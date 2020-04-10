Происшествия
РИА НовостиВ ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт. В ходе беспорядков на территории исправительного учреждения произошел крупный пожар.
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Я дозвонилась до одного из заключенных в горящей ИК-15 в Ангарске. Заключенный Андрей забаррикадировался на промзоне, вокруг него всё горит. Он рассказывает о том, что где-то видели трупы. Я спросила, сколько раненых. Он ответил — все.
— Ольга Романова, российская журналисткаСобеседник 12:27
с чего всё началось
На сайте регионального ГУФСИН уточняется, что конфликт в колонии начался вечером 9 апреля и завершился нападением осужденных на охранника, который в результате попал в больницу с травмами.Интерфакс13:49
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Общество
В США за сутки 1953 человека скончались от коронавируса
RT на русском 22:29
Политика
Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19.
Газета.Ru 22:40
Общество
Академик РАН назвал самый ранний срок завершения эпидемии COVID-19
Самый оптимистичный прогноз по завершению эпидемии коронавируса в России — начало июня, заявил в интервью "Парламентской газете" ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РИА Новости 22:15
Энергетика
Дешевая нефть сделала Америку сговорчивой
Страны ОПЕК+ согласовали снижение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 года.
Взгляд.ру 16:00
Политика
Украина будет вынуждена выходить на работу в мае
"Украина не сможет два-три месяца сидеть на диване, мы будем вынуждены в мае выходить на работу вместе со всей Украиной", - сказал Шмыгаль.
Газета.Ru 15:36
Происшествия
Три новых случая коронавируса выявили в Новосибирской области
Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Новосибирской области за прошедшие сутки.
Известия 00:49
Авто
Haval анонсировала новый Haval H5 для России
На конвейер завода Haval в Тульской области встал новый H5.
Тарантас Ньюс 12:35
Общество
Пушков предостерег против преждевременной отмены карантина
Сенатор Алексей Пушков предостерег страны от преждевременного снятия карантина.
Вести.Ru 21:11
Армия и оружие
Каратели несут потери в живой силе и технике, позиции ВСУ пылают
Подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Народной милиции ЛНР находятся в постоянной боеготовности, неся боевое дежурство вдоль всей линии соприкосновения.
Rusvesna.su 08 апреля в 20:00
Общество
Режим карантина на Кубани продлили до 18 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о продлении режима карантина в регионе, действующего из-за распространения коронавируса, до 18 апреля, но в муниципалитетах будет возобновлена работа ряда организаций.
ТАСС 11:58
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Происшествия
Скрывшая поездку в Испанию инфекционист не считает себя виноватой
Бывший главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заболевшая COVID-19, "абсолютно" не считает себя виноватой.
РИА Новости вчера в 12:45
Общество
В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ 16:51
Музыка
Рукопись песни The Beatles «Hey Jude» ушла с молотка за $910 тысяч
Текст песни The Beatles «Hey Jude», написанный рукой Пола МакКартни, был продан 10 апреля на американском аукционе Julien’s Auctions за $910 тысяч.
Gazeta.SPb 23:07
Религия
РПЦ порекомендовала верующим оставаться дома на Пасху
Накануне стало известно, что верующие не смогут посетить на Пасху кладбища, так как столичный мэр ввел ограничения на их посещение до окончания режима повышенной готовности.
Эхо Москвы 09:31
Общество
Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны
Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН 22:17
Общество
В Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся.
ТАСС 09:03
Космос
Россия заберет себе обратно три бракованных «Протон-М»
Источник рассказал, что две бракованных ракеты по железной дороге уже направлены в Москву, а третий носитель будет отправлен позднее.
Lenta.ru 13:12
Авто
Обновленный внедорожник Lada 4x4 Bronto появится в середине года
Цены, как обычно, появятся ближе к старту продаж.
Автоновости дня 02:44
Общество
В Свердловской области подтверждён 61 случай коронавирусной инфекции
Еще два новых случая COVID-19 выявили в Свердловской области за сутки. Коронавирус подтвердили у жителей Екатеринбурга и Нижнего Тагила.
Телеканал ОТВ 10:06
Общество
В Ненецком автономном округе выявлен первый случай коронавируса
Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Ненецком автономном округе — он оставался одним из трех регионов России без выявленных случаев заболевания.
Коммерсантъ 19:52
Энергетика
Российский бюджет заработал на стабильной цене бензина
Правительство РФ не стало продлевать заморозку цен на топливо на второе полугодие 2019 года, поскольку с 1 июля заработала новая формула компенсации потерь нефтяникам за поставки топлива на внутренний рынок.
Вести.Ru 03:46
Кино
Новый фильм по Mortal Kombat будет красивее игры — сценарист обещает
Зрелищность и кровавость в новой экранизации Mortal Kombat будут на должном уровне, заявил сценарист фильма Грег Руссо 8 апреля в своем Twitter.
ИА Красная Весна 09:50
Футбол
У легендарного игрока «Ливерпуля» Кенни Далглиша выявлен коронавирус
Знаменитый футболист и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш заразился коронавирусом.
Чемпионат 15:12
Общество
В Нью-Йорке начали хоронить жертв коронавируса в братских могилах
Власти США 2 апреля запросили у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов на случай роста числа смертей от коронавируса.
RuNews24.ru 12:21
Общество
Россиянам предложили новый способ защиты от коронавируса
У россиян набирает популярность новый способ защиты от коронавируса — пластиковые экраны для лица.
РИА Новости 20:04
Музыка
Юный новгородец в день рождения выйдет на поединок в шоу «Голос. Дети»
Газета Новгород 01:33
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,14 трлн рублей
В четверг, 9 апреля, правительство РФ купило пакет акций Сбербанка у Центробанка за 2,14 трлн рублей, сообщила пресс-служба банка.
Sostav.ru 04:40
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина расплакалась во время последнего интервью
Лидия Николаевна устала от внимания прессы, поэтому приняла решение о том, что это интервью будет последним.
StarHit.ru 08 апреля в 22:00