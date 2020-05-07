Потребительские цены в России в апреле 2020 года выросли на 0,8% по сравнению с мартом, в годовом выражении - по сравнению с апрелем 2019 года - рост составил 3,1% (в марте - 2,5%), свидетельствуют данные Росстата. Минэкономразвития прогнозировало инфляцию в апреле на уровне 2,6-2,7%.

Инфляция в России в апреле составила 0,8%

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