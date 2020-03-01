Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ американском штате Вашингтон объявлен режим ЧП из-за коронавируса

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса COVID-19.
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В Вашингтоне из-за коронавируса ввели чрезвычайное положение

РБКвчера в 21:43

В американском штате Вашингтон объявлен режим ЧП из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 20:40

В штате Вашингтон объявили режим ЧП из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 19:35

В Вашингтоне объявлен режим ЧП из-за COVID-19

RT на русскомвчера в 20:09

В штате Вашингтон объявлено ЧП из-за случая смерти от коронавируса

Интерфаксвчера в 19:50

В штате Вашингтон введен режим ЧП из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 19:48

Власти штата Вашингтон ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

ТАССвчера в 20:26
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Политика

Пушков прокомментировал просьбу Эрдогана не мешать Турции в Сирии

Пушков отреагировал на заявление Эрдогана о телефонном разговоре с Путиным по Сирии, в котором турецкий лидер попросил не вмешиваться в конфликт между Сирией и Турцией в Идлибе.
Красная весна вчера в 11:25
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Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье

У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
Газета.Ru вчера в 16:12
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 08:00
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По результатам исследования, опубликованного в Science Immunology, поломка гена PAX1 мешает нормальному развитию клеток эпителия тимуса.
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Анкалаев на 38-й секунде нокаутировал Куцелаб на UFC Fight Night 169

Бой завершился на 38-й секунде после того, как Анкалаев нокаутировал соперника.
Sport24.ru вчера в 21:39
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Отец Меган Маркл обвинил дочь в оскорблении Елизаветы II

Некоторое время назад принц Гарри и Меган Маркл резко высказались о том, что королева Великобритании выступила против использования бренда Sussex Royal.
RuNews24.ru 27 февраля в 06:59
Происшествия

В Крыму задержан лжесотрудник ФСБ

В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ, который предлагал за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры региона.
RT на русском вчера в 04:14
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Диетологи рассказали, какие продукты лучше всего употреблять в пост

Диетологи поделились информацией о том, какие продукты лучше всего употреблять в Великий пост, сообщает ТАСС.
Невские Новости вчера в 23:53
Общество

Путин почтит память погибших в 2000 году в Чечне псковских десантников

REGNUM вчера в 09:13
Политика

Ученый назвал последствия ядерного удара для США

Российская газета вчера в 22:55
Экономика

В России туроператоры не исключили банкротства из-за коронавируса

В России Союз туриндустрии (РСТ) допустил высокий риск банкротства из-за эпидемии коронавируса.
ГлобалМСК.ру вчера в 17:09
Политика

Турция пропустила в Евросоюз более 47 тыс. беженцев

Более 47 тыс. мигрантов пересекли границу Турции и Евросоюза после того, как страна открыла ее для сирийских беженцев.
РБК вчера в 18:40
Транспорт

Люксембург первым в мире сделал бесплатным общественный транспорт

Люксембург стал первой страной, которая сделала общественный транспорт бесплатным для жителей герцогства и для его гостей.
Известия вчера в 11:20
Политика

Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан

Граждане Украины с первого марта смогут въезжать в Россию только по заграничному паспорту.
РИА Новости вчера в 21:30
Здоровье

Коронавирус в России и мире. Главное на 27 февраля

Статистика За минувшие сутки, по данным китайского портала NBD, в Китае нашли коронавирус еще у 406 пациентов, в остальных странах выявили 543 заболевших.
Телеканал 360° 26 февраля в 22:00
Футбол

«Спартак» обыграл «Динамо» в РПЛ

RT на русском вчера в 10:47
Шоу-бизнес

Ревва рассказал о своих ежедневных секс-рекордах

НТВ вчера в 11:05
Кино

Актер требует от Михалкова 80 миллионов за «Превосходство Борна»

Актер Александр Боев подал в суд на режиссера и продюсера Никиту Михалкова, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 28 февраля в 02:48
Экономика

Депутаты предложили защиту от недобросовестных страховщиков

В пакете законопроектов предлагаются и другие меры, направленные на борьбу с неправомерными действиями при банкротстве кредитных, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов, а также на усиление контроля за финансовым рынком.
Российская газета 27 февраля в 08:25
Общество

В Ватикане ответили на слухи о коронавирусе у помощников Папы Римского

Газета.Ru вчера в 16:24
Происшествия

В Иране жители попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом

Газета.Ru вчера в 09:57
Футбол

«Сельта» Смолова сыграла вничью с «Гранадой»

В очередном матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу "Сельта" сыграла вничью с "Гранадой".
Газета.Ru вчера в 17:48
Общество

Абэ призвал жителей Японии прекратить массово скупать туалетную бумагу

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал население страны не подвергаться ажиотажу по скупке туалетной бумаги с прилавков магазинов на фоне распространения коронавирусной инфекции, так как информация о нехватке этого товара в стране не соответствует действительности.
REGNUM вчера в 11:06
Общество

Названы регионы-лидеры по числу браков в 2019 году

Согласно средним показателям, в прошлом году в России было заключено 6,3 брака на 1000 человек населения, что больше, чем в 2018 году (6,2). При этом за десятилетие количество свадеб все же сократилось, поскольку в 2009 году на 1000 человек приходилось 8,46 брака.
Московский Комсомолец вчера в 23:34
Общество

В парке «Остров мечты» в день открытия сломались два аттракциона

По словам представителей пресс-службы тематического парка, проблемы возникли на аттракционах «Бездна Первого Крэнга» и «Молот судьбы».
Говорит Москва вчера в 07:56
Общество

В США произошла первая смерть от коронавируса

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в США в штате Вашингтон, 29 февраля передает Bloomberg. Заболевший скончался в округе Кинг.
Красная весна вчера в 13:28
Политика

В Таджикистане пройдут парламентские выборы

Выборы в нижнюю палату парламента проводятся в республике каждые пять лет, за период независимости (с 1991 года) это шестые такие выборы.
ТАСС вчера в 16:02
Здоровье

На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека

Ранее минздрав Украины сообщил, что в прошлом эпидсезоне в стране умерли от гриппа более 60 человек.
РИА Новости 27 февраля в 16:32
Кино

Бен Аффлек перекрасил волосы в блонд для роли в фильме Ридли Скотта

iReactor 28 февраля в 23:42
Политика

Украинское СМИ назвало причину конфликта Зеленского и Гончарука

Причиной конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером страны Алексеем Гончаруком стало недовольство олигарха Игоря Коломойского решением украинского правительства о смене глав энергокомпаний, которыми руководили доверенные лица бизнесмена.
РИА Новости вчера в 20:10
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