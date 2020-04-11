Происшествия
РИА НовостиВ ангарской колонии заключенные устроили бунт
В ходе беспорядков на территории исправительного учреждения произошел крупный пожар. По данным Следственного комитета, бунт в колонии номер 15 в Ангарске начался с того, что во время отбоя один из осужденных отказался подчиниться требованиям сотрудников колонии и нецензурно выражался в их адрес.
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Я дозвонилась до одного из заключенных в горящей ИК-15 в Ангарске. Заключенный Андрей забаррикадировался на промзоне, вокруг него всё горит. Он рассказывает о том, что где-то видели трупы. Я спросила, сколько раненых. Он ответил — все.
— Ольга Романова, российская журналисткаСобеседник вчера в 12:27
с чего всё началось
На сайте регионального ГУФСИН уточняется, что конфликт в колонии начался вечером 9 апреля и завершился нападением осужденных на охранника, который в результате попал в больницу с травмами.Интерфаксвчера в 13:49
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