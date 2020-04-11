Происшествия
Первое антикоррупционное СМИЗаключенные устроили бунт в иркутской колонии и вскрыли себе вены
Первыми о бунте в ИК-15 сообщили члены совета правозащитников Иркутской области. В организации уточнили, что 9 апреля 17 человек из числа заключенных вскрыли себе вены. Так они выразили протест против действий сотрудников колонии, которые избили одного из них.
Читать в источнике
Оценить2,4K
Я дозвонилась до одного из заключенных в горящей ИК-15 в Ангарске. Заключенный Андрей забаррикадировался на промзоне, вокруг него всё горит. Он рассказывает о том, что где-то видели трупы. Я спросила, сколько раненых. Он ответил — все.
— Ольга Романова, российская журналисткаСобеседник вчера в 12:27
с чего всё началось
На сайте регионального ГУФСИН уточняется, что конфликт в колонии начался вечером 9 апреля и завершился нападением осужденных на охранника, который в результате попал в больницу с травмами.Интерфаксвчера в 13:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Общество
Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет
Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.
Тюменская линия 09 апреля в 05:39
Общество
Власти Москвы назвали причину ужесточения мер из-за коронавируса
Ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве произошло из-за нарушения жителями режима самоизоляции.
РБК 07:55
Единоборства
Уткину предложили извиниться перед Нурмагомедовым. Он ответил
Известный блогер Василий Уткин отреагировал на предложение извиниться перед Хабибом Нурмагомедовым, которое поступило ему от одного из пользователей «Твиттера».
Чемпионат вчера в 07:51
Общество
Блогер Уткин заявил, что ему «такое государство не нужно»
Москва, 11 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Блогер Василий Уткин в связи с введением в России режима самоизоляции заявил, что ему «такое государство не нужно».
REGNUM 02:08
Политика
Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп дал указ администрации Соединенных Штатов оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса.
Газета.Ru вчера в 23:17
Общество
Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
Общество
В России расширили список сфер экономики, пострадавших от коронавируса
Правительство расширило перечень отраслей экономики, более всего пострадавших от пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:48
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
Общество
Нижегородцев начнут штрафовать за нарушение самоизоляции
Для граждан штрафы будут достигать 30 тысяч рублей В Нижегородской области начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции.
Pro Город НН вчера в 11:20
Происшествия
В Уфе СК проверит больницу, где зафиксировали вспышку COVID-19
В ведомстве уточняют, что следователи проверят факт возможного непринятия своевременных мер руководством больницы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы.
Российская газета 07:59
Общество
Губернатор Кузбасса продлил режим самоизоляции до 19 апреля
Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса продлится в Кузбассе до 19 апреля, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в обращении к жителям региона.
РИА Новости 07:15
Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru вчера в 05:21
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 российских регионах.
RT на русском 04:43
Общество
Москва приостанавливает работу большинства городских организаций
Газета.Ru вчера в 13:16
Футбол
РФС заверил УЕФА в готовности Петербурга принять игры Евро-2020
Российский футбольный союз уведомил Союз европейских футбольных ассоциаций о готовности Санкт-Петербурга принять матчи перенесенного на 2021 год чемпионата Европы.
Вести.Ru 06:47
Общество
Полицейские дежурят на всех въездах в Москву
Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15
Энергетика
Новак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
В первые два месяца страны снизят добычу топлива на 10 млн баррелей в сутки, во втором полугодии 2020 года — на 8 млн баррелей, а в 2021 году — на 6 млн баррелей.
Известия 00:01
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце пожаловалась на агрессивное поведение Павла Прилучного
Несмотря на предстоящий развод, Агата Муцениеце пережидает самоизоляцию вместе с Павлом Прилучным и детьми.
МонаВиста вчера в 09:45
Шоу-бизнес
Елена Подкаминская впервые показала фото с новорожденным сыном
Изначально Подкаминская признавалась, что не хочет торопиться, а потому не будет показывать лицо своего новорожденного ребенка.
Bimru.ru 07:55
Авто
Новый Land Rover Defender не превратится в пикап
Как сообщает издание Autocar, новый Land Rover Defender не превратится в пикап, хотя на этапе разработки и премьеры внедорожника ходили слухи о том, что позже появится и грузопассажирская версия.
Motor 07:00
Происшествия
СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске
Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Газета.Ru вчера в 03:56
Здоровье
Минздрав назвал соль средством профилактики от коронавируса
Минздрав внес поваренную соль в список рекомендованных средств для профилактики коронавируса.
РИА Новости 09 апреля в 08:10
Армия и оружие
МИД Сирии назвал доклад ОЗХО о химатаках сфабрикованным
«Доклад ОЗХО о применении химического оружия в деревне Латамина в 2017 году содержит поддельные и сфабрикованные выводы, цель которых — искажение фактов и обвинение властей Сирии», — говорится в заявлении сирийского внешнеполитического ведомства.
ФАН 09 апреля в 10:48
Политика
Евросоюз планирует закрыть границы до осени
Президент Франции Эммануэль Макрон просит приготовиться к длительной изоляции Европы. Евросоюз могут закрыть как минимум до осени.
МР7.ру 07:05
Финансы
Курс валют на завтра: доллар и евро немного подорожали
Доллар стоит 75,7499 руб. Цена евро составила 82,2341 руб. По сравнению со вчерашним курсом, доллар вырос на 0,2949 руб, евро – на 0,2221 руб. Таким образом, стоимость этих валют практически не изменилась.
ИА Клерк.Ру 08 апреля в 07:25
Шоу-бизнес
Гудков «похоронил» Гафта в интервью Собчак
Пятый канал вчера в 06:46
Киберспорт
Nigma обыграла состав Денди на ESL One Los Angeles
Cyber.sports.ru вчера в 06:47
Происшествия
Больницу в Ростове закрыли на карантин из-за пациентки с коронавирусом
В больнице № 6 Ростова-на-Дону ввели карантин после того, как у одной из пациенток подтвердили наличие коронавируса.
РБК 05:32
Гаджеты
Из пушки по воробьям: для устранения перегрева беспроводной зарядки Apple AirPower в неё добавят процессор A11
Процессор A11 якобы отвечает за динамическую защиту зарядки от перегрева.
3DNews 06:12