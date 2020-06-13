Происшествия
BFM.ruВ американской Атланте продолжаются протесты
Протесты вспыхнули с новой силой в американской Атланте, штат Джорджия. Они начались у ресторана быстрого питания Wendy's, рядом с которым 12 июня вечером белый полицейский смертельно ранил при задержании афроамериканца Рэйшарда Брукса. Первоначально акции были мирными.
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с чего всё началось
В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца сотрудником полиции при задержании, сообщает газета Washington Post в субботу, 13 июня.Известиявчера в 18:55
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Российские полицейские разобрали действия американских коллег: «Стрелять в ногу бессмысленно»
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