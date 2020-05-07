Экономика
ТАССИнфляция в России в апреле составила 0,8%
Потребительские цены в России в апреле 2020 года выросли на 0,8% по сравнению с мартом, в годовом выражении - по сравнению с апрелем 2019 года - рост составил 3,1% (в марте - 2,5%), свидетельствуют данные Росстата. Минэкономразвития прогнозировало инфляцию в апреле на уровне 2,6-2,7%.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 02:22, Ашберн
Кино
39-летний Калкин готовится к постельной сцене с 71-летней актрисой
39-летний Маколей Калкин дал своё согласие на участие в десятом сезоне "Американской истории ужасов".
Газета Metro вчера в 09:23
Происшествия
СМИ пишет о «тайной связи» гибели Босова и задержания Быкова
Утверждается, что Босов и Быков были связаны по бизнесу в сфере природных ресурсов, который оба строили в 1990-х годах.
РИА Новости вчера в 18:47
Общество
Пик по коронавирусу в Сибири не пройден, заявил Меняйло
Регионы Сибири пока не вышли на пик по распространению коронавируса, за последние сутки выявлено 188 новых случаев COVID-19, сообщил журналистам в пятницу полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
РИА Новости 01:17
Авто
Эти машины разорят владельца огромным транспортным налогом
Эксперты назвали модели авто, которые разорят владельца огромным транспортным налогом.
Letnews.ru 01:24
Общество
Российские суды перейдут на обычный график работы после 11 мая
Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
РБК вчера в 22:56
Общество
На Сахалине продлили режим самоизоляции до 31 мая
Режим самоизоляции в Сахалинской области продолжит действовать до 31 мая.
РИА Сахалин-Курилы 02:06
Общество
В Подмосковье продлили режим ограничений
Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском вчера в 16:42
Общество
Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности
Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности и строительства, на рабочих местах должны соблюдаться жесткие сантребования, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 09:12
Общество
Французский историк рассказала об отличиях русских от европейцев
Что касается обостренного восприятия смерти, то здесь д'Анкосс приводит в пример культуру и религию.
Известия 01:22
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
Общество
Иммунолог объяснил, как правильно носить маску весной
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов напомнил, что неправильное использование медицинской маски не только не защитит от инфекции, но и способно повысить риск заражения.
Вечерняя Москва вчера в 21:37
Общество
Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается»
Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
Pravda.Ru вчера в 05:28
Общество
Стало известно, когда возобновятся международные авиарейсы
Россия при самом благоприятном стечении обстоятельств сможет возобновить международные авиаперевозки в сентябре.
TV BRICS 01:23
Здоровье
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в РФ
Москва, 8 мая 2020, 09:05 — REGNUM Сценарий развития эпидемии коронавируса в России может не иметь взрывного пика.
REGNUM 02:05
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Известия вчера в 23:04
Армия и оружие
Первые С-500 поступят в Вооруженные силы РФ в 2021 году
Ожидается, что Вооруженные силы Российской Федерации получат первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в 2021 году.
Вести.Ru вчера в 22:36
Армия и оружие
Сын Микояна рассказал о советском прототипе американского космолета
О советском космическом корабле «Буран», который стартовал с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя «Молния» и приземлялся на бетонную полосу по-самолетному, знают многие.
Московский Комсомолец вчера в 07:17
Гаджеты
Портативный 4K-монитор Desklab можно превратить в графический планшет
Последнее позволяет использовать экран в качеству графического планшета.
3DNews 02:14
Футбол
В Сети появились первые фотографии Сон Хын-Мина из армии
В Сети появились первые фотографии полузащитника "Тоттенхэма" Сон Хын-Мина в корейской армии.
Soccer.ru вчера в 02:09
Наука
При коронавирусе улучшают выживаемость тромболитики
Американские специалисты пришли к выводу, что тромболитики улучшают выживаемость людей, которые заболели новым типом коронавируса.
МедиаПоток вчера в 06:34
Экономика
Российский IТ-бизнес может стать убыточным
Уже во II квартале 2020 г. российская отрасль информационных технологий может стать убыточной, прогнозирует Минкомсвязи.
Ведомости вчера в 17:02
Происшествия
Новокузнечанка стала пятой жертвой коронавируса в Кузбассе
Согласно информации кузбасского штаба по борьбе с коронавирусом, непосредственной причиной смерти пациентки из Новокузнецка стала тяжелая степень пневмонии.
Сибдепо 00:59
Общество
ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей
50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы вчера в 10:06
Общество
Гидрометцентр сообщил об угрозе засухи в российских регионах
В ряде регионов России сформировались условия для почвенной засухи, которая угрожает урожаям.
РБК 00:17
Политика
В США смоделировали термоядерный удар по Москве
Американское издание We Are The Mighty спрогнозировало сброс термоядерной бомбы мощностью в десять тысяч мегатонн на Москву.
Газета.Ru вчера в 01:50
Политика
Госдеп обвинил Россию в «кампании дезинформации»
Дипломат считает, что Россия вмешивается в дела Сирии и Ливии, а также ведет "кампанию дезинформации", утверждая, что источником вируса являются западные страны или США.
Деловое.ТВ 02:14
Общество
Фото Гитлера без усов попало на стену памяти ТРК в Челябинске
Говорит Москва вчера в 10:26
Футбол
Агент Сафонов — об истории с кошельком Быстрова: неправильно всё вешать на Дзюбу
Чемпионат вчера в 06:15
Происшествия
В Татарстане мертвым найден глава исполкома Сармановского района
Портал «БИЗНЕС Online» сообщил со ссылкой на собственные источники о смерти главы исполкома Сармановского района Альфиса Мухаметгараева.
Kursk.com вчера в 17:21
Политика
Свидетели рассказали о расстреле «Азовом» милиционеров в Мариуполе
Украинских милиционеров из подконтрольного Киеву мариупольского управления МВД 9 мая 2014 года расстрелял батальон Нацгвардии "Азов", а сигнал на открытие огня по своим же отдал вновь назначенный тогда начальник горуправления Валерий Андрощук, считают свидетели нового расследования РИА Новости о деятельности украинских силовиков в Донбассе.
РИА Новости 00:40