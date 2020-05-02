Финансы

Бизнес журналБизнес журналВ апреле рубль укрепился к доллару

По итогам дня доллар к рублю вырос на 1,38%, евро - на 2,05%. С начала года доллар вырос к российской валюте на 20%, евро - на 17 процентов. Российский рынок акций в апреле также укрепился.
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В апреле рубль укрепился к доллару

Бизнес журналвчера в 23:14

Доллар показал апрельское укрепление к рублю

АБН02 мая в 06:55

Эхономика: Рубль сдал позиции в последний день месяца

Эхо Москвы02 мая в 05:17
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1 мая сообщалось, что сирийские системы ПВО отразили атаки Израиля по южной части страны.
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В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах

С 5 мая в России вступил в силу закон, запрещающий реализацию алкоголя в небольших заведениях, расположенных в жилых многоквартирных домах.
РБК 17:49
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Microsoft выбрала одноэкранные гаджеты под Windows 10X из-за COVID-19

Причиной, почему Microsoft отдал предпочтение одноэкранным гаджетам, является пандемия COVID-19.
Профиль 19:14
Армия и оружие

Конфликт военных РФ и США в Сирии: американцы отступили

Весь маршрут движения российского патруля был ранее согласован и деконфликтован с представителями международной Коалиции и США.
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В Коми сняли баннер в честь Дня Победы с финским солдатом

РИА Новости 09:09
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Общество

В Москве объявили экстренное предупреждение из-за грозы с дождем

В столице ожидается гроза с дождем и усиление ветра до 12 – 17 м / с. Такая погода продержится в Москве до вторника, 5 мая, сообщает ГУ МЧС по городу.
РБК 12:27
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Рейтинг Зеленского упал в два раза за год президентства

Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского упал в два раза за год на посту.
Газета.Ru 07:34
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В Ленинградской области произошел пожар на фабрике нетканых материалов

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ТАСС 18:27
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Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
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Общество

В США объявили лауреатов Пулитцеровской премии

Газета Anchorage Daily News, издающаяся в Аляске, в сотрудничестве с интернет-изданием ProPublica, занимающимся расследованиями, получила золотую медаль Пулитцеровской премии в главной номинации «За служение обществу» в области журналистики, сообщается на сайте премии.
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Актриса Валентина Титова выживает на 10 тыс. рублей в месяц

Как объяснила Валентина Антиповна, 10 тыс руб. она сразу отдаёт за квартплату, поэтому на жизнь ей остаётся только половина от пенсии.
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Россия запустит первый метеорологический спутник в Арктике

В настоящее время космический аппарат "Арктика-М" № 1 изготовлен и проходит электро-радиотехнические испытания по программе разобранного космического аппарата.
Якутия 24 вчера в 22:10
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Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%

Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
РБК 16:54
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Политика

На Украине анонсировали назначение Саакашвили на официальную должность

Киев, 4 мая 2020, 17:51 — REGNUM Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили «на днях» получит официальную должность во власти.
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В Петербурге от коронавируса скончалась санитарка НИИ им. Вердена

АБН 05:53
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Политика

Трамп внёс кандидатуру посла в Белоруссии в сенат

Американский лидер Дональд Трамп внёс в сенат кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер для утверждения на должность посла в Белоруссии.
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В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом

Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
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Армия и оружие

Восемь наемников убиты при попытке морского вторжения в Венесуэлу

Восемь наемников были убиты при попытке морского вторжения в Венесуэлу в результате столкновения с военнослужащими вооруженных сил Боливарианской Республики.
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Общество

«Россия 24» не откажется от программы Никиты Михалкова

Программа Михалкова выходит на канале дважды по пятницам, а затем по три раза в субботу и воскресенье.
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Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов Zoom

Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom в даркнете, пишет газета The Sunday Times.
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Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
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СМИ узнало о судьбе «пропавшего» экс-полковника Захарченко в СИЗО

РИА Новости 18:00
Армия и оружие

Корабли Балтийского флота вернулись из дальнего похода

По возвращении домой отряд кораблей совершил трансконтинентальный переход вокруг Африки, что также произошло впервые в новейшей истории Балтийского флота.
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Пенсии, соцвыплаты, ипотека: какие изменения начали действовать с 1 мая 2020

Социальные пенсии и соцвыплаты индексировали уже 2 раза в этом году – 1 января и 1 апреля, подняв их на 6,6% и 6,1% соответственно.
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IT-эксперт с помощью смартфона перенес изображение реальных объектов в Photoshop

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Обложка LEGO Star Wars появилась в Сети

Новая игра по мотивам "Звездных войн" была анонсирована компанией Warner Bros. Игра получит название LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.
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В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости 10:42
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