Всего в апреле российские банки выдали 661 тыс. нецелевых потребительских кредитов. В сравнении с мартом 2020 года выдачи сократились на 56% по количеству и на 55% по объему. По отношению к апрелю 2019 года – на 55% по количеству и на 51% по объему.

В апреле в два раза упали выдачи потребительских кредитов

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