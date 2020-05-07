В апреле в России продолжила ускоряться годовая инфляция. Она составила 3,1%, что на 0,6 п.п. выше, чем в марте. Наиболее заметным был рост цен на продукты.

В апреле годовая инфляция в России ускорилась до 3,1%

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