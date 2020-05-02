По итогам апреля курс доллара к рублю снизился на пять процентов — до 74,39 рубля, следует из данных торгов Московской биржи. Евро во второй месяц весны упал на 5,8 процента — до 81,45 рубля. Российская валюта смогла частично компенсировать мартовское снижение.

В апреле рубль укрепился к доллару и евро более чем на 5%

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