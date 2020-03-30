Коронавирус

REGNUMREGNUMВ апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии

С 1 апреля на 6,1% проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии. Это коснётся порядка 26 тыс. пенсионеров, из них 24,3 тыс. получателей социальных пенсий.
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Что изменится в жизни россиян с 1 апреля

Известиявчера в 17:02

Рост пенсий и доступная ипотека. Как изменится жизнь россиян с 1 апреля — в подборке URA.RU

URA.Ruвчера в 04:29

Социальные пенсии повысят с 1 апреля на 6%

Новости Горного Алтая27 марта в 21:11

Кому и на сколько с 1 апреля повысят пенсию?

Аргументы и Факты28 марта в 05:04

Cоциальные пенсии туляков с 1 апреля увеличиваются

Молодой коммунар28 марта в 02:12

Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19

Российская газета29 марта в 22:00

С 1 апреля в Татарстане будут повышены пенсии

Московский Комсомолецвчера в 12:30
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 01:13, Ашберн
Армия и оружие

Первый американский военнослужащий скончался от коронавируса

Первый американский военнослужащий скончался от коронавируса, сообщил министр обороны США Марк Эспер.
Lenta.ru 00:32
Энергетика

Цена нефти Brent выросла на торгах в Лондоне на 2,12%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне поднялась на 2,12% и составила $26,98 за баррель по состоянию на 6:07 мск.
ТАСС вчера в 23:19
Общество

Мишустин поручил проработать введение режима самоизоляции в регионах

Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.
Известия вчера в 03:24
Здоровье

В Бурятии подтвердили 19 случаев заражения коронавирусом

В Бурятии число инфицированных новым коронавирусом выросло до 19 человек.
Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 22:18
Политика

Верховная рада разрешила продажу сельхозземель

В ночь на вторник, 31 марта, Верховная рада Украины во втором чтении одобрила закон об открытии рынка сельскохозяйственных земель.
Известия вчера в 17:59
Экономика

Закон о введении налога на доход по вкладам внесли в Госдуму

Ряд депутатов внесли в Госдуму законопроект, который предполагает налогообложение доходов от процентов по вкладам в России.
Газета.Ru вчера в 19:39
Политика

Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин на совещание со своими полпредами в регионах дал несколько поручений в связи с ситуацией с распространением коронавируса в стране.
Моя Москва.онлайн вчера в 11:15
Культура

Сегодня на телеканале «Россия-1» начнётся показ сериала «Паромщица»

Как ранее сообщали «53 новости», сегодня, 30 марта, в 21:00 в эфире телеканала «Россия-1» начнётся премьерный показ сериала «Паромщица», который снимался летом 2019 года в Новгородском районе.
53 новости вчера в 09:36
Политика

Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием

RT на русском вчера в 18:53
Происшествия

45 человек спасли на пожаре в Иркутске

ФедералПресс вчера в 23:18
Общество

В Братске построят инфекционный блок для борьбы с коронавирусом

Tkgorod.ru вчера в 20:56
Общество

В Липецкой области до 14 апреля введена всеобщая самоизоляция

Глава Липецкой области подписал постановление о введении режима всеобщей изоляции до 14 апреля.
Вести.Ru вчера в 10:41
Общество

В Свердловской области ввели карантин по COVID-19

Екатеринбург, 30 марта 2020, 17:14 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввёл в регионе карантин по коронавирусу.
REGNUM вчера в 10:14
Общество

В России создали высокоточный тест для выявления коронавируса COVID-19

Специалисты ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали высокоточный тест для диагностики коронавируса COVID-19.
РБК вчера в 22:15
Политика

Госдума может принять проект расширения полномочий правительства

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что будет предлагать рассмотреть проект о расширении полномочий кабмина из-за COVID-19 во втором и третьем чтениях также во вторник, это регламентом не запрещено.
РИА Новости вчера в 04:38
Политика

Пичугин вновь написал прошение о помиловании

Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество

В Ленобласти ввели ограничение на выезд за пределы района проживания

Власти Ленинградской области с целью борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ввели ограничение на выезд за пределы района проживания.
RT на русском вчера в 11:01
Здоровье

В Приморье вылечили первого пациента с коронавирусом

Во вторник из инфекционного отделения Краевой клинической больницы №2 выписали первого в Приморье выздоровевшего от коронавируса пациента.
Российская газета 01:07
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru вчера в 13:17
Кино

Документальный сериал о «Чикаго» 90-х выйдет в апреле

Первый эпизод документального сериала о «Чикаго» 90-х «The Last Dance» («Последний танец») будет показан 19 апреля, сообщает The New York Post.
Sports.ru 00:48
Общество

В США ожидают новую волну коронавируса осенью

Осенью этого года в Соединенных Штатах может начаться новая волна коронавирусной инфекции COVID-2019, считает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.
Комсомольская правда вчера в 19:22
Общество

Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине

С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
Вести Подмосковья вчера в 11:43
Происшествия

В Красноярске вылечился четвертый зараженный коронавирусом

Четвертый пациент вылечился от коронавирусной инфекции и выписан из Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Красноярске, сообщила РИА Новости официальный представитель БСМП Ирина Сидорова.
РИА Новости 01:10
Общество

В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции

В Нижегородской области с 30 марта по примеру Москвы введен режим самоизоляции.
Newsroom24 вчера в 14:27
Происшествия

Журналист ВГТРК погиб в ДТП в Новосибирске

РИА Новости 00:19
Армия и оружие

Реактивные системы «Смерч» разместили в Калининградской области

Реактивные системы залпового огня "Смерч" разместили в Калининградской области.
Российская газета вчера в 03:42
Армия и оружие

National Interest: коронавирус открывает путь для сделки США с Россией

Расширение экономических связей США с Россией в посткоронавирусном мире позволит "вновь открыть для себя прелести глобализации" и уравновесить новую мощь Китая, по мнению профессора Военно-морского колледжа США Лайла Дж. Голдштейна, автора статьи, 30 марта опубликованной на сайте National Interest.
ИА Красная Весна вчера в 01:17
Экономика

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
РБК 00:00
Гаджеты

Аналитики BusinessWire сообщают о снижении продаж смартфонов

По мнению влиятельного издания аналитики BusinessWire, это самое большое падение в истории мирового рынка смартфонов.
Megaobzor.com 29 марта в 07:26
Происшествия

Новосибирца с COVID-19 принудительно поместили в стационар

Как отметила представитель регионального управления Судебного департамента Марианна Глушкова, это уже не первое судебное решение в России, связанное с принудительной госпитализацией при COVID-19.
Российская газета вчера в 07:40
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