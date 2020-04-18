Коронавирус
RT на русскомВ архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Как передает Telegram-канал Mash, молодого человека нашли мертвым в квартире на Кутузовском проспекте.
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Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
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В Москву из Иерусалима доставлен Благодатный огонь
Капсулу со святыней встретил глава попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.
Говорит Москва 13:23
Общество
В Москве назвали долю бессимптомных носителей коронавируса
Около 60% пациентов в Москве бессимптомно переносят заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:00
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Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
RT на русском 08:52
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Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Происшествия
В Кировской области нашли одного из напавших на врача скорой помощи
Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов.
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Культура
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Вечерний курьер 03:57
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Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
Здоровье
За сутки на Кубани выявили 45 новых случаев коронавируса
По данным на субботу, 18 апреля, на территории Краснодарского края выявлено еще 45 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:14
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Главврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19
Главный врач Англии Крис Уитти рассказал, что гендерный фактор также повышает риск заражения коронавирусом.
Дни24 03:02
Финансы
Россия в феврале увеличила вложения в гособлигации США на $2 миллиарда
Россия в феврале 2020 года увеличила вложения в казначейские облигации США на $2,076 миллиарда по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минфина США.
Вести.Ru 16 апреля в 04:37
Политика
Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»
РИА Новости вчера в 22:40
Политика
Путин упростил правила пребывания иностранцев в России
Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.
REGNUM 06:07
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Общество
ФНС предложила вносить доходы россиян в единый реестр
Федеральная налоговая служба (ФНС) выступила с инициативой создания специального реестра с доходами россиян.
Известия вчера в 01:32
Экономика
Экономист предложил напечатать триллионы рублей, чтобы спасти россиян от кризиса
Ранее депутаты из Москвы и Санкт-Петербурга обратились к президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой выплатить взрослым россиянам по 25 тысяч рублей в качестве материальной поддержки в период режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
URA.Ru 08:10
Общество
В Татарстане запретили ходить в магазины без масок
Жителям Татарстана с 20 апреля запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без защитных масок.
Российская газета 16:02
Общество
В МЧС рассказали, чем может обернуться режим ЧС в Петербурге
Режим ЧС даст властям Петербурга гораздо более широкие полномочия, что может привести к ужесточению мер.
Gazeta.SPb вчера в 13:15
Транспорт
СМИ опубликовали карту 62 блокпостов «на случай изоляции Петербурга»
Петербургское издание "Фонтанка" заявило, что власти города готовятся вводить блокпосты на въездах в Санкт-Петербург для "тотального контроля автотранспорта".
Московский Комсомолец 13:18
Общество
428 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки
428 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.
Министерство здравоохранения МО 14:29
Политика
Захарова осудила «Би-Би-Си» за предвзятое отношение к России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британская телерадиовещательная корпорация "Би-Би-Си" предвзято освещает события в России.
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Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
Политика
В США объяснили закупку космических двигателей у России
РБК вчера в 06:00
Общество
FA объяснила убийство гусей в тренировочном центре сборной Англии
Пресс-служба Футбольной ассоциации Англии (FA) сообщила РИА Новости, что убийство гусей в тренировочном центре национальной сборной связано с контролем за их популяцией.
РИА Новости 12:52