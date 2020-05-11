Отечественная компания подвела итоги первого месяца в режиме «самоизоляции» - в апреле продажи составили 10 055 автомобилей, в том числе продажи Niva в размере 659 единиц.

В апреле продажи АвтоВАЗа упали в три раза

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