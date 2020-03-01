Общество
Газета.RuВ штате Вашингтон введен режим ЧП из-за коронавируса
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли заявил, что на территории штата начинает действовать чрезвычайное положение в связи с распространением нового коронавируса и первой зафиксированной в стране смертью от него. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление губернатора.
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