на доработку в Минприроды проект концепции создания комплексной информационной системы мониторинга окружающей среды, призванной сделать экологическую информацию полной и открытой для всех заинтересованных лиц.
Коммерсантъ 18:00
Наука
Самую первую форму жизни на Земле создали в лаборатории
Ученые смогли создать в лабораторных условиях первичную форму жизни - пузырьки-везикулы в "первичном бульоне".
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Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
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Шоу-бизнес
Александр Ширвиндт вспомнил пьяные выходки отца Михаила Ефремова
Александр Ширвиндт вспомнил, как ему приходилось успокаивать пьяного Олега Ефремова Отметим, что комментируя смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова, звезды как раз напоминают о том, каким великим актером тот является.
Вокруг ТВ 12 июня в 11:37
Армия и оружие
За погружением «Витязя» в Марианскую впадину пытались следить из США
Армия США пыталась следить за погружением российского глубоководного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, рассказали в эфире телеканала «Звезда» представители конструкторского бюро «Рубин» и Фонда перспективных исследований.
Lenta.ru 12:50
Общество
Власти Петербурга заявили о сложной ситуации с коронавирусом
Власти Петербурга заявили о сложной ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 12:21