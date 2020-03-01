Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ американском штате Вашингтон объявлен режим ЧП из-за коронавируса

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса COVID-19.
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В Вашингтоне из-за коронавируса ввели чрезвычайное положение

РБК21:43

В штате Вашингтон объявлен режим ЧС из-за коронавируса

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В штате Вашингтон объявили режим ЧП из-за коронавируса

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Власти штата Вашингтон ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

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В Вашингтоне объявлен режим ЧП из-за COVID-2019

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В штате Вашингтон введен режим ЧП из-за коронавируса

Газета.Ru19:48

В американском штате Вашингтон объявлен режим ЧП из-за коронавируса

Коммерсантъ20:40
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«Бавария» и «Хоффенхайм» прерывали матч из-за оскорбительного баннера

Встреча 24-го тура чемпионата Германии между «Хоффенхаймом» и «Баварией» прерывалась на 12 минут из-за неподобающего поведения болельщиков мюнхенского клуба.
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Украина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию

Украина ужесточила правила поездок в Россию для своих граждан.
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В Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в воскресенье о первом случае заражения новым коронавирусом на территории страны.
ТАСС 20:25
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В Ватикане ответили на слухи о коронавирусе у помощников Папы Римского

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Пострадавший рассказал об обстоятельствах происшествия в бане в Москве

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Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

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Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире

Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
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В США пройдет UFC Fight Night 169

В ночь на 1 марта в Виргинии состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 169.
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В США назвали ядерный удар по России смертельно опасным

Профессор материаловедения Джошуа Пирс из Мичиганского технологического университета опубликовал статью в в The Conversation, где назвал разрушительным для США безответный запуск 100 ядерных боеголовок.
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Провалы «Панциря» в Сирии объяснили удовлетворением Россией желаний ОАЭ

В посте низкая эффективность боевого применения «Панциря» в Сирии (10-20 процентов вместо 50) объясняется тем, что оружие, созданное тульским Конструкторским бюро (КБ) приборостроения, из средства противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия «превратился» в ЗРПК малой дальности.
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Совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и других стран.
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Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье

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Байден лидирует на праймериз демократов в Южной Каролине

Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует на праймериз Демократической партии в штате Южная Каролина. Об этом сообщает издание Politico.
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Думаю, смена эмблемы на Chevrolet подстегнет спрос на устаревшие модели в сравнении с тем, когда они продавались под так и не ставшим известным брендом Ravon.
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В России с 1 марта 2020 года вступает в силу ряд законов

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На Кубани коронавирус подозревают у 70 человек

На Кубани, в связи с подозрением на коронавирус под непрерывным наблюдением находятся семьдесят местных жителей.
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Армия и оружие

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Гол Фернандеса спас ЦСКА от поражения в матче против «Урала»

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