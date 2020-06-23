Общество

Lenta.ruLenta.ruВ американской автономной зоне протестующих назвали цель демонстраций

Лидер «Автономной зоны Капитолийского холма» в Сиэтле Дэвид Льюис назвал РИА Новости цель протеста и захвата территории. По его словам, протестующие никогда не хотели отделиться от США. Цель демонстрации — «положить конец полицейской жестокости».
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В американской автономной зоне протестующих назвали цель демонстраций

Lenta.ru19:14

Протестующие в Сиэтле заявили об отсутствии планов отделения от США

RT на русском16:52

«Провозгласили свое государство»: дом, где живет бывшая сибирячка, оказался внутри «независимой зоны» в Сиэтле

НГСвчера в 02:38

Глава «автономной зоны» Сиэтла рассказал, как относится к отделению от США

ИА Красная Весна16:13

Лидер протестующих в Сиэтле не знает о наличии среди них членов «антифа»

РИА Новости16:59

Власти Сиэтла вернут полицию в район, который контролируют протестующие

Телеканал RTVI01:59

Закон сохранения анархии: в Сиэттле ликвидируют «вольницу», в Вашингтоне создают

Московский Комсомолец15:11
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Технологии

ЦБ Бразилии запретил Visa и Mastercard проводить платежи в WhatsApp

Бразильский Центробанк запретил операторам платежных систем Visa и Mastercard проводить платежные операции с использованием приложения мессенджера WhatsApp.
ТАСС 19:12
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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Шоу-бизнес

Павла Прилучного подозревают в романе с Мирославой Карпович

OAnews 07:45
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Общество

Путин предложил повысить ставку НДФЛ для россиян с высоким доходом

Президент России Владимир Путин предложил отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить с 13 до 15 процентов налог для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год.
РИА Новости 10:23
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Общество

«Миасский рабочий» едва не поссорил Финляндию и Швецию

Доля озер на всей территории Финляндии, кстати, составляет 10,2 %, в то же время как в Швеции – 8,7 %.
Миасский рабочий 13:38
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Происшествия

Один погиб и трое пострадали в тройном ДТП в Забайкалье

Один человек погиб и трое пострадали 23 июня в ДТП на федеральной автотрассе между селом Маккавеево и поселком Новокручининским Читинского района.
Московский Комсомолец Чита 07:14
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Технологии

Эксперт рассказал, зачем удалять файлы сookies на компьютере и в телефоне

Чтобы компьютер или смартфон работали корректно, необходимо чистить cookies хотя бы раз в несколько месяцев.
ПРАЙМ 19:05
Политика

Нидерланды решили расследовать причастность Украины к крушению MH17

Life.ru 08:15
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Политика

Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM 14:50
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Происшествия

В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении

Пять человек погибли, еще 30 пострадали в результате сильного землетрясения в Мексике, сообщают власти.
РИА Новости 18:41
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Общество

Путин: семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей

Президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Дождь 10:31
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Общество

Игра The Last of Us Part II бьёт рекорды продаж в России

REGNUM 16:37
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Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
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Экономика

В России могут увеличить пенсии по старости

В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
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Общество

Жители РФ прогнозируют массовую явку на голосовании по Конституции

Москва, 23 июня 2020, 13:54 — REGNUM Большинство граждан России (59%) прогнозируют, что на голосование по поправкам к Конституции придет очень много людей.
REGNUM 06:54
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Экономика

В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара

Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19.
РБК вчера в 07:42
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Общество

В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате

Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
Вестник Кавказа 06:53
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Экономика

Проект об отсрочке платежей по долгам пенсионеров прошел второе чтение

Госдума приняла во втором чтении законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 09:08
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Шоу-бизнес

О пьющей компании Ефремова рассказал Охлобыстин

Российский актер Иван Охлобыстин рассказал об окружении Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом.
Live24 08:45
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Общество

Путин заявил о росте безработицы в России

Экономика России в полную силу еще не заработала, а безработица подросла, вызванные пандемией COVID-19 трудности еще не отступили, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 10:30
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Экономика

Банки не собираются вводить комиссии за переводы в банкоматах

22 июня 2020 года стало известно, что банки не планируют вводить комиссии за переводы, осуществлённые через банкомат, как это сделало ПАО «Сбербанк России».
Саминвестор вчера в 23:49
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Футбол

Главный тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку

РЕН ТВ 21 июня в 10:50
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Кино

Роберт Дауни-младший может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря»

Piter.tv вчера в 07:47
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
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Здоровье

В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса

Власти Молдавии продлили режим ЧП в области здравоохранения из-за коронавируса до 15 июля, сообщила во вторник пресс-служба правительства.
РИА Новости 12:14
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Экономика

«Яндекс» и Сбербанк объявили о выходе из партнерства

"Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк - долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".
РИА Новости 18:52
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Общество

В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку

REGNUM 17:02
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Футбол

«Шинник» и «Урал» сыграют в Кубке России без зрителей

Четвертьфинальный матч Кубка России по футболу между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" пройдет без зрителей.
Вести.Ru вчера в 05:34
Энергетика

В России подорожал бензин на АЗС

Средние розничные цены на бензин марки АИ-95 за период с 15 по 19 июня по сравнению с предыдущей неделей выросли почти на 0,5% до 46,28 рубля за литр, а на бензин марки АИ-92 за тот же период выросли на 0,4% до 42,98 рубля за литр.
Российская газета вчера в 06:02
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Общество

Испанский реставратор случайно изуродовал картину «Непорочное зачатие»

Один из частных коллекционеров в Валенсии пожелал восстановить картину "Непорочное зачатие" знаменитого испанского живописца Бартоломе Эстебана Мурильо, но обратился за этим не к специалисту, а к реставратору мебели.
Российская газета 14:35
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