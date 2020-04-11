с чего всё началось

Я дозвонилась до одного из заключенных в горящей ИК-15 в Ангарске. Заключенный Андрей забаррикадировался на промзоне, вокруг него всё горит. Он рассказывает о том, что где-то видели трупы. Я спросила, сколько раненых. Он ответил — все.

Первыми о бунте в ИК-15 сообщили члены совета правозащитников Иркутской области. В организации уточнили, что 9 апреля 17 человек из числа заключенных вскрыли себе вены. Так они выразили протест против действий сотрудников колонии, которые избили одного из них.

Заключенные устроили бунт в иркутской колонии и вскрыли себе вены

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