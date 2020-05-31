Экономика
РИА НовостиВ апреле ВВП России снизился на 12%
Самый серьезный спад в апреле наблюдался в секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос, отмечает Минэкономразвития. Так, объем платных услуг, предоставленных населению, сократился на 37,9 процента в годовом выражении.
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Кино
Актер Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»
iReactor вчера в 07:47
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Космос
Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США
Американский экипаж отправлен в космос. Впервые за девять лет астронавты США отправились на МКС в корабле американского производства.
iReactor вчера в 15:33
Общество
В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек
Парламентарии от ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для домохозяек, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новости 17:28
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 20:15
Финансы
Эксперт сделал прогноз курса доллара на июнь
Ориентиром курса доллара к рублю на июнь является отметка 68, сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер.
Свободная Пресса 29 мая в 10:17
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем.
Астрахань.Ру вчера в 01:00
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о чувствах к Петросяну после развода
Актриса Елена Степаненко простила бывшего мужа, юмориста Евгения Петросяна, после развода.
РЕН ТВ вчера в 17:37
Футбол
«Милан» встретится с Рангником и проведет переговоры о контракте
Итальянский «Милан» проведет встречу с Ральфом Рангником на следующей неделе. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Нева Спорт 16:03
Игры
Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью
В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom 13:21
Здоровье
Названы главные мифы о питьевой воде
Актуальные Новости 11:29
Политика
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Коммерсантъ 07:22
Общество
Что изменится в российских законах в июне
С 1 июня семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет начнут получать единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб.
РБК 17:00
Происшествия
В столице США ввели комендантский час из-за беспорядков
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела комендантский час и задействовала Национальную гвардию в городе из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:57
Здоровье
Количество больных COVID-19 в Забайкалье за неделю выросло в 1,5 раза
Количество забайкальцев, заболевших COVID-19 в регионе с 22 по 28 мая, выросло в 1,5 раза.
Zabnews.ru 28 мая в 20:05
Экономика
Передачу продуктов на благотворительность просят освободить от НДС
Передачу продуктов на благотворительность просят освободить от НДС Избавление бизнеса от уплаты налога на прибыль при передаче продуктов на благотворительность не сделает процесс для бизнеса более выгодным, чем утилизация, утверждают в фонде продовольствия «Русь».
Коммерсантъ 18:05
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик почти въехал в толпу протестующих
В Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:41
Армия и оружие
Российских летчиков станут учить уничтожать беспилотники
Российских летчиков начнут обучать уничтожению разведывательных и ударных беспилотников.
РЕН ТВ 18:54
Общество
Попова рассказала о выходе России из режима ограничений
Россия не одномоментно выйдет из ситуации, по крайней мере из режима ограничений.
News.ru 11:02
Происшествия
Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко
Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.
Российская газета 29 мая в 10:11
Происшествия
Губернатор Миннесоты извинился перед пострадавшими журналистами
Губернатор штата Миннесота в США Тим Уолц принес извинения журналистам, которые пострадали от действий сотрудников правоохранительных органов в ходе протестных акций, организованных из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 11:48
Экономика
Кризис: первые итоги
6 марта разваливается соглашение ОПЕК +, Саудовская Аравия начинает демпинговать с ценами на нефть, они стремительно рушатся.
Сахалин.Инфо 18:56
Армия и оружие
Кто провоцирует армяно-грузинскую войну
Кто провоцирует армяно-грузинскую войну НАТО хочет создать в Грузии новую "горячую точку".
Экспресс газета 09:31
Политика
Экс-советник Обамы заявила о «русском следе» в беспорядках в США
Экс-советник по национальной безопасности администрации бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за акциями протеста и беспорядками в Соединенных Штатах Америки, которые в настоящее время наблюдаются в стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, может стоять Россия.
Газета.Ru 19:15
Игры
Сравнение графики The Last of Us 2 с ранней версией игры и первой частью
Ютубер Cycu1 сравнил графику The Last of Us 2 из недавней презентации State of Play с более ранними кадрами – разница оказалась существенной.
Cyber.sports.ru 29 мая в 11:22
Космос
Синоптики США: С Солнцем творится что-то очень тревожное
Сайт Spaceweather Центра прогнозирования космической погоды сообщил, что 30 мая на солнце опять не было пятен, как и в 119 предшествующих сутках 2020 года, что соответствует 79% общего времени.
Свободная Пресса 12:48
Футбол
Вячеслав Малафеев объявил об уходе из «Зенита»
Заместитель спортивного директора петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев уходит из клуба. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Peterburg2.ru 07:24
Авто
Названы автомобили с самыми не надежными моторами
32CARS.ru 03:44
Происшествия
В Голливуде уничтожили звезду Трампа
Lenta.ru 20:01