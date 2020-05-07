Экономика

ТАССТАССИнфляция в России в апреле составила 0,8%

Потребительские цены в России в апреле 2020 года выросли на 0,8% по сравнению с мартом, в годовом выражении - по сравнению с апрелем 2019 года - рост составил 3,1% (в марте - 2,5%), свидетельствуют данные Росстата. Минэкономразвития прогнозировало инфляцию в апреле на уровне 2,6-2,7%.
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Инфляция в апреле ускорилась до 0,8%

Финмаркетвчера в 13:36

Росстат объявил об ускорении годовой инфляции в апреле до 3,1%

РБКвчера в 14:06

Росстат: Потребительские цены в апреле выросли в России на 0,8%

Российская газетавчера в 13:58

Годовая инфляция в России ускорилась до 3,1%

Коммерсантъвчера в 14:46

Годовая инфляция в России ускорилась до 3,1%

Говорит Москвавчера в 13:13

В апреле рост цен ускорился

Ведомостивчера в 13:10

Инфляция в России в апреле составила 0,8%

ТАССвчера в 13:07
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Кино

39-летний Калкин готовится к постельной сцене с 71-летней актрисой

39-летний Маколей Калкин дал своё согласие на участие в десятом сезоне "Американской истории ужасов".
Газета Metro вчера в 09:23
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Происшествия

СМИ пишет о «тайной связи» гибели Босова и задержания Быкова

Утверждается, что Босов и Быков были связаны по бизнесу в сфере природных ресурсов, который оба строили в 1990-х годах.
РИА Новости вчера в 18:47
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Общество

Пик по коронавирусу в Сибири не пройден, заявил Меняйло

Регионы Сибири пока не вышли на пик по распространению коронавируса, за последние сутки выявлено 188 новых случаев COVID-19, сообщил журналистам в пятницу полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
РИА Новости 01:17
4
Авто

Эти машины разорят владельца огромным транспортным налогом

Эксперты назвали модели авто, которые разорят владельца огромным транспортным налогом.
Letnews.ru 01:24
4
Общество

Российские суды перейдут на обычный график работы после 11 мая

Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
РБК вчера в 22:56
83
Общество

На Сахалине продлили режим самоизоляции до 31 мая

Режим самоизоляции в Сахалинской области продолжит действовать до 31 мая.
РИА Сахалин-Курилы 02:06
Общество

В Подмосковье продлили режим ограничений

Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском вчера в 16:42
845
Общество

Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности

Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности и строительства, на рабочих местах должны соблюдаться жесткие сантребования, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 09:12
877
Общество

Французский историк рассказала об отличиях русских от европейцев

Что касается обостренного восприятия смерти, то здесь д'Анкосс приводит в пример культуру и религию.
Известия 01:22
3
Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
420
Общество

Иммунолог объяснил, как правильно носить маску весной

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов напомнил, что неправильное использование медицинской маски не только не защитит от инфекции, но и способно повысить риск заражения.
Вечерняя Москва вчера в 21:37
Общество

Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается»

Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
Pravda.Ru вчера в 05:28
1,8K
Общество

Стало известно, когда возобновятся международные авиарейсы

Россия при самом благоприятном стечении обстоятельств сможет возобновить международные авиаперевозки в сентябре.
TV BRICS 01:23
Здоровье

Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в РФ

Москва, 8 мая 2020, 09:05 — REGNUM Сценарий развития эпидемии коронавируса в России может не иметь взрывного пика.
REGNUM 02:05
49
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Известия вчера в 23:04
2,1K
Армия и оружие

Первые С-500 поступят в Вооруженные силы РФ в 2021 году

Ожидается, что Вооруженные силы Российской Федерации получат первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в 2021 году.
Вести.Ru вчера в 22:36
4
Армия и оружие

Сын Микояна рассказал о советском прототипе американского космолета

О советском космическом корабле «Буран», который стартовал с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя «Молния» и приземлялся на бетонную полосу по-самолетному, знают многие.
Московский Комсомолец вчера в 07:17
1
Гаджеты

Портативный 4K-монитор Desklab можно превратить в графический планшет

Последнее позволяет использовать экран в качеству графического планшета.
3DNews 02:14
Футбол

В Сети появились первые фотографии Сон Хын-Мина из армии

В Сети появились первые фотографии полузащитника "Тоттенхэма" Сон Хын-Мина в корейской армии.
Soccer.ru вчера в 02:09
Наука

При коронавирусе улучшают выживаемость тромболитики

Американские специалисты пришли к выводу, что тромболитики улучшают выживаемость людей, которые заболели новым типом коронавируса.
МедиаПоток вчера в 06:34
11
Экономика

Российский IТ-бизнес может стать убыточным

Уже во II квартале 2020 г. российская отрасль информационных технологий может стать убыточной, прогнозирует Минкомсвязи.
Ведомости вчера в 17:02
Происшествия

Новокузнечанка стала пятой жертвой коронавируса в Кузбассе

Согласно информации кузбасского штаба по борьбе с коронавирусом, непосредственной причиной смерти пациентки из Новокузнецка стала тяжелая степень пневмонии.
Сибдепо 00:59
6
Общество

ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей

50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы вчера в 10:06
35
Общество

Гидрометцентр сообщил об угрозе засухи в российских регионах

В ряде регионов России сформировались условия для почвенной засухи, которая угрожает урожаям.
РБК 00:17
130
Политика

В США смоделировали термоядерный удар по Москве

Американское издание We Are The Mighty спрогнозировало сброс термоядерной бомбы мощностью в десять тысяч мегатонн на Москву.
Газета.Ru вчера в 01:50
2,6K
Политика

Госдеп обвинил Россию в «кампании дезинформации»

Дипломат считает, что Россия вмешивается в дела Сирии и Ливии, а также ведет "кампанию дезинформации", утверждая, что источником вируса являются западные страны или США.
Деловое.ТВ 02:14
26
Общество

Фото Гитлера без усов попало на стену памяти ТРК в Челябинске

Говорит Москва вчера в 10:26
130
Футбол

Агент Сафонов — об истории с кошельком Быстрова: неправильно всё вешать на Дзюбу

Чемпионат вчера в 06:15
Происшествия

В Татарстане мертвым найден глава исполкома Сармановского района

Портал «БИЗНЕС Online» сообщил со ссылкой на собственные источники о смерти главы исполкома Сармановского района Альфиса Мухаметгараева.
Kursk.com вчера в 17:21
26
Политика

Свидетели рассказали о расстреле «Азовом» милиционеров в Мариуполе

Украинских милиционеров из подконтрольного Киеву мариупольского управления МВД 9 мая 2014 года расстрелял батальон Нацгвардии "Азов", а сигнал на открытие огня по своим же отдал вновь назначенный тогда начальник горуправления Валерий Андрощук, считают свидетели нового расследования РИА Новости о деятельности украинских силовиков в Донбассе.
РИА Новости 00:40
10
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