Происшествия
РИА НовостиВ ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт. В ходе беспорядков на территории исправительного учреждения произошел крупный пожар.
Читать в источнике
Оценить2K
Я дозвонилась до одного из заключенных в горящей ИК-15 в Ангарске. Заключенный Андрей забаррикадировался на промзоне, вокруг него всё горит. Он рассказывает о том, что где-то видели трупы. Я спросила, сколько раненых. Он ответил — все.
— Ольга Романова, российская журналисткаСобеседник вчера в 12:27
с чего всё началось
На сайте регионального ГУФСИН уточняется, что конфликт в колонии начался вечером 9 апреля и завершился нападением осужденных на охранника, который в результате попал в больницу с травмами.Интерфаксвчера в 13:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 00:54, Ашберн
Здоровье
Спрашивали? Отвечаем! Когда уже закончится эта пандемия
Срок «жизни» пандемии зависит только от нас с вами.
НГС.Кемерово вчера в 19:00
Общество
Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
Здоровье
«Многие умрут»: шведский врач дал мрачный прогноз на коронавирус
Ингве Густафсон, шведский врач, говорит, что коронавирус может привести к смерти многих пожилых людей.
ToDay News Ufa вчера в 15:34
Общество
За сутки в России добавилось 1786 заболевших COVID-19 в 57 регионах
За сутки в России выявлены 1786 заболевших коронавирусной инфекцией в 57 регионах страны.
Российская газета вчера в 03:30
Общество
Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.
Известия вчера в 23:53
Общество
В Алтайском крае подтвердились еще восемь случаев заражения коронавирусом
Барнаул, 11 апреля 2020, 07:31 — REGNUM Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа на территории Алтайского края достигло 29 после получения положительных результатов тестов восьми пациентов, 11 апреля сообщает региональный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
REGNUM 00:31
Шоу-бизнес
Обанкротилась киностудия Глюкозы и Максима Фадеева
Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на личных инсайдеров, киностудия, владельцами которой являются Максим Фадеев и певица Глюкоза, в официальном порядке признана банкротом.
Live24 вчера в 06:04
Политика
Корейба заявил о нежизнеспособности Украины
Польский политолог Якуб Корейба прокомментировал стратегическое положение Белоруссии и Украины и оценил жизнеспособность этих государств.
Политическая Экспертиза вчера в 12:51
Кино
Тайка Вайтити рассказал о новом фильме «Тор: Любовь и гром»
Культуромания вчера в 10:42
Общество
В России зарегистрировали тест на антитела к коронавирусу
В России зарегистрировали тест-систему «SARS-CoV-2-ИФА-Вектор» для определения антител к новому типу коронавируса.
ТК Звезда вчера в 16:41
Здоровье
Врач Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ
Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.
Газета.Ru вчера в 18:09
Общество
Число больных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек
Число зараженных коронавирусом в Московской области превысило тысячу человек. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
ТК Звезда вчера в 18:29
Наука
Климатические изменения нарушили природную эмиссию метана
N+1 вчера в 14:00
Общество
Куйвашев разрешил работу парикмахерских
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил открыть парикмахерские в городах региона.
Политсовет вчера в 08:13
Здоровье
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости вчера в 07:46
Энергетика
В Мексике объяснили нежелание снижать добычу нефти
Мексика не может уменьшить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки потому, что до этого потратила много сил на восстановление ее производства, заявила министр энергетики Мексики Росио Нале 11 апреля в интервью журналисту Хоакину Лопесу-Дориге.
ИА Красная Весна вчера в 21:52
Происшествия
ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
Известия вчера в 06:35
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Хоккей
Слепышев отказался от предложения «Эдмонтона» и останется в ЦСКА
Ранее сообщалось, что «Эдмонтон» предложил контракт 25-летнему российскому хоккеисту. Форвард выступал за «Ойлерз» с 2015 по 2018 годы.
Спорт-Экспресс 09 апреля в 12:19
Политика
США могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.
РИА Новости вчера в 20:31
Происшествия
На МКАД два человека погибли в ДТП
При столкновении двух грузовых и одного легкового автомобиля на МКАД в столице погибли два человека и еще два пострадали, сообщает МЧС Москвы на своей странице в Twitter.
РИА Новости вчера в 19:11
Общество
В Москве приостановили все работы по благоустройству
Все работы по благоустройству приостановлены в Москве с полуночи субботы.
ТАСС вчера в 16:57
Общество
ФССП предлагает на полгода заморозить принудительное взыскание долгов
Москва, 10 апреля 2020, 18:14 — REGNUM Федеральная служба судебных приставов предлагает ввести полугодовой мораторий на принудительное взыскание долгов с граждан России, а также малого бизнеса.
REGNUM вчера в 11:14
Экономика
«Известия»: правительству предложили разрешить банкам предоставлять услуги по видеосвязи
Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в правительство РФ письмо, в котором предлагается предоставить банкам право осуществлять ряд услуг в дистанционном формате.
ТАСС вчера в 20:11
Происшествия
В Тюменской области умерла первая пациентка с коронавирусом
В Тюменской области зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Умерла 66-летняя женщина, прилетевшая из Москвы.
Коммерсантъ 00:31
Общество
ГИБДД ограничит въезд транспорта в Ростов
Еще 3 апреля ГИБДД и Роспотребнадзор начали штрафовать водителей, передвигающихся на личном автотранспорте, несмотря на то, что прямого запрета на передвижение на автомобиле в регионе установлено не было.
Бизнес-газета вчера в 16:45
Политика
Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:40
Политика
Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя
10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10.
Известия вчера в 20:59
Общество
Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве ухудшается
Большая часть поступает в больницы еще до того, как узнает о своем диагнозе "коронавирус", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе своего обращения к жителям столицы.
ТВ Центр вчера в 12:55
Происшествия
В Новосибирской области выявили 7 новых случаев коронавируса
По данным на утро 11 апреля в Новосибирской области зафиксировано семь новых случаев коронавирусной инфекции.
Аргументы недели 00:13