Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ апреле выдача ипотеки в России сократилась на треть

В апреле в целом по России было выдано 81,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 184 млрд руб.: по сравнению с мартом это меньше на 33% по количеству и на 39% по объему. Такие данные сегодня, 25 мая, представило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
Читать в источнике
Комментировать452
с чего всё началось

Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%

Карантинное сокращение Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом, посчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В России рухнула выдача ипотеки

Lenta.ru01:31

Кредитное бюро в апреле зафиксировало 33%-ное падение ипотеки

РБК03:57

ОКБ: число выданных ипотечных кредитов в РФ в апреле упало на треть

РИА Новости03:39

Российские банки снизили объем выдачи ипотеки в апреле почти на 40%

ТАСС06:11

В России зафиксировано резкое падение выдачи ипотеки

РЕН ТВвчера в 21:47

В России рухнул рынок ипотечного жилья

URA.Ruвчера в 21:26

Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%

Известиявчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 23:04, Ашберн
Армия и оружие

В России начали строительство бомбардировщика шестого поколения

Lenta.ru 22:26
19
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия 00:39
1,7K
Политика

Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ

Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим".
РИА Новости 18:34
20
Экономика

Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Министерство энергетики предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
РИА Новости 22:35
149
Экономика

России предсказали сильнейший кризис за десятилетие

России предсказали сильнейший экономический кризис более чем за десятилетие из-за пандемии коронавируса и падения мирового спроса на энергоресурсы, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра «Сколково».
Lenta.ru 05:48
206
Космос

Ученые объяснили загадку Тунгусского метеорита

Российские ученые предположили, что Тунгусский феномен может объясняться не падением метеорита, а влиянием железного астероида, пролетевшего над Землей и продолжившего свое путешествие по космосу.
Рамблер 03:28
2
Общество

Названы сроки массовой вакцинации людей от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в начале осени.
Онлайн Тамбов.ру 05:18
1,9K
Происшествия

Два человека пали жертвами урагана на Урале

Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru 11:09
136
Здоровье

Анонсированы испытания стволовых клеток в терапии против коронавируса

Известия 17:30
2
Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров

Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
2
Футбол

ВЭБ ищет иностранных инвесторов для ЦСКА

Напомним, после 22 туров российской Премьер-лиги ЦСКА располагается на пятой строчке турнирного зачета, записав в свой актив 36 очков.
Vprognoze.ru 06:58
4
Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
1,3K
Гаджеты

Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене смартфона

ToDay News Ufa 23 мая в 05:41
4
Общество

На Сахалине открываются кафе и рестораны

С 26 мая на Сахалине и Курилах возобновят работу рестораны, кафе и столовые.
Росбалт 19:59
2
Происшествия

В Волгограде задержали зампрокурора

Заместителя прокурора Волгограда задержали по подозрению в покушении на получение взятки в значительном размере, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 08:26
135
Финансы

Банки ввезли в страну рекордный за 6 лет объем наличных долларов

Ввоз наличных евро в марте 2020-го увеличился почти втрое по сравнению с февралем, но общую сумму за месяц нельзя назвать рекордной: сопоставимые месячные объемы европейской валюты поставлялись в Россию и в течение 2019-го.
РБК 22:00
2
Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
468
Политика

Владимир Путин вернулся в Кремль после самоизоляции

Дни24 09:06
40
Общество

Министр просвещения назвал даты проведения пробного ЕГЭ

Первые ЕГЭ в России пройдут в тестовом режиме 29 и 30 июня, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 13:56
494
Общество

Журналист из Болгарии обвинил РФ в «присвоении» кириллицы

Болгарский журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия "присвоила" себе кириллицу.
Газета.Ru 22:54
13
Политика

В США считают, что Украина и Россия будут воевать из-за воды

Потенциальной причиной для войны России и Украины может стать критическая нехватка воды в Крыму.
URA.Ru 20:40
8
Здоровье

В Забайкальском крае заболеваемость коронавирусом растет

По информации главного санитарного врача Забайкальского края Светланы Лапа, в регионе фиксируется положительная динамика заболеваемости.
RuNews24.ru 00:42
11
Армия и оружие

Источник рассказал об испытаниях первого носителя «Посейдонов»

РИА Новости 20:03
6
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Чукотке

20 мая сообщалось, что военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье. Экипаж при ударе о землю погиб.
Известия 22:40
Шоу-бизнес

Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием

Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр 04:40
8
Футбол

Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев отстранен от основной команды и переведен в "Спартак-2".
Газета.Ru 14:51
1
Армия и оружие

В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии

Газета.Ru 09:50
975
Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
1,8K
Происшествия

Еще один администратор «Омбудсмена полиции» арестован за порнографию

Вести.Ru 14:41
6
Общество

Девочку, с рождения жившую в больнице, забрали в семью

Дождь 01:45
144
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное