В распоряжении РЕН ТВ оказался результат экспертизы, проведенной после смертельной аварии, которую устроил известный актер Михаил Ефремов. По результатам химико-токсилогического исследования, в моче Ефремова обнаружили следы каннабиодов, а также кокаина и кокаэтилена.

с чего всё началось

Помимо алкогольного опьянения в крови актера были обнаружены наркотики — следы кокаина и каннабиноидов. Минувшей ночью Михаил Ефремов стал виновником аварии, в которой погиб мужчина.

В крови Михаила Ефремова были обнаружены наркотики

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