Финансы

Life.ruLife.ruВ апреле рубль укрепился к доллару и евро более чем на 5%

По итогам апреля курс доллара к рублю снизился на пять процентов — до 74,39 рубля, следует из данных торгов Московской биржи. Евро во второй месяц весны упал на 5,8 процента — до 81,45 рубля. Российская валюта смогла частично компенсировать мартовское снижение.
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Аналитики увидели признаки укрепления рубля к доллару на торгах в мае

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Как могут измениться курсы доллара и евро в мае

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Рубль снижается к доллару и евро на МосБирже

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Доллар к рублю в апреле снизился на 5%

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Рублевые активы в апреле выросли в цене

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В апреле рубль укрепился к доллару и евро более чем на 5%

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Курс доллара опустился до 73 рублей

Телеканал 360°29 апреля в 17:13
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Доллар и евро подешевели на последних торгах апреля

КП - Беларусь30 апреля в 06:06
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:15, Ашберн

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Общество

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Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов считает, что у эпидемии коронавируса есть и положительная сторона.
Газета.Ru 14:15
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Российские военные преградили путь американцам в Сирии

Российские военные преградили путь американскому конвою на севере Сирии.
Lenta.ru вчера в 11:55
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Спорт

Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге

Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
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Общество

Главный эпидемиолог Минздрава оценил сроки спада эпидемии

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости 09:10
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Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
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Политика

Путин продолжит работу в условиях ограничений

Президенту России Владимиру Путину, как и остальным гражданам страны, еще какое-то время придется жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса.
Известия 07:07
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Здоровье

В Минздраве рассказали об опасности самолечения при коронавирусе

Глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил о рисках тяжелого течения болезни, вызываемой коронавирусом, россиян, занимающихся самолечением.
Lenta.ru 15:48
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Общество

Немецкий регулятор частично подтвердил новость о «Северном потоке-2»

О намерении принять в кратчайшие сроки решение по поводу заявки оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщил представитель Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Фите Вульф.
Вести.Ru вчера в 11:18
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Технологии

СМИ узнали о продаже русскоязычными хакерами 500 тыс. аккаунтов Zoom

Эксперты по кибербезопасности компании Cyble купили в даркнете у хакеров более 500 тыс. взломанных аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom, сообщила The Sunday Times.
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Матерацци рассказал, за что его ударил Зидан в финале ЧМ-2006

Sport.ru 10:29
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Врач выпал из окна воронежской больницы

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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
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Футбол

Рональд Куман госпитализирован из-за проблем с сердцем

Куман оказался в больнице из-за проблем с сердцем.
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Политика

Премьер РФ Мишустин заразился коронавирусом

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Об этом он доложил президенту Путину.
Полит.ру 30 апреля в 12:50
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Политика

Посольство России прокомментировало заявление Киева по Одессе

«Разумеется, делается это голословно и на основе не имеющих ничего общего с реальностью предположений», — рассказали в ведомстве ТАСС, комментируя заявление МИД Украины о ситуации с расследованием гибели 48 человек в Одессе.
RT на русском 12:52
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Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать всех людей

Российский режиссер и актер Никита Михалков выразил мнение, что американский миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать всех людей планеты в связи с пандемией коронавируса.
Спорт-Экспресс вчера в 13:05
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Здоровье

Названы самые ранние симптомы коронавируса

Владимир Зайцев, врач-отоларинголог высшей категории, назвал симптомы коронавируса, которые чаще всего наблюдаются у заболевших в первые два-три дня.
Lenta.ru 11:52
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Политика

Росавиация рассказала о тренировке воздушной части парада Победы

«В соответствии с представлением от Минобороны России для проведения тренировок воздушной части парада Победы в Москве оперативными органами ЕС ОрВД установлен временный режим использования воздушного пространства на 4 мая 2020 года», — указывается в заявлении.
RT на русском 15:10
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Здоровье

В России потребление алкоголя за время самоизоляции выросло на 2-3%

Потребление алкоголя в России выросла на 2-3% за время самоизоляции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:59
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Общество

За сутки в Турции выявили более 1600 заразившихся коронавирусом

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 1,6 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 15:28
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Авто

Составлен рейтинг самых бюджетных автомобилей в 2020 году

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Шоу-бизнес

Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора

Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН вчера в 12:26
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Общество

35 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"В Москве скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 16:10
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Общество

Вирусолог назвал причину роста числа заражений коронавирусом в России

Как сообщил «Интерфаксу» директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, соотечественники не должны бояться заметного увеличения числа подтвержденных эпизодов заражения коронавирусом.
Live24 07:16
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Общество

Койки для пациентов с коронавирусом в России заняты примерно на 40%

Инфекционные койки для пациентов с коронавирусом заняты примерно на 40% по России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:53
5
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера

Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
1,7K
Общество

В Северной Осетии сожгли вышку сотовой связи из-за коронавируса

Другие, напротив, не верят в существование вируса и считают его прикрытием для массового чипирования граждан.
Эхо Москвы 07:04
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Шоу-бизнес

На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной

На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
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Политика

Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом

У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
RT на русском 10:45
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