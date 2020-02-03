с чего всё началось

«Как было отмечено на совещании, которое совместно с Росздравнадзором провёл руководитель администрации Читы Александр Сапожников, в аптечных сетях Читы за неделю продано до трёхгодичного запаса медицинских масок», — говорится на сайте Забайкальского края.

В аптеках Читы за неделю продан трёхгодичный запас медицинских масок

Политика Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.

Общество Российским домохозяйкам предложили платить пособие Увеличить размер выплат семьям с детьми предложил российский лидер Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Общество С 1 февраля увеличатся пособия, компенсации и социальные выплаты По информации, полученной от Пенсионного фонда России (ПФР), с 01 февраля 2020 года пособия, компенсации и иные социальные выплаты вырастут в стране на 3 процента.

Шоу-бизнес Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.

Экономика Акции российских компаний Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 30.01.2020, руб. (см. таблицу).

Армия и оружие В США напомнили об «ужасной репутации» МиГ-29 Хотя МиГ-29 ( согласно кодификации НАТО Fulcrum — «Точка опоры») стал первым советским легким истребителем четвертого поколения, его многочисленные неудачи в разнообразных конфликтах сформировали самолету «ужасную репутацию», полагает автор американского журнала The National Interest Себастьян Роблин.

Финансы Два российских банка впервые решили объединить программы лояльности ВТБ и Почта Банк с 1 февраля объединили свои программы лояльности — теперь кешбэк в виде баллов будет начисляться на общий счет в программе ВТБ «Мультибонус», рассказали РБК представители Почта Банка и ВТБ.

Экономика Найдена самая маленькая квартира в Крыму Найдена самая маленькая квартира в Крыму — это апартаменты студийного типа площадью 11 «квадратов» на цокольном этаже на улице Челнокова в Севастополе.

Здоровье Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.

Общество В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".