В апреле в России продолжила ускоряться годовая инфляция. Она составила 3,1%, что на 0,6 п.п. выше, чем в марте. Наиболее заметным был рост цен на продукты.

В апреле годовая инфляция в России ускорилась до 3,1%

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Экономика Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой. 8,7K

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