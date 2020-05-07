Экономика
Областная газетаВ апреле годовая инфляция в России ускорилась до 3,1%
В апреле в России продолжила ускоряться годовая инфляция. Она составила 3,1%, что на 0,6 п.п. выше, чем в марте. Наиболее заметным был рост цен на продукты.
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 03:15, Ашберн
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Газета.Ru вчера в 14:38
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
Здоровье
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в РФ
Москва, 8 мая 2020, 09:05 — REGNUM Сценарий развития эпидемии коронавируса в России может не иметь взрывного пика.
REGNUM 02:05
Армия и оружие
ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.
Lenta.ru вчера в 02:58
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги
Министерство обороны России рассекретило архивные документы об освобождении Праги от фашистской оккупации 9 мая 1945 года, сообщается на сайте Минобороны.
Газета.Ru вчера в 21:07
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ 06 мая в 18:58
Общество
Российские суды перейдут на обычный график работы после 11 мая
Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
РБК вчера в 22:56
Здоровье
ЕСПЧ обязал Россию предоставить лекарство ребенку
В четверг ЕСПЧ вынес срочное решение в соответствии с правилом 39 регламента суда, призвав российские власти применить обеспечительные меры по жалобе родителей шестимесячной девочки из Ставропольского края: предоставить ребенку препарат «Спинраза».
Коммерсантъ вчера в 18:53
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Газета.Ru 03:00
Общество
С 12 мая в Москве откроются промышленные и строительные предприятия
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая снимаются ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Коммерсантъ 06 мая в 09:31
Общество
Переболевшие коронавирусом москвичи могут стать волонтерами
Москвичи, переболевшие коронавирусом, могут стать волонтерами и помогать лечащимся на дому пациентам, пишет ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
Газета.Ru 03:02
Общество
Фото Гитлера без усов попало на стену памяти ТРК в Челябинске
Говорит Москва вчера в 10:26
Футбол
19-летний футболист «Спартака» помог больнице в Тверской области
По словам одного из сотрудников больницы, 19-летний Умяров сам обратился к учреждению с предложением помочь и перечислил деньги практически сразу.
Lenta.ru 03:03
Игры
Киберпанка много не бывает: представлен ролевой кооперативный боевик The Ascent для Xbox Series X
3DNews 02:38
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить детей
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей.
Дни24 вчера в 01:58
Футбол
«Реал» передумал покупать Погба
Ещё прошлым летом Королевский клуб вел активные переговоры с целью покупки хавбека «Манчестер Юнайтед», и был готов отдать за него 78,8 миллионов евро, однако теперь у мадридского клуба появились новые трансферные цели.
ГЛАС.RU 03:04
Технологии
Опасность просмотра порно для работающих на удаленке определена
Все, кто перешел из-за пандемии коронавируса на удаленную работу, подвергает себя огромной опасности, если использует одно и то же устройство для профессиональных и личных целей, заявили специалисты «Лаборатории Касперского».
Live24 01:03
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции
Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
Общество
Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски
С 12 мая власти Москвы вводят в городе масочный режим: посетить магазин или совершить поездку в общественном транспорте граждане смогут только в респираторе или маске, закрывающих рот и нос, а также в перчатках.
РБК вчера в 20:00
Гаджеты
AMD представила чипсет B550 с поддержкой будущих процессоров на Zen 3
Весьма интересной частью анонса является то, что AMD подтвердила совместимость нового B550 с архитектурой Zen 3, на базе которой к концу этого или началу следующего года будут представлены настольные процессоры Ryzen 4000 (Vermeer).
3DNews вчера в 13:06
Общество
Попова назвала Путину три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса, в три этапа.
РБК 06 мая в 09:20
Происшествия
СМИ сообщили о крушении самолета ВВС Индии
Истребитель индийских Военно-воздушных сил (ВВС) МиГ-29 упал в провинции Пенджаб. Об этом сообщает телеканал India TV в пятницу, 8 мая.
Известия 03:02
Происшествия
В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь
РИА Новости вчера в 16:15
Экономика
Названы условия для раздачи денег россиянам просто так
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что применять концепцию «вертолетных денег» могут страны, чьи валюты являются резервными, то есть США и государства Евросоюза.
Lenta.ru 06 мая в 11:41
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для новых моделей Lada
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня вчера в 06:02
Игры
Какие игры для Xbox Series X показала Microsoft
Yakuza: Like a Dragon войдёт в стартовую линейку Xbox Series X и получит поддержку Smart Delivery (владелец копии игры для Xbox One сможет запустить её на консоли следующего поколения).
News.ru вчера в 13:28
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлили до 31 мая
Власти Москвы продлили режим самоизоляции в столице до 31 мая.
ТАСС вчера в 09:18