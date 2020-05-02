Финансы
Life.ruВ апреле рубль укрепился к доллару и евро более чем на 5%
По итогам апреля курс доллара к рублю снизился на пять процентов — до 74,39 рубля, следует из данных торгов Московской биржи. Евро во второй месяц весны упал на 5,8 процента — до 81,45 рубля. Российская валюта смогла частично компенсировать мартовское снижение.
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Аналитики увидели признаки укрепления рубля к доллару на торгах в мае
Экономика сегодня01 мая в 11:49
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:36, Ашберн
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BFM.ru 01:30
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Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов предложил ужесточить ограничительные меры в России.
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Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
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Директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян не бояться увеличения числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, так как это не означает «углубления пандемии».
Lenta.ru 05:13
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Автомобили семейства «ГАЗель Next» начали оснащаться фронтальными подушками безопасности.
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В России за сутки выявили 10 633 случая коронавируса
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Главврач Коммунарки опубликовал новые данные о пациентах
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил на своей странице в Facebook, что в больнице находятся 511 пациентов, и у 63% из них подтверждён диагноз коронавируса.
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Пенсионера привезли к его дому и, как сообщалось, оставили у подъезда.
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Российский сенатор Алексей Пушков назвал демонстрацией ненависти отказ украинского посла в Берлине Андрея Мельника возлагать цветы вместе с послом России в честь 75-летния капитуляции вермахта.
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Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
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Во Владимирской области зарегистрировано 55 новых случаев коронавируса
Уравлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области.
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Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
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Статья основана на обращении Вероники Бирман, директора туристической компании «Экзотик тайм», опубликованном в профессиональной группе «Трэвел Президиум».
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