Коронавирус
REGNUMВ апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии
С 1 апреля на 6,1% проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии. Это коснётся порядка 26 тыс. пенсионеров, из них 24,3 тыс. получателей социальных пенсий.
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Армия и оружие
Первый американский военнослужащий скончался от коронавируса
Первый американский военнослужащий скончался от коронавируса, сообщил министр обороны США Марк Эспер.
Энергетика
Цена нефти Brent выросла на торгах в Лондоне на 2,12%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне поднялась на 2,12% и составила $26,98 за баррель по состоянию на 6:07 мск.
Общество
Мишустин поручил проработать введение режима самоизоляции в регионах
Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.
Здоровье
В Бурятии подтвердили 19 случаев заражения коронавирусом
В Бурятии число инфицированных новым коронавирусом выросло до 19 человек.
Политика
Верховная рада разрешила продажу сельхозземель
В ночь на вторник, 31 марта, Верховная рада Украины во втором чтении одобрила закон об открытии рынка сельскохозяйственных земель.
Экономика
Закон о введении налога на доход по вкладам внесли в Госдуму
Ряд депутатов внесли в Госдуму законопроект, который предполагает налогообложение доходов от процентов по вкладам в России.
Политика
Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин на совещание со своими полпредами в регионах дал несколько поручений в связи с ситуацией с распространением коронавируса в стране.
Культура
Сегодня на телеканале «Россия-1» начнётся показ сериала «Паромщица»
Как ранее сообщали «53 новости», сегодня, 30 марта, в 21:00 в эфире телеканала «Россия-1» начнётся премьерный показ сериала «Паромщица», который снимался летом 2019 года в Новгородском районе.
Политика
Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием
Происшествия
45 человек спасли на пожаре в Иркутске
Общество
В Братске построят инфекционный блок для борьбы с коронавирусом
Общество
В Липецкой области до 14 апреля введена всеобщая самоизоляция
Глава Липецкой области подписал постановление о введении режима всеобщей изоляции до 14 апреля.
Общество
В Свердловской области ввели карантин по COVID-19
Екатеринбург, 30 марта 2020, 17:14 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввёл в регионе карантин по коронавирусу.
Общество
В России создали высокоточный тест для выявления коронавируса COVID-19
Специалисты ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали высокоточный тест для диагностики коронавируса COVID-19.
Политика
Госдума может принять проект расширения полномочий правительства
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что будет предлагать рассмотреть проект о расширении полномочий кабмина из-за COVID-19 во втором и третьем чтениях также во вторник, это регламентом не запрещено.
Политика
Пичугин вновь написал прошение о помиловании
Общество
В Ленобласти ввели ограничение на выезд за пределы района проживания
Власти Ленинградской области с целью борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ввели ограничение на выезд за пределы района проживания.
Здоровье
В Приморье вылечили первого пациента с коронавирусом
Во вторник из инфекционного отделения Краевой клинической больницы №2 выписали первого в Приморье выздоровевшего от коронавируса пациента.
Общество
Продление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Кино
Документальный сериал о «Чикаго» 90-х выйдет в апреле
Первый эпизод документального сериала о «Чикаго» 90-х «The Last Dance» («Последний танец») будет показан 19 апреля, сообщает The New York Post.
Общество
В США ожидают новую волну коронавируса осенью
Осенью этого года в Соединенных Штатах может начаться новая волна коронавирусной инфекции COVID-2019, считает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.
Общество
Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине
С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
Происшествия
В Красноярске вылечился четвертый зараженный коронавирусом
Четвертый пациент вылечился от коронавирусной инфекции и выписан из Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Красноярске, сообщила РИА Новости официальный представитель БСМП Ирина Сидорова.
Общество
В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции
В Нижегородской области с 30 марта по примеру Москвы введен режим самоизоляции.
Происшествия
Журналист ВГТРК погиб в ДТП в Новосибирске
Армия и оружие
Реактивные системы «Смерч» разместили в Калининградской области
Реактивные системы залпового огня "Смерч" разместили в Калининградской области.
Армия и оружие
National Interest: коронавирус открывает путь для сделки США с Россией
Расширение экономических связей США с Россией в посткоронавирусном мире позволит "вновь открыть для себя прелести глобализации" и уравновесить новую мощь Китая, по мнению профессора Военно-морского колледжа США Лайла Дж. Голдштейна, автора статьи, 30 марта опубликованной на сайте National Interest.
Экономика
Большинство россиян оказались без сбережений в кризис
Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
Гаджеты
Аналитики BusinessWire сообщают о снижении продаж смартфонов
По мнению влиятельного издания аналитики BusinessWire, это самое большое падение в истории мирового рынка смартфонов.
Происшествия
Новосибирца с COVID-19 принудительно поместили в стационар
Как отметила представитель регионального управления Судебного департамента Марианна Глушкова, это уже не первое судебное решение в России, связанное с принудительной госпитализацией при COVID-19.