Происшествия

Первое антикоррупционное СМИПервое антикоррупционное СМИЗаключенные устроили бунт в иркутской колонии и вскрыли себе вены

Первыми о бунте в ИК-15 сообщили члены совета правозащитников Иркутской области. В организации уточнили, что 9 апреля 17 человек из числа заключенных вскрыли себе вены. Так они выразили протест против действий сотрудников колонии, которые избили одного из них.
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Ольга Романова
Я дозвонилась до одного из заключенных в горящей ИК-15 в Ангарске. Заключенный Андрей забаррикадировался на промзоне, вокруг него всё горит. Он рассказывает о том, что где-то видели трупы. Я спросила, сколько раненых. Он ответил — все.
— Ольга Романова, российская журналисткаСобеседник вчера в 12:27
с чего всё началось
На сайте регионального ГУФСИН уточняется
, что конфликт в колонии начался вечером 9 апреля и завершился нападением осужденных на охранника, который в результате попал в больницу с травмами.
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