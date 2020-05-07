Экономика

Областная газетаОбластная газетаВ апреле годовая инфляция в России ускорилась до 3,1%

В апреле в России продолжила ускоряться годовая инфляция. Она составила 3,1%, что на 0,6 п.п. выше, чем в марте. Наиболее заметным был рост цен на продукты.
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Годовая инфляция в России продолжит ускоряться, но уже не такими высокими темпами

ПРАЙМ03:52

Годовая инфляция в России ускорилась до 3,1%

Коммерсантъвчера в 14:46

Инфляция в апреле ускорилась до 0,8%

Финмаркетвчера в 13:36

Годовая инфляция в России ускорилась до 3,1%

Говорит Москвавчера в 13:13

В апреле рост цен ускорился

Ведомостивчера в 13:10

Инфляция в России в апреле составила 0,8%

ТАССвчера в 13:07

Росстат объявил об ускорении годовой инфляции в апреле до 3,1%

РБКвчера в 14:06
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Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
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Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
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Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ 06 мая в 18:58
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Общество

Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски

По данным ИТ-компании «Платформа ОФД» (обрабатывает около 40 млн кассовых чеков, поступающих с более 900 тыс. онлайн-касс розничных магазинов и аптек по всей стране), средняя цена маски в Москве с 1 по 6 мая составила 172 руб. (сюда входят как одноразовые, так и многоразовые).
РБК вчера в 20:00
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Политика

Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили

Грузия решила отозвать посла в Киеве после назначения бывшего президента страны Михаила Саакашвили главной исполнительного комитета реформ на Украине.
РБК 03:32
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Экономика

Минтранс предложил платить авиакомпаниям по 365 рублей за неперевезенных пассажиров

Правительство 7 мая рассмотрело вопрос о выделении авиакомпаниям 23,4 млрд руб. компенсаций за снижение перевозок из-за коронавируса.
Ведомости 02:24
Политика

КС Молдавии признал неконституционным кредитное соглашение с РФ

Конституционный суд Молдавии признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от России в размере €200 млн.
Известия вчера в 21:16
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Общество

Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс 06 мая в 09:38
Киберспорт

В базе данных Steam обнаружили страницу Half-Life 2: Remastered, но с ней не всё так просто

Портал TechRaptor нашёл в неофициальной базе данных Steam (SteamDB) страницу Half-Life 2: Remastered.
3DNews 04:34
Общество

Еще 10 699 случаев заболевания COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 10 699 человек.
Известия 03:31
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Здоровье

Собянин подписал постановление о доплатах медработникам

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
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Политика

Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины

Боксеров записали во враги Украины, обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России.
Lenta.ru вчера в 08:28
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Армия и оружие

Минобороны рассказало о двух этапах поставки Су-57

Контракт на поставку ВКС России 76 самолетов Су-57 был заключен на форуме "Армия-2019". Сейчас продолжаются испытания истребителя.
Российская газета 02:25
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Общество

Режим изоляции в Подмосковье продлили до 31 мая

В Подмосковье режим изоляции в связи с распространением коронавируса был введен 26 марта.
Росбалт вчера в 17:40
1,1K
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Газета.Ru 03:00
2,3K
Происшествия

«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире

ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК вчера в 05:11
5
Общество

SCMP: Китай может продать часть госдолга США

Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия вчера в 02:07
2,5K
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 06 мая в 13:54
1,1K
Финансы

Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры

Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов.
Lenta.ru 03:37
4
Общество

Собянин подписал указ о первых ослаблениях ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе ослабления ограничений, введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.
РБК вчера в 10:44
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Кино

Появилось новое фото со съемок сиквелов «Аватара»

Продюсер Джон Ландау опубликовал в Facebook новое фото со съемочной площадки сиквелов «Аватара».
Культуромания вчера в 02:19
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Здоровье

В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
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Происшествия

Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга

Интерфакс вчера в 18:08
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Авто

ГАЗ снял с производства старые ГАЗоны

На официальной портале Горьковского автозавода исчезли среднетоннажные грузовики «ГАЗон», которые имели угловатые кабины классического образца от ГАЗ-3307.
Тарантас Ньюс 06 мая в 03:19
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Футбол

Тренер «Леганеса» назвал дату возобновления чемпионата Испании

Главный тренер «Леганеса» Хавьер Агирре обозначил дату возможного возобновления сезона Примеры.
Матч ТВ вчера в 18:03
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
2,1K
Кино

Россияне выбрали любимые фильмы о войне

News.ru 06 мая в 03:58
207
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
3,2K
Политика

Экс-помощница призвала Байдена выйти из предвыборной гонки

Призыв к кандидату в президенты США от Демократической партии Джозефу Байдену выйти из предвыборной гонки опубликовала бывшая сотрудница Сената Конгресса США Тара Рид 8 мая в интервью журналистке Мегин Келли, опубликованном в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 20:48
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