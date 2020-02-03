Здоровье
RT на русскомВ аптеках Читы за неделю продан трёхгодичный запас медицинских масок
«Как было отмечено на совещании, которое совместно с Росздравнадзором провёл руководитель администрации Читы Александр Сапожников, в аптечных сетях Читы за неделю продано до трёхгодичного запаса медицинских масок», — говорится на сайте Забайкальского края.
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с чего всё началось
«Как было отмечено на совещании, которое совместно с Росздравнадзором провёл руководитель администрации Читы Александр Сапожников, в аптечных сетях Читы за неделю продано до трёхгодичного запаса медицинских масок», — говорится на сайте Забайкальского края.RT на русскомвчера в 20:34
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