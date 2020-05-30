Антироссийские санкции отчасти привели к тому, что Россия стала более самодостаточной в некоторых отраслях и не зависит от импортной продукции. Такое мнение высказал в интервью ТАСС бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер.

В антироссийских санкциях нашли положительный момент для России

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