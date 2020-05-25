Экономика
Газета.RuВ России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%
В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. Сильнее всего сокращение затронуло Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.
Читать в источнике
Оценить411
с чего всё началось
Карантинное сокращение Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом, посчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 10:27, Ашберн
Общество
44 региона начнут снимать ограничения
44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Дагестанская правда вчера в 15:36
Происшествия
Ураган на Урале: есть пострадавшие
Стихия обрушилась на Средний Урал ближе к вечеру 25 мая.
REGNUM 10:03
Общество
Минпросвещения рассчитывает на очный формат выпускных в школах России
Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с последним звонком и выразил надежду, что в этом году удастся провести выпускные в традиционном очном формате.
RT на русском 04:10
Общество
У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
Армия и оружие
В ДНР объяснили подавление украинских огневых точек
Подавление огневых точек украинской армии направлено на обеспечение безопасности граждан ДНР и имеет сдерживающий характер.
Pravda.Ru 08:36
Армия и оружие
Рогозин рассказал об испытаниях новой баллистической ракеты
Новейший российский стратегический ракетный комплекс готовится к летным испытаниям.
Вести.Ru 07:03
Авто
Компания Hongqi показала новую версию элитного кроссовера Е115 в Сети
Китайская компания Honggi, которая является суббрендом FAW, почти закончила работу над производством новой версии кроссовера Е115.
Народные новости 09:42
Экономика
ТПП РФ предлагает запретить рост тарифов ЖКХ
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил председателю правительства Михаилу Мишустину ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ и естественных монополий в рамках плана восстановления экономики на фоне коронавируса, следует из предложений палаты, которые есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 08:22
Общество
Власти Москвы заявили о защищенности базы пропусков
Глава ведомства отметил, что система действительно может рассылать социальную рекламу: но это не спам, а рекомендации горожанам на время пандемии.
Российская газета 06:17
Происшествия
В Мурманской области нашли тело пропавшей четырёхлетней девочки
RT на русском 09:13
Экономика
Киеву придется выполнить ряд условий, чтобы получить подачку от МВФ
Международный валютный фонд поставил Украине новые условия для получения второго и последующих траншей.
Новостной фронт 04:30
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
Коммерсантъ вчера в 21:18
Футбол
Владельца «Спартака» Федуна выписали из больницы
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун, попавший ранее в больницу в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, практически излечился от болезни.
Вести.Ru 09:26
Армия и оружие
Появились данные об убитом в Ливии наемнике ЧВК Вагнера
Наемник частной военной компании (ЧВК) Вагнера, убитый ливийскими правительственными силами ранее в мае, имел позывной Хунгуз и являлся выходцем из Бурятии или Хакасии.
Lenta.ru 09:22
Гаджеты
Компания AMD собирается выпустить свыше 10 новых видеокарт
Некоторые СМИ сообщают, что компания AMD собирается в ближайшем будущем показать сразу 13 типов видеокарт.
NewInform вчера в 07:10
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
У красноярского министра здравоохранения подтвердился коронавирус
Диагноз коронавирус у министра здравоохранения Красноярского края Бориса Немика подтвердился.
Newslab.ru 09:09
Фигурное катание
Фигуристка Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского одиночного фигурного катания четверного флипа, сообщается на сайте премии.
Rambler News Service 09:41
Экономика
России предсказали сильнейший за десятилетие кризис
В ближайшие годы Россию может настигнуть сильнейший за последнее десятилетие экономический кризис.
Городовой 08:46
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Общество
В Северодвинске зарегистрировали уже 553 случая коронавируса
В Северодвинске зарегистрировано 553 случая заболевания коронавирусом за всё время распространения инфекции.
Новости Архангельска 29.ru 10:13
Происшествия
Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование
По версии следствия, 30 апреля 2019 года министр в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал свою знакомую с применением действий насильственного характера.
Российская газета 08:22
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости 02:19
Общество
Собянин анонсировал дальнейшее смягчение ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о дальнейшем смягчении действующих ограничений из-за коронавируса COVID-19 в ближайшее время.
Коммерсантъ 09:49
Общество
ВЦИОМ: Более 60% россиян планируют провести летний отдых дома
11% планируют отдыхать в другом городе или селе, более 60% россиян планируют провести летний отдых дома и 30% - на даче.
Агентство Москва 07:02
Игры
Стало известно, какие игры PS Plus будут бесплатными в июне
На канале Playstation Access в YouTube появился, а затем был удалён ролик с демонстрацией игр, которые будут бесплатными для подписчиков PS Plus в июне.
Чемпионат 06:38
Наука
Учёные рассказали об оптических иллюзиях окраса гадюк
News.ru 22 мая в 11:51
Общество
Шувалов опроверг сообщения о перелетах его семьи во время пандемии
Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью РБК заявил, что члены его семьи не пользовались частным самолетом во время пандемии COVID-19.
РБК 05:14
Шоу-бизнес
У актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус
Известия 07:08
Экономика
ФАС выступила против сенаторских поправок в закон о госзакупках
Поправки предлагают наделить государственного и муниципального заказчика с 1 июля 2020 года по 1 июля 2022 года правом заключать контракт с организацией из реестра оборонно-промышленного комплекса (ОПК) как с единственным поставщиком.
РБК 08:16