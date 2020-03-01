Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Армия и оружие Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.

Шоу-бизнес Галкин показал трогательное семейное фото Пугачёвой с детьми На снимке, опубликованном в Instagram артиста, запечатлена его 70-летняя супруга Алла Пугачёва и их дети 6-летние Гарри и Лиза На фотографии Примадонна обнимает близнецов, Гарри смотрит в телефон, а Лиза позирует отцу.

Гаджеты Назван самый продаваемый смартфон в мире В декабре агентство Counterpoint Research признало iPhone XR наиболее востребованным смартфоном в третьем квартале 2019 года.

Общество В Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в воскресенье о первом случае заражения новым коронавирусом на территории страны.

Здоровье Щитовидную железу губят 5 продуктов На функционировании органов ЖКТ негативно сказывается глютен. Это приводит к проблемам с усвоением гормонов щитовидной железы.

Единоборства В США пройдет UFC Fight Night 169 В ночь на 1 марта в Виргинии состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 169.

Политика В США назвали ядерный удар по России смертельно опасным Профессор материаловедения Джошуа Пирс из Мичиганского технологического университета опубликовал статью в в The Conversation, где назвал разрушительным для США безответный запуск 100 ядерных боеголовок.

Армия и оружие Провалы «Панциря» в Сирии объяснили удовлетворением Россией желаний ОАЭ В посте низкая эффективность боевого применения «Панциря» в Сирии (10-20 процентов вместо 50) объясняется тем, что оружие, созданное тульским Конструкторским бюро (КБ) приборостроения, из средства противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия «превратился» в ЗРПК малой дальности.

Армия и оружие Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины Совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и других стран.

Политика Байден лидирует на праймериз демократов в Южной Каролине Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует на праймериз Демократической партии в штате Южная Каролина. Об этом сообщает издание Politico.

Авто Шильдик Chevrolet мало поможет устаревшим узбекским машинам Думаю, смена эмблемы на Chevrolet подстегнет спрос на устаревшие модели в сравнении с тем, когда они продавались под так и не ставшим известным брендом Ravon.