Экономика
Областная газетаВ апреле годовая инфляция в России ускорилась до 3,1%
В апреле в России продолжила ускоряться годовая инфляция. Она составила 3,1%, что на 0,6 п.п. выше, чем в марте. Наиболее заметным был рост цен на продукты.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 04:44, Ашберн
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ 06 мая в 18:58
Общество
Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски
По данным ИТ-компании «Платформа ОФД» (обрабатывает около 40 млн кассовых чеков, поступающих с более 900 тыс. онлайн-касс розничных магазинов и аптек по всей стране), средняя цена маски в Москве с 1 по 6 мая составила 172 руб. (сюда входят как одноразовые, так и многоразовые).
РБК вчера в 20:00
Политика
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Грузия решила отозвать посла в Киеве после назначения бывшего президента страны Михаила Саакашвили главной исполнительного комитета реформ на Украине.
РБК 03:32
Экономика
Минтранс предложил платить авиакомпаниям по 365 рублей за неперевезенных пассажиров
Правительство 7 мая рассмотрело вопрос о выделении авиакомпаниям 23,4 млрд руб. компенсаций за снижение перевозок из-за коронавируса.
Ведомости 02:24
Политика
КС Молдавии признал неконституционным кредитное соглашение с РФ
Конституционный суд Молдавии признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от России в размере €200 млн.
Известия вчера в 21:16
Общество
Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс 06 мая в 09:38
Киберспорт
В базе данных Steam обнаружили страницу Half-Life 2: Remastered, но с ней не всё так просто
Портал TechRaptor нашёл в неофициальной базе данных Steam (SteamDB) страницу Half-Life 2: Remastered.
3DNews 04:34
Общество
Еще 10 699 случаев заболевания COVID-19 выявили в России за сутки
В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 10 699 человек.
Известия 03:31
Здоровье
Собянин подписал постановление о доплатах медработникам
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
Политика
Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины
Боксеров записали во враги Украины, обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России.
Lenta.ru вчера в 08:28
Армия и оружие
Минобороны рассказало о двух этапах поставки Су-57
Контракт на поставку ВКС России 76 самолетов Су-57 был заключен на форуме "Армия-2019". Сейчас продолжаются испытания истребителя.
Российская газета 02:25
Общество
Режим изоляции в Подмосковье продлили до 31 мая
В Подмосковье режим изоляции в связи с распространением коронавируса был введен 26 марта.
Росбалт вчера в 17:40
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Газета.Ru 03:00
Происшествия
«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире
ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК вчера в 05:11
Общество
SCMP: Китай может продать часть госдолга США
Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 06 мая в 13:54
Финансы
Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры
Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов.
Lenta.ru 03:37
Общество
Собянин подписал указ о первых ослаблениях ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе ослабления ограничений, введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.
РБК вчера в 10:44
Кино
Появилось новое фото со съемок сиквелов «Аватара»
Продюсер Джон Ландау опубликовал в Facebook новое фото со съемочной площадки сиквелов «Аватара».
Культуромания вчера в 02:19
Здоровье
В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
Происшествия
Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга
Интерфакс вчера в 18:08
Авто
ГАЗ снял с производства старые ГАЗоны
На официальной портале Горьковского автозавода исчезли среднетоннажные грузовики «ГАЗон», которые имели угловатые кабины классического образца от ГАЗ-3307.
Тарантас Ньюс 06 мая в 03:19
Футбол
Тренер «Леганеса» назвал дату возобновления чемпионата Испании
Главный тренер «Леганеса» Хавьер Агирре обозначил дату возможного возобновления сезона Примеры.
Матч ТВ вчера в 18:03
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Кино
Россияне выбрали любимые фильмы о войне
News.ru 06 мая в 03:58
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
Политика
Экс-помощница призвала Байдена выйти из предвыборной гонки
Призыв к кандидату в президенты США от Демократической партии Джозефу Байдену выйти из предвыборной гонки опубликовала бывшая сотрудница Сената Конгресса США Тара Рид 8 мая в интервью журналистке Мегин Келли, опубликованном в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 20:48