Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих ценах) в апреле 2020 года составил 6,3 трлн руб. — на 28% (или на 2,4 трлн руб.) меньше, чем в апреле предыдущего года, следует из ежемесячного отчета Минфина об исполнении федерального бюджета.

с чего всё началось

В нерабочем апреле номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих, а не сопоставимых ценах) составил 6,3 трлн рублей, что на 28% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Это следует из отчета Минфина, который проанализировал РБК.

Номинальный ВВП России в апреле упал на 28%

Политика Лавров: «Северный поток-2» будет построен Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что не взирая на возникающие трудности газопровод "Северный поток - 2" будет достроен. 103

Общество В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru. 364

Армия и оружие ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван. 68

Политика Порошенко хвастался Байдену повышением коммунальных тарифов Экс-президент Украины Петр Порошенко хвастался перед бывшим вице-президентом США Джо Байденом, что поднял коммунальные тарифы выше, чем того требовал Международный валютный фонд (МВФ). 39

Здоровье В Татарстане возобновляется прием больных в поликлиниках В Татарстане с 19 мая возобновляется плановая амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь для больных, сообщили в Роспотребнадзоре по РТ.Помощь будет возобновлена по стоматологии, офтальмологии, отоларингологии, акушерству-гинекологии, терапевтической косметологии, медицинскому массажу, также будут проводиться плановые профилактические медицинские осмотры населения.

Происшествия Взрыв произошел в лаборатории радиологического медцентра в Обнинске Сотрудник лаборатории радиологического медцентра в Обнинске получил серьезные ожоги при взрыве находившегося под давлением сосуда с быстровоспламеняющейся жидкостью. 17

Авто BMW отзывает в России 365 автомобилей Немецкая компания BMW отзывает из-за проблем с безопасностью 365 своих автомобилей.

Экономика Подготовлен план восстановления экономики России Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники. 590

Общество Лежачую москвичку вновь оштрафовали за нарушение режима самоизоляции Профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая уже год лежит неподвижно дома, вновь сообщила о том, что получила постановление о штрафе за нарушение режима самоизоляции. 1,4K

Политика Президент Черногории выдвинул ультиматум Сербской церкви Президент Черногории Мило Джуканович 18 мая заявил, что намерен добиваться автокефалии Черногорской церкви как отдельной от Сербской православной церкви (СПЦ) структуры. 1

Экономика Греф заявил, что экономика начала восстанавливаться Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российская экономика начала восстанавливаться после коронавируса, пишет РИА "Новости". 2

Общество Путин провел совещание с правительством по мерам поддержки населения Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с участием представителей правительства и различных ведомств. 19

Общество Жители НАО оценили идею о слиянии с Архангельской областью Участники заседания рабочей группы, созданной для изучения вопроса создания нового региона, напомнили, что сейчас отношения между НАО и Архангельской областью регулируются договором и многие жители региона предлагают продолжить отношения с соседями именно в таком формате. 14

Общество NYT опубликовала ответ России на недостоверную статью Власти Москвы уверены в точности имеющихся данных о смертности из-за нового коронавируса в городе, говорится в письме главы Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, опубликованном в понедельник в газете The New York Times. 102