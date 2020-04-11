с чего всё началось

Я дозвонилась до одного из заключенных в горящей ИК-15 в Ангарске. Заключенный Андрей забаррикадировался на промзоне, вокруг него всё горит. Он рассказывает о том, что где-то видели трупы. Я спросила, сколько раненых. Он ответил — все.

В ходе беспорядков на территории исправительного учреждения произошел крупный пожар. По данным Следственного комитета, бунт в колонии номер 15 в Ангарске начался с того, что во время отбоя один из осужденных отказался подчиниться требованиям сотрудников колонии и нецензурно выражался в их адрес.

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