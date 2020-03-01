Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ американском штате Вашингтон объявлен режим ЧП из-за коронавируса

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать48

Подробнее о событии

В штате Вашингтон из-за коронавируса ввели чрезвычайное положение

РБКвчера в 21:43

В американском штате Вашингтон объявлен режим ЧП из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 20:40

В штате Вашингтон объявили режим ЧП из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 19:35

В Вашингтоне объявлен режим ЧП из-за COVID-19

RT на русскомвчера в 20:09

В штате Вашингтон объявлено ЧП из-за случая смерти от коронавируса

Интерфаксвчера в 19:50

В штате Вашингтон введен режим ЧП из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 19:48

Власти штата Вашингтон ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

ТАССвчера в 20:26
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 04:35, Ашберн
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране

РБК 04:17
Общество

Масленичные гулянья начались в парках Липецка

Главный символ праздника в этом году - Жар-Птица - "облетит" все парки и своим пером "зажжет" чучело Масленицы.
LipetskMedia.ru 03:21
Армия и оружие

Сирийцы сообщают о неизвестных взрывах на авиабазе «Хмеймим»

Avia.pro вчера в 12:22
Происшествия

Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех

Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Известия вчера в 01:06
Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина «уйти с пути Турции» в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным попросил его уйти с пути турецких военных в Сирии.
Ведомости вчера в 05:56
Единоборства

Анкалаев на 38-й секунде нокаутировал Куцелабу на UFC Fight Night 169

В ночь на 1 марта по московскому времени в Норфолке (штат Вирджиния, США) состоялся турнир UFC Fight Night 169, в главном бою которого за вакантный титул временного чемпиона в наилегчайшем весе дрались ветеран Джозеф Бенавидес и бразилец Дейвесон Фигейредо.
Газета.Ru 03:52
Происшествия

С сотрудниками Sputnik Турция пропала связь после обращения в полицию

Трое сотрудников Sputnik Турция не выходят на связь с редакцией с вечера субботы, когда они отправились в полицию для дачи показаний в связи с нападением.
РИА Новости 03:02
Спорт

Большунов выступит на этапе Кубка мира в Лахти

Лидер российской сборной, уроженец Брянской области Александр Большунов выступит на этапе Кубка мира в финском Лахти Гонки пройдут в ближайшие выходные.
Брянская улица 28 февраля в 08:48
Музыка

Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»

РИА Новости вчера в 18:35
Политика

Путин констатировал негативное влияние коронавируса на экономику

Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, но необходимы дополнительные меры для того, чтобы снизить его влияние на экономику, заявил президент Владимир Путин.
Ведомости 03:41
Футбол

Месси не может забить «Реалу» на протяжении 336 минут

Лидер «Барселоны» Лионель Месси не может забить «Реалу» на протяжении 336 минут своего нахождения на поле в матчах с «Реалом».
Матч ТВ вчера в 21:44
Политика

Байден выиграл праймериз демократов в Южной Каролине

Претендент в кандидаты на пост президента США от Демократической партии Джо Байден одержал убедительную победу на первичных выборах (праймериз) в штате Южная Каролина, сообщает телеканал CNN.
Интерфакс 01:59
Происшествия

В Крыму пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы

В Крыму объявили в розыску пациентку с подозрением на коронавирус, которая сбежала из больницы в Севастополе.
Lenta.ru 04:19
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Футбол

В серии А и серии Б впервые в истории лидируют команды, которыми руководят братья

«Лацио» в 26-м туре чемпионата Италии победил «Болонью» со счетом (2:0). Римский клуб возглавил турнирную таблицу серии А. Команда Симоне Индзаги пока останется на первом месте, так как матч «Интера» и «Ювентуса» был перенесен из-за эпидемии коронавируса в Италии.
Спорт-Экспресс 04:07
Здоровье

Врач назвал простые способы нормализовать низкое давление

Терапевт высшей категории Николай Петров рассказал, как нормализовать низкое давление.
Политическая Экспертиза вчера в 04:16
Футбол

Директор «Интера» опасается, что сезон Серии А не будет доигран

Директор «Интера» Джузеппе Маротта выразил опасение, что ситуация с коронавирусом может привести к ому, что чемпионат Италии не будет доигран.
Евро-футбол.ру 02:26
Происшествия

Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Газета.Ru 27 февраля в 17:29
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM 27 февраля в 20:58
Футбол

Робинью может снова вернуться в «Сантос»

36-летний бразилец намерен вернуться на родину и выступать за «Сантос», сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
Спорт-Экспресс 04:17
Футбол

«Ливерпуль» крупно уступил «Уотфорду» в матче чемпионата Англии

РИА Новости вчера в 14:46
Политика

США и «Талибан» подписали мирное соглашение с движением

Церемония прошла при участии представителей порядка 30 стран. США и движение "Талибан" (запрещена в РФ) подписали мирное соглашение.
Piter.tv вчера в 10:01
Общество

Папа Римский заболел коронавирусом

Слово и Дело вчера в 12:56
Экономика

Экономист предсказывает наступление кризиса уже в этом году

Бывший министр экономики Андрей Нечаев предрекает наступление экономического кризиса уже в этом году.
News.ru 28 февраля в 22:19
Футбол

Гол Фернандеса спас ЦСКА от поражения в матче против «Урала»

Российская газета вчера в 08:34
Общество

В России с 1 марта вступил в силу ряд законов

Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.
Известия 01:21
Шоу-бизнес

Галкин показал трогательное семейное фото Пугачёвой с детьми

На снимке, опубликованном в Instagram артиста, запечатлена его 70-летняя супруга Алла Пугачёва и их дети 6-летние Гарри и Лиза На фотографии Примадонна обнимает близнецов, Гарри смотрит в телефон, а Лиза позирует отцу.
Газета Кемерова 28 февраля в 23:50
Общество

25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

Газета.Ru 02:07
Армия и оружие

В сети сообщают о сбитом в Сирии истребителе Су-24

Истребитель Су-24 ВКС России сбит в районе сирийского города Серакиб провинции Идлиб, где в последнее время серьезно обострилась ситуация.
Пятый канал 04:25
Армия и оружие

Авианосец США вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа Военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море.
РБК 03:43
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное