с чего всё началось

Я дозвонилась до одного из заключенных в горящей ИК-15 в Ангарске. Заключенный Андрей забаррикадировался на промзоне, вокруг него всё горит. Он рассказывает о том, что где-то видели трупы. Я спросила, сколько раненых. Он ответил — все.

В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт. В ходе беспорядков на территории исправительного учреждения произошел крупный пожар.

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Энергетика В Мексике объяснили нежелание снижать добычу нефти Мексика не может уменьшить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки потому, что до этого потратила много сил на восстановление ее производства, заявила министр энергетики Мексики Росио Нале 11 апреля в интервью журналисту Хоакину Лопесу-Дориге.

Происшествия ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве. 7

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Политика США могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома. 119

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Общество ФССП предлагает на полгода заморозить принудительное взыскание долгов Москва, 10 апреля 2020, 18:14 — REGNUM Федеральная служба судебных приставов предлагает ввести полугодовой мораторий на принудительное взыскание долгов с граждан России, а также малого бизнеса. 54

Экономика «Известия»: правительству предложили разрешить банкам предоставлять услуги по видеосвязи Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в правительство РФ письмо, в котором предлагается предоставить банкам право осуществлять ряд услуг в дистанционном формате. 1

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