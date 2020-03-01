Общество
КоммерсантъВ американском штате Вашингтон объявлен режим ЧП из-за коронавируса
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса COVID-19.
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Общество
Масленичные гулянья начались в парках Липецка
Главный символ праздника в этом году - Жар-Птица - "облетит" все парки и своим пером "зажжет" чучело Масленицы.
Армия и оружие
Сирийцы сообщают о неизвестных взрывах на авиабазе «Хмеймим»
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Армия и оружие
Эрдоган попросил Путина «уйти с пути Турции» в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным попросил его уйти с пути турецких военных в Сирии.
Единоборства
Анкалаев на 38-й секунде нокаутировал Куцелабу на UFC Fight Night 169
В ночь на 1 марта по московскому времени в Норфолке (штат Вирджиния, США) состоялся турнир UFC Fight Night 169, в главном бою которого за вакантный титул временного чемпиона в наилегчайшем весе дрались ветеран Джозеф Бенавидес и бразилец Дейвесон Фигейредо.
Происшествия
С сотрудниками Sputnik Турция пропала связь после обращения в полицию
Трое сотрудников Sputnik Турция не выходят на связь с редакцией с вечера субботы, когда они отправились в полицию для дачи показаний в связи с нападением.
Спорт
Большунов выступит на этапе Кубка мира в Лахти
Лидер российской сборной, уроженец Брянской области Александр Большунов выступит на этапе Кубка мира в финском Лахти Гонки пройдут в ближайшие выходные.
Музыка
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»
Политика
Путин констатировал негативное влияние коронавируса на экономику
Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, но необходимы дополнительные меры для того, чтобы снизить его влияние на экономику, заявил президент Владимир Путин.
Футбол
Месси не может забить «Реалу» на протяжении 336 минут
Лидер «Барселоны» Лионель Месси не может забить «Реалу» на протяжении 336 минут своего нахождения на поле в матчах с «Реалом».
Политика
Байден выиграл праймериз демократов в Южной Каролине
Претендент в кандидаты на пост президента США от Демократической партии Джо Байден одержал убедительную победу на первичных выборах (праймериз) в штате Южная Каролина, сообщает телеканал CNN.
Происшествия
В Крыму пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы
В Крыму объявили в розыску пациентку с подозрением на коронавирус, которая сбежала из больницы в Севастополе.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Футбол
В серии А и серии Б впервые в истории лидируют команды, которыми руководят братья
«Лацио» в 26-м туре чемпионата Италии победил «Болонью» со счетом (2:0). Римский клуб возглавил турнирную таблицу серии А. Команда Симоне Индзаги пока останется на первом месте, так как матч «Интера» и «Ювентуса» был перенесен из-за эпидемии коронавируса в Италии.
Здоровье
Врач назвал простые способы нормализовать низкое давление
Терапевт высшей категории Николай Петров рассказал, как нормализовать низкое давление.
Футбол
Директор «Интера» опасается, что сезон Серии А не будет доигран
Директор «Интера» Джузеппе Маротта выразил опасение, что ситуация с коронавирусом может привести к ому, что чемпионат Италии не будет доигран.
Происшествия
Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Футбол
Робинью может снова вернуться в «Сантос»
36-летний бразилец намерен вернуться на родину и выступать за «Сантос», сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
Футбол
«Ливерпуль» крупно уступил «Уотфорду» в матче чемпионата Англии
Политика
США и «Талибан» подписали мирное соглашение с движением
Церемония прошла при участии представителей порядка 30 стран. США и движение "Талибан" (запрещена в РФ) подписали мирное соглашение.
Общество
Папа Римский заболел коронавирусом
Экономика
Экономист предсказывает наступление кризиса уже в этом году
Бывший министр экономики Андрей Нечаев предрекает наступление экономического кризиса уже в этом году.
Футбол
Гол Фернандеса спас ЦСКА от поражения в матче против «Урала»
Общество
В России с 1 марта вступил в силу ряд законов
Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.
Шоу-бизнес
Галкин показал трогательное семейное фото Пугачёвой с детьми
На снимке, опубликованном в Instagram артиста, запечатлена его 70-летняя супруга Алла Пугачёва и их дети 6-летние Гарри и Лиза На фотографии Примадонна обнимает близнецов, Гарри смотрит в телефон, а Лиза позирует отцу.
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Армия и оружие
В сети сообщают о сбитом в Сирии истребителе Су-24
Истребитель Су-24 ВКС России сбит в районе сирийского города Серакиб провинции Идлиб, где в последнее время серьезно обострилась ситуация.
Армия и оружие
Авианосец США вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа Военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море.