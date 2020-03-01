Общество
КоммерсантъВ американском штате Вашингтон объявлен режим ЧП из-за коронавируса
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса COVID-19.
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Политика
Пушков прокомментировал просьбу Эрдогана не мешать Турции в Сирии
Пушков отреагировал на заявление Эрдогана о телефонном разговоре с Путиным по Сирии, в котором турецкий лидер попросил не вмешиваться в конфликт между Сирией и Турцией в Идлибе.
Религия
Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье
У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Наука
Мутация помешала клеткам тимуса воспитать лимфоциты
По результатам исследования, опубликованного в Science Immunology, поломка гена PAX1 мешает нормальному развитию клеток эпителия тимуса.
Единоборства
Анкалаев на 38-й секунде нокаутировал Куцелаб на UFC Fight Night 169
Бой завершился на 38-й секунде после того, как Анкалаев нокаутировал соперника.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл обвинил дочь в оскорблении Елизаветы II
Некоторое время назад принц Гарри и Меган Маркл резко высказались о том, что королева Великобритании выступила против использования бренда Sussex Royal.
Происшествия
В Крыму задержан лжесотрудник ФСБ
В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ, который предлагал за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры региона.
Здоровье
Диетологи рассказали, какие продукты лучше всего употреблять в пост
Диетологи поделились информацией о том, какие продукты лучше всего употреблять в Великий пост, сообщает ТАСС.
Общество
Путин почтит память погибших в 2000 году в Чечне псковских десантников
Политика
Ученый назвал последствия ядерного удара для США
Экономика
В России туроператоры не исключили банкротства из-за коронавируса
В России Союз туриндустрии (РСТ) допустил высокий риск банкротства из-за эпидемии коронавируса.
Политика
Турция пропустила в Евросоюз более 47 тыс. беженцев
Более 47 тыс. мигрантов пересекли границу Турции и Евросоюза после того, как страна открыла ее для сирийских беженцев.
Транспорт
Люксембург первым в мире сделал бесплатным общественный транспорт
Люксембург стал первой страной, которая сделала общественный транспорт бесплатным для жителей герцогства и для его гостей.
Политика
Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
Граждане Украины с первого марта смогут въезжать в Россию только по заграничному паспорту.
Здоровье
Коронавирус в России и мире. Главное на 27 февраля
Статистика За минувшие сутки, по данным китайского портала NBD, в Китае нашли коронавирус еще у 406 пациентов, в остальных странах выявили 543 заболевших.
Футбол
«Спартак» обыграл «Динамо» в РПЛ
Шоу-бизнес
Ревва рассказал о своих ежедневных секс-рекордах
Кино
Актер требует от Михалкова 80 миллионов за «Превосходство Борна»
Актер Александр Боев подал в суд на режиссера и продюсера Никиту Михалкова, сообщает Telegram-канал Mash.
Экономика
Депутаты предложили защиту от недобросовестных страховщиков
В пакете законопроектов предлагаются и другие меры, направленные на борьбу с неправомерными действиями при банкротстве кредитных, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов, а также на усиление контроля за финансовым рынком.
Общество
В Ватикане ответили на слухи о коронавирусе у помощников Папы Римского
Происшествия
В Иране жители попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом
Футбол
«Сельта» Смолова сыграла вничью с «Гранадой»
В очередном матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу "Сельта" сыграла вничью с "Гранадой".
Общество
Абэ призвал жителей Японии прекратить массово скупать туалетную бумагу
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал население страны не подвергаться ажиотажу по скупке туалетной бумаги с прилавков магазинов на фоне распространения коронавирусной инфекции, так как информация о нехватке этого товара в стране не соответствует действительности.
Общество
Названы регионы-лидеры по числу браков в 2019 году
Согласно средним показателям, в прошлом году в России было заключено 6,3 брака на 1000 человек населения, что больше, чем в 2018 году (6,2). При этом за десятилетие количество свадеб все же сократилось, поскольку в 2009 году на 1000 человек приходилось 8,46 брака.
Общество
В парке «Остров мечты» в день открытия сломались два аттракциона
По словам представителей пресс-службы тематического парка, проблемы возникли на аттракционах «Бездна Первого Крэнга» и «Молот судьбы».
Общество
В США произошла первая смерть от коронавируса
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в США в штате Вашингтон, 29 февраля передает Bloomberg. Заболевший скончался в округе Кинг.
Политика
В Таджикистане пройдут парламентские выборы
Выборы в нижнюю палату парламента проводятся в республике каждые пять лет, за период независимости (с 1991 года) это шестые такие выборы.
Здоровье
На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Ранее минздрав Украины сообщил, что в прошлом эпидсезоне в стране умерли от гриппа более 60 человек.
Кино
Бен Аффлек перекрасил волосы в блонд для роли в фильме Ридли Скотта
Политика
Украинское СМИ назвало причину конфликта Зеленского и Гончарука
Причиной конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером страны Алексеем Гончаруком стало недовольство олигарха Игоря Коломойского решением украинского правительства о смене глав энергокомпаний, которыми руководили доверенные лица бизнесмена.