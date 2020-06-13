с чего всё началось

Протесты вспыхнули с новой силой в американской Атланте, штат Джорджия. Они начались у ресторана быстрого питания Wendy's, рядом с которым 12 июня вечером белый полицейский смертельно ранил при задержании афроамериканца Рэйшарда Брукса. Первоначально акции были мирными.

Общество В Европейской части России ожидается вторая «волна тепла» В Европейской части России жаркая погода продлится примерно до пятницы, то есть до 19 июня. Это будет вторая «волна тепла» с начала лета. 45

Здоровье В Коми зафиксировали суточный антирекорд заразившихся коронавирусом Очередной антирекорд по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом отметили в Республике Коми - 181 человек. 20

Общество Выплаты и пособия россияне смогут получить без справок В пояснительной записке к документу говорится, что все нужные сведения государственные органы, которые отвечают за назначение выплат и пособий, будут собирать сами, путем взаимодействия между различными ведомствами. 1,4K

Политика Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел. 468

Политика Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок в Конституцию В своем обращении глава государства указал на характерные национальные черты россиян, которые, по его мнению, гарантируют, что народ страны поддержит предложенные им поправки в Конституцию. 23K

Шоу-бизнес Младшая дочь Маши Распутиной выложила фотографию во весь рост Совсем недавно Мария Захарова опубликовала в сети новое фото «во весь рост».

Политика Президент Франции объявил о победе над эпидемией Сегодня, 14 июня, президент Эмманюэль Макрон обратился к соотечественникам и объявил, что эпидемия коронавируса побеждена.

Футбол Николич не намерен менять стиль «Локомотива» Новый наставник «Локомотива» Марко Николич после победы над «Тамбовом» (1:0) в контрольном матче призвал не акцентировать внимание на счете.

Футбол Саленко выступил против конфликта России и Украины Спортсмен выступил с предложением провести товарищеский матч с участием ветеранов сборных двух стран.

Религия Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия. 1,9K

Общество Египет возобновит авиасообщение Египет возобновит международное сообщение с 1 июля, сообщил министр гражданской авиации Мохаммед Манар, передает ТАСС. 9